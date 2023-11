Justin Jefferson ne jouera pas cette saison tant que les ischio-jambiers ne seront pas à 100 %

Justin Jefferson a participé à son premier entraînement des Vikings jeudi depuis qu’il s’est blessé aux ischio-jambiers droits le 8 octobre. Le receveur a déclaré qu’il poursuivrait son plan délibéré pour s’assurer qu’il était rétabli à 100 % et qu’il courait un faible risque de se blesser à nouveau aux ischio-jambiers avant son retour. un jeu.

Pour le joueur offensif de l’année 2022 de la NFL, l’idée de passer le reste de la saison en raison de la blessure n’a jamais été envisagée.

Jefferson a qualifié de « évident » son retour cette saison, rejetant l’idée qu’il sauterait le reste de la saison en raison de sa blessure. Les Vikings ont rompu les négociations de prolongation de contrat avec le receveur le 9 septembre et reprendront les discussions sur un accord à long terme avec lui après la saison. Mais Jefferson a déclaré jeudi que l’idée qu’il raterait des matchs n’était pas compatible avec un ensemble d’objectifs ambitieux à long terme.

“Je souhaiterai toujours jouer au football, que nous n’ayons pas gagné un match ou que nous ayons gagné tous les matchs cette saison”, a-t-il déclaré. “J’adore le football. Je dis toujours que je veux être membre du Temple de la renommée, donc je ne peux pas manquer des matchs pour le plaisir, simplement parce que nous n’allons pas bien. Je sais que j’ai un rôle important dans cette équipe, et chaque fois que j’ai l’occasion d’être sur ce terrain, je veux tirer le meilleur parti de ces opportunités. »

Les Vikings ont jusqu’au 29 novembre pour remettre Jefferson sur la liste active après avoir ouvert sa fenêtre de 21 jours mercredi. Leur congé a lieu le 3 décembre ; ils pourraient effectivement le garder hors de la liste active jusqu’à leur match du 10 décembre contre les Raiders à Las Vegas, ou le rendre inactif pour les matchs même s’il revient sur la liste active d’ici là. Jefferson a déclaré qu’il ne voulait pas revenir tant qu’il n’était pas certain que ses ischio-jambiers étaient complètement guéris.

“Tout dépend de ce que je ressens et de la force de mes ischio-jambiers”, a déclaré Jefferson. “Les ischio-jambiers sont une blessure difficile simplement parce qu’ils persistent, et ils reviennent de temps en temps si vous ne leur appliquez pas le bon traitement. Donc les gars du reste de l’équipe d’entraîneurs dans ce bâtiment connaissent ma valeur sur le terrain. sur le terrain, et ils me veulent à 100 pour cent – comme moi aussi. Je ne veux pas y aller à 80, 90 pour cent et avoir la chance de me blesser à nouveau. C’est juste au jour le jour, comme je l’ai dit, et quand ce moment viendra, je serai certainement prêt à me lancer sur ce terrain. »

Il a été blessé au quatrième quart de la défaite des Vikings contre les Chiefs le 8 octobre, lorsqu’il a coupé un chemin près de la ligne de but et a glissé sur le gazon du US Bank Stadium, après que l’ailier rapproché de Kansas City, Travis Kelce, se soit foulé la cheville. le gazon le même jour. Le stade des Vikings est l’un des trois stades de la NFL qui utilisent du gazon en film fendu (avec Indianapolis et Cincinnati). La surface de jeu, ainsi que les deux terrains en gazon du centre d’entraînement des Vikings à Eagan, devraient être remplacés après la saison. L’équipe pourrait envisager une surface monofilament similaire à celle que les Lions ont installée au Ford Field après la saison dernière.

“C’était un accident anormal”, a déclaré Jefferson. “Je me sentais plutôt bien avant le match. Je n’avais pas vraiment de problèmes aux ischio-jambiers ; un peu de tension, mais pas vraiment de quoi m’inquiéter. C’est juste arrivé. Mauvais timing, mauvais positionnement. Je dois aussi regarder mon technique aussi, juste avoir les pieds sous moi et ne pas me retrouver dans ce genre de situations. [The turf] Il aurait pu y avoir un léger problème, mais je ne vais pas blâmer le gazon.”

Après dimanche, il reste aux Vikings trois matchs à domicile et joueront sur un terrain de cinéma à fente à Cincinnati contre les Bengals en décembre. Lorsqu’on lui a demandé jeudi s’il avait la moindre appréhension à l’idée de jouer à nouveau sur une surface à film fendu après sa blessure, Jefferson a répondu : “C’est comme ça. Chaque équipe n’aura pas la surface parfaite, et cela me revient à voir que je Je dois être à 100 % quand j’entre sur ce terrain. Je ne veux pas avoir le moindre doute dans mon esprit que ça va revenir, ou que ça va continuer à persister tout au long de la saison. J’ai l’impression que c’est l’objectif principal est de l’obtenir à 100 pour cent et de le faire se sentir à 100 pour cent bien.

Jefferson a déclaré qu’il avait eu une période au lycée où il était absent un peu plus longtemps que son absence actuelle, mais c’est la première fois qu’il rate un match dans la NFL. Il a été sur la touche avec les Vikings lors des quatre matchs et compte les regarder depuis la ligne de touche au US Bank Stadium contre les Saints de sa ville natale dimanche.

