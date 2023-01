Justin Jefferson pense que le griddy de Jaire Alexander aurait dû se moquer de la pénalité

Le receveur large des Vikings du Minnesota, Justin Jefferson, pense que le demi de coin des Packers de Green Bay, Jaire Alexander, faisant la grille devant lui aurait dû être une pénalité pour raillerie.

Les Vikings du Minnesota avaient déjà décroché le titre NFC North, mais ils ont eu la chance de mettre officiellement fin aux espoirs des éliminatoires du rival Green Bay Packers avec une victoire lors de la semaine 17.

Il y avait beaucoup de matériel de tableau d’affichage pour le receveur large Justin Jefferson, alors que le demi de coin des Packers Jaire Alexander l’appelait, disant que sa performance exceptionnelle au cours de la semaine 1 était un “coup de chance”. Eh bien, c’est Alexander et les Packers qui ont eu le dernier rire dimanche.

Le Minnesota a été soufflé par Green Bay, perdant par le score déséquilibré de 41-17. Jefferson a également eu un match difficile, ne récoltant qu’une seule réception. Comme si les choses n’étaient pas assez mauvaises, Alexander a essayé d’entrer dans la tête de Jefferson en faisant le Griddy devant lui après avoir laissé tomber une passe.

Après le match, Jefferson a déclaré aux médias qu’il pensait qu’Alexandre aurait dû être appelé pour une pénalité pour raillerie pour avoir fait la danse. La citation ci-dessous est une gracieuseté de Kevin Seifert d’ESPN.

Justin Jefferson a déclaré qu’il pensait que Jaire Alexander aurait dû être signalé pour raillerie quand Alexander a frappé le griddy après une incomplétude au premier quart. “Mais c’est comme ça. Il fait des trucs comme ça pour essayer d’entrer dans ma tête.” Devis complet : pic.twitter.com/My7WUzR5GO – Kevin Seifert (@SeifertESPN) 2 janvier 2023

Justin Jefferson pense que Jaire Alexander aurait dû être pénalisé pour griddy

“Je pensais que c’était narquois. C’était avant tout. Je pensais que c’était un appel narquois », a déclaré Jefferson. “Mais c’est comme ça. Il fait des trucs comme ça pour essayer d’entrer dans ma tête et des trucs comme ça. C’est comme ça. Même d’après ses commentaires menant au jeu, ce ne sont que des paroles. J’essaie juste de lui donner ce rappel, cette confiance, pour aller là-bas et me garder. C’est comme ça. Nous allons probablement voir cette équipe en séries éliminatoires. Donc je suppose que nous verrons alors.

Aucune pénalité n’a été appelée sur le jeu. C’est arrivé le deuxième et le 10. Deux jeux plus tard, le quart-arrière Kirk Cousins ​​a lancé une passe qui a été captée par la sécurité Darnell Savage et l’a retournée pour un touché pour prolonger l’avance de Green Bay à 14-3.

Plus tard dans la première mi-temps, Jefferson est devenu frustré après que Cousins ​​ait lancé une autre interception, cette fois sur une passe qui lui était destinée. Alors qu’il déplorait le jeu, il a arraché son casque et, ce faisant, a accidentellement frappé l’arbitre. Aucune pénalité n’a été imposée à Jefferson.

Jefferson a été ciblé cinq fois dans le match, n’en attrapant qu’un pour un gain de 15 verges.

Les Vikings disputeront le premier tour des séries éliminatoires. Quant aux Packers, ils peuvent décrocher une place Wild Card s’ils veulent vaincre les Lions de Detroit lors de la semaine 18.

Jefferson a déclaré dans ses commentaires ci-dessus qu’il s’attend à voir les Packers en séries éliminatoires. Si une rencontre Minnesota-Green Bay devait avoir lieu, il sera intéressant de voir le match Jefferson contre Alexander pour la troisième fois cette saison.