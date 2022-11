Justin Langer: l’ancien entraîneur australien s’en prend aux joueurs “lâches” | Nouvelles du cricket

L’ancien entraîneur australien Justin Langer a fustigé des “lâches” anonymes dans l’équipe qui se sont plaints dans les médias de son style d’entraînement intense.

Langer s’est prononcé contre Cricket Australia mercredi et a déclaré que ses joueurs n’étaient pas “à l’avant”, les qualifiant d’agendas.

Dans une interview avec les médias de News Corp, Langer a également déclaré qu’il se sentait mal fait lorsque l’instance dirigeante Cricket Australia a refusé de lui offrir une prolongation de contrat à long terme après le premier titre de l’équipe en Coupe du monde Twenty20 l’année dernière et une victoire écrasante dans les Cendres.

À l’approche de la Coupe du monde T20 aux Émirats arabes unis l’année dernière, une multitude de reportages dans les médias, citant des sources de l’équipe, ont fait état d’un mécontentement présumé dans les vestiaires en raison de son style d’entraîneur.

“Tout le monde était gentil avec moi en face, mais je lisais sur ce genre de choses et la moitié, je le jure devant Dieu et sur la vie de mes enfants, je ne pouvais pas croire que c’était ce qui faisait les journaux”, a déclaré Langer.

“Beaucoup de journalistes utilisent le mot ‘source’. Je dirais, changez ce mot en ‘lâche’.

“Parce que que voulez-vous dire par ‘une source dit’ ? Soit ils ont une hache à régler avec quelqu’un et ils ne viendront pas vous le dire en face, soit ils divulguent simplement des informations pour leur propre agenda.

“Je déteste ça.”

Les retombées surviennent alors que les inquiétudes concernant une rupture entre les anciens et les joueurs actuels se poursuivent, le désaccord portant sur la question de savoir si les joueurs auraient dû se tenir aux côtés de l’ancien entraîneur.

Avec des spéculations circulant, Langer a insisté sur le fait qu’il n’était pas un entraîneur aussi “intense” et que de nombreux joueurs l’avaient mal compris dans le rôle, son silence après des défaites étant mal interprété dans le vestiaire et qu’il méritait plus que ce qui lui était offert. pour son succès par Cricket Australie.

Langer a démissionné en février après s’être vu offrir une prolongation de contrat de six mois, affirmant qu’il avait l’impression d’avoir perdu le soutien de certains joueurs et du personnel, ainsi que du conseil d’administration de Cricket Australia.

Il a ensuite poursuivi en disant qu’il avait changé son style d’entraînement après les commentaires de l’ancien capitaine de test Tim Paine, du skipper de balle blanche Aaron Finch et du successeur de Paine, Pat Cummins.

“La chose la plus difficile pour moi de tout cela a été, j’ai eu le retour [and] J’ai fait quelque chose à ce sujet”, a ajouté Langer.

“Nous avons gagné la Coupe du monde T20, nous avons gagné les Cendres. Nous étions n°1 au monde… et j’ai toujours été viré. Vous ne pouvez pas donner votre avis à quelqu’un, faire quelque chose à ce sujet, et ensuite cela arrivera.” .”

Alors que le silence de Cricket Australia a été largement maintenu après la saga, le PDG Nick Hockley s’est exprimé mercredi pour “corriger les inexactitudes” dans les commentaires de Langer.

“Des occasions formelles et informelles régulières de fournir et de recevoir des commentaires ont eu lieu tout au long de son mandat, ce qui est cohérent avec un environnement de haute performance”, a déclaré Hockley.

“A la suite d’un processus complet, Justin s’est vu proposer une prolongation de contrat à court terme, qu’il a rejetée.

“Je suis déçu par les commentaires de Justin critiquant injustement certains de nos joueurs. Le groupe de joueurs est conscient qu’il a tout mon soutien.”