Justin Jefferson promet “d’autres choses à venir” après avoir remporté le titre de joueur offensif de l’année

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

PHOENIX – Le receveur large des Vikings du Minnesota, Justin Jefferson, a remporté le titre de joueur offensif de l’année aux NFL Honors jeudi soir.

Comme s’il y avait un doute.

Jefferson a mené la ligue en termes de verges sur réception au cours de la saison 2022 de la NFL, amassant 1 809 de son quart-arrière Kirk Cousins. Il a également mené la ligue en termes de réceptions, avec 128. Oh, et il l’a fait à 23 ans, devenant le plus jeune joueur à mener la ligue en termes de verges sur réception dans l’histoire de la ligue.

“C’est un honneur d’être entouré de ces personnes et d’être nominé pour un prix”, a déclaré Jefferson sur le tapis rouge avant le spectacle. “Cela vous montre tout le travail acharné que j’ai fait.”

Les fruits de son travail ont été abondants. Jefferson a enregistré 100 verges sur réception ou plus dans les matchs de la saison dernière, aidant à propulser le Minnesota à un record de 13-4 et au titre NFC North. Plus que les statistiques, cependant, il y avait les intangibles. Non seulement était-il le joueur le plus productif de Jefferson Minnesota cette saison, mais il était aussi leur meilleur joueur.

Ne cherchez pas plus loin que la semaine 10 contre les Bills. Si vous pensiez qu’Odell Beckham Jr. prise à une main emblématique était impressionnant, Jefferson a dit “tiens ma bière” à Buffalo.

Disposé comme s’il faisait le dos en l’air, Jefferson a attrapé le ballon avec trois doigts entre les mains d’un défenseur pour l’arracher. Non seulement les acrobaties étaient à couper le souffle, mais la prise elle-même était contestée, contrairement à la chute libre de Beckham dans la zone des buts. Et ai-je mentionné que le jeu de JJ est arrivé quatrième et 18 avec le Minnesota à la traîne dans les dernières minutes du règlement.

À juste titre, la séquence a été sélectionnée “Meilleur moment de l’année” et est l’un des nombreux (nombreux) exemples de cette saison au cours desquels Jefferson est venu pour une équipe du Minnesota qui a terminé un incroyable 11-0 en matchs à un score.

L’entraîneur des Vikings, Kevin O’Connell, était sur place pour voir Jefferson remporter le prix OPOY, assis derrière lui au Symphony Hall au centre-ville de Phoenix. Après avoir étreint ses parents, Jefferson s’est immédiatement retourné et a également étreint O’Connell. La superstar s’est ensuite levée devant un auditorium rempli de ses pairs et s’est étouffée en remerciant sa famille

“Mes parents, John et Elaine Jefferson, vous avez fait de moi ce que je suis aujourd’hui”, a-t-il déclaré en retenant ses larmes. “Plus à venir.”

Sans blague. Jefferson, après tout, a le plus de prises (324) et de verges sur réception (4 825) dans l’histoire de la NFL après trois saisons.

“Je vais fêter ça avec mes amis et ma famille, bien sûr”, a déclaré Jefferson sans prétention avant le spectacle. “C’est juste un honneur d’être reconnu pour la quantité de choses que j’ai faites cette saison, donc je vais célébrer de toute façon, mais je suppose que nous verrons.”

Il n’y a pas de “nous verrons” à ce sujet. Jefferson et sa famille ont de quoi célébrer ces jours-ci.

Les meilleures histoires de FOX Sports :