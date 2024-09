Justin Johnson reconnu coupable dans le procès pour meurtre de Young Dolph | Nouvelles

MEMPHIS, Tennessee – Justin Johnson a été reconnu coupable du meurtre du rappeur de Memphis Young Dolph, de son vrai nom Adolph Thornton Jr.

Un jury composé de neuf femmes blanches, deux hommes noirs et un homme blanc a déclaré Johnson coupable le 26 septembre 2024 après un procès de quatre jours. Johnson a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, coupable de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré et coupable d’être un criminel reconnu coupable en possession d’une arme de poing. Le jury a délibéré pendant environ quatre heures.

Il a été condamné à la prison à vie pour meurtre au premier degré. Johnson sera condamné pour les autres chefs d’accusation en novembre.

Le jeune Dolph a été tué le 17 novembre 2021 lorsque Johnson, reconnu coupable du crime, a admis que le tireur Cornelius Smith avait tiré sur les biscuits au beurre faits maison de Makeda sur Airways Boulevard. Au cours du procès, Smith a déclaré que lui et Johnson avaient réalisé un hit de 100 000 $ sur Young Dolph, mis en scène par Anthony Mims, également connu sous le nom de Big Jook, le frère du rappeur de Memphis Yo Gotti et membre du label CMG. Big Jook a été tué par balle devant le restaurant et centre événementiel Pérignons à Memphis le 13 janvier 2024.

Après la mort de Young Dolph, les tireurs se sont enfuis dans une Mercedes Benz blanche. Cette Mercedes a ensuite été découverte à l’extérieur d’une maison abandonnée sur Bradley Street, dans le quartier d’Orange Mound à Memphis. Cette maison était voisine de celle de Hernández Govan. Le procureur adjoint du district, Paul Hagerman, a fait valoir que Govan avait mis Johnson et Smith en contact avec Big Jook pour mener à bien le coup sur Young Dolph. Selon Hagerman et le témoignage de Smith, les deux hommes armés devaient recevoir 50 000 $ chacun pour le meurtre et reverser 10 000 $ de leurs bénéfices à Govan.

Govan n’a pas témoigné lors du procès de Johnson. L’avocat de la défense de Johnson, Luke Evans, a affirmé que Govan avait conclu un accord Proffer, un accord qu’un accusé conclut avec les procureurs qui permet au suspect de fournir des informations aux forces de l’ordre avec la promesse qu’elles ne seront pas utilisées contre eux. Cette affirmation a été soutenue par Jesse Browning, un enquêteur du département de police de Memphis qui a travaillé sur l’affaire du meurtre de Young Dolph.

Browning et Michael Garner, un témoin expert dans les enregistrements détaillés des appels avec un accent sur la localisation et la criminalistique numérique, ont déclaré que le téléphone de Johnson se trouvait dans la zone de celui de Makeda au moment de la fusillade. Ce témoignage a été étayé par des enregistrements détaillés des appels, montrant que le téléphone de Johnson a sonné sur les tours de téléphonie cellulaire à proximité et qu’il a communiqué avec Smith et Big Jook peu de temps avant et après le meurtre.

Le procureur Hagerman a également appelé un témoin qui a lié Johnson à la Mercedes blanche utilisée dans le meurtre. Ce témoin a déclaré qu’il était présent lorsque Treon Ingram a donné à Johnson le véhicule qui a ensuite été utilisé pour tuer Young Dolph.

L’avocat de la défense Evans a attaqué la crédibilité de ce témoin, laissant entendre qu’il avait menti en disant qu’il ne savait pas que la voiture avait été volée et qu’il avait joué un rôle actif dans le meurtre malgré son insistance sur le fait qu’il n’avait eu connaissance du crime qu’après qu’il se soit produit.

Le cas d’Evans tournait autour du fait que l’ADN de Johnson n’avait jamais été récupéré sur cette Mercedes. Les armes utilisées pour tuer Young Dolph n’ont jamais été retrouvées non plus. Evans a également fait valoir que, même si le téléphone de Johnson se trouvait dans la zone du meurtre au moment du crime, cela ne prouvait pas que Johnson avait son téléphone à ce moment-là. De même, Evans a réfuté la vidéo, montrée par le procureur Hagerman, qui enregistrait la Mercedes arrivant dans le complexe d’appartements de Johnson, puis montrait Johnson marchant dans le bâtiment en portant des vêtements. Selon Evans, cela ne prouvait pas que Johnson était dans la Mercedes, mais seulement que les deux pouvaient se trouver dans l’immeuble en même temps. Evans a même remis en question l’horodatage des images de sécurité de l’immeuble après que l’accusation ait reconnu une erreur concernant l’horodatage au début du troisième jour du procès.

Evans a également repoussé l’argument selon lequel Johnson portait les mêmes vêtements que l’homme vu en train de tirer sur Makeda. Tous deux portaient un sweat à capuche noir, des chaussures noires, un pantalon de survêtement gris et un chapeau Bass Pro. Cependant, selon Evans, « semblable n’est pas pareil ».

En concluant sa plaidoirie, Hagerman a déclaré : « (Le jeune Dolph) meurt sur le sol d’un magasin de biscuits du quartier à Orange Mound. Trop réel. Trop réel, vous manquez à votre famille… Vous êtes trop réel. C’est réel. C’est trop réel. Il est filmé tout le temps. Nous le regardons même descendre. Il est temps pour nous d’être réels et nous n’avons pas besoin que Memphis parle pour ça, c’est comme ça. aussi simple que cela. Faites ce qui est juste. Cornelius Smith et Justin Johnson ont tué Adolph Thornton Jr. le 17 novembre. Nous avons vu cela se produire, Smith, Johnson, Govan et Big Jook ont ​​conspiré pour que cela soit fait et cela a été fait le 17 novembre 2021. « .

Après l’annonce du verdict à 16 h 05 le 26 septembre, le procureur du comté de Shelby, Steve Mulroy, a envoyé la déclaration suivante.

« Chaque meurtre est une tragédie et nous les prenons tous au sérieux », a déclaré le procureur de district Steve Mulroy. « Celui-ci a suscité un intérêt public supplémentaire parce que Young Dolph était un membre éminent et apprécié de la communauté. Nous continuerons à nous battre avec acharnement pour garantir que tous les responsables de sa mort sont traduits en justice », a déclaré Mulroy.

Le bureau du procureur a déclaré que le verdict de culpabilité marque une étape importante vers la justice pour Young Dolph et sa famille alors que la procédure judiciaire se poursuit pour les autres accusés inculpés dans cette affaire.

Le juge a condamné Johnson à la prison à vie.

Mia Jaye, la partenaire de vie de Young Dolph, a publié une déclaration sur Instagram peu de temps après l’annonce du verdict. Cette déclaration se lit comme suit.

« Le verdict d’aujourd’hui apporte un soulagement et me rétablit confiance dans le système judiciaire. Au nom de mes enfants, de ma famille et de moi-même, je voudrais remercier les forces de l’ordre, le parquet et toutes les personnes impliquées pour leur travail diligent dans la présentation des faits qui ont conduit à ce verdict. conviction. Nous sommes également reconnaissants envers le public de nous soutenir et de plaider en faveur de la responsabilisation tout au long de ce processus.

Les trois dernières années, marquées par la perte d’Adolph et les événements qui ont conduit au procès, ont été incroyablement frustrantes. Ma foi a été mise à l’épreuve, mais l’exécution tragique d’Adolph n’a fait que renforcer ma détermination à lutter pour la justice – non seulement pour lui mais pour tous les hommes noirs.

Ce n’est que le début de notre voyage vers l’obtention d’une justice totale pour Adolph, et nous soutiendrons patiemment le déroulement de ce processus. »