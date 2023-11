Justin Jefferson des Vikings dit qu’il ne jouera pas tant qu’il n’est pas à 100%

Kévin SeifertRédacteur d’ESPNLecture de 3 minutes

EAGAN, Minnesota — Les Vikings et le receveur All-Pro Justin Jefferson sont sur la même longueur d’onde : bien que sa fenêtre pour retourner à l’entraînement soit ouverte cette semaine, Jefferson ne jouera pas dans un match tant que sa blessure à l’ischio-jambier droit n’est pas complètement guérie.

“Les ischio-jambiers sont une blessure difficile simplement parce qu’ils persistent et reviennent de temps en temps si vous n’y appliquez pas le bon traitement”, a déclaré Jefferson jeudi, ses premiers commentaires publics depuis qu’il a subi la blessure le 8 octobre.

“Les gars et le reste de l’équipe d’entraîneurs dans ce bâtiment connaissent ma valeur sur le terrain et ils me veulent à 100 pour cent, comme moi aussi. Je ne veux pas y aller à 80 ou 90 pour cent et avoir le chance de le blesser à nouveau. C’est juste au jour le jour, et quand ce moment viendra, je serai certainement prêt à y aller.

L’entraîneur des Vikings, Kevin O’Connell, a exprimé des sentiments similaires tout au long des premières étapes de la guérison de Jefferson, au cours desquelles l’équipe a remporté quatre matchs consécutifs pour se qualifier pour les séries éliminatoires de la NFC. O’Connell a déclaré cette semaine qu’il serait « un peu agressif » de prévoir le retour de Jefferson pour le match de dimanche contre les Saints, repoussant son retour le plus tôt possible au 19 novembre contre les Broncos. La date limite pour que les Vikings l’ajoutent à leur liste active est le 6 décembre, soit pendant leur semaine de congé.

Jefferson, cependant, a déclaré qu’il était « évident » qu’il reviendrait dès qu’il serait prêt, quelle que soit la position dans laquelle se trouvent les Vikings à ce stade. Depuis sa blessure, les Vikings ont perdu leurs trois meilleurs quarts – Kirk Cousins, Nick Mullens et Jaren Hall – sur blessure. Sur les 360 attrapés en carrière de Jefferson, 354 ont été lancés par Cousins.

Jefferson continue également de respecter les termes de son contrat de recrue après que lui et les Vikings n’ont pas réussi à parvenir à un accord cet été sur une prolongation de contrat.

Mais, a-t-il déclaré, “je souhaiterai toujours jouer au football, que nous n’ayons pas gagné un match ou que nous ayons gagné tous les matchs cette saison”.

Jefferson a ajouté : “J’adore le football. Je dis toujours que je veux être membre du Temple de la renommée, donc je ne peux pas rester assis, rater des matchs juste pour le plaisir, ou simplement parce que nous ne faisons pas bien.” Je sais que j’ai un rôle important dans cette équipe, et je sais que chaque fois que j’ai l’occasion d’être sur ce terrain, je veux tirer le meilleur parti de ces opportunités.

Jefferson s’est blessé après avoir glissé sur le gazon artificiel en film fendu du US Bank Stadium, qui doit être remplacé après cette saison. Le gazon en film fendu présente un taux plus élevé de blessures au bas du corps sans contact dans les stades de la NFL, selon les données compilées conjointement par la ligue et la NFL Players Association.

Le gazon en film fendu dans deux stades – le MetLife Stadium (Giants/Jets) et le Lions’ Ford Field – a été remplacé lors de la dernière intersaison.

Jefferson a déclaré jeudi que le gazon du US Bank Stadium “aurait pu être un léger problème” dans la blessure, mais a ajouté : “Je ne vais pas blâmer le gazon.”

En fin de compte, cependant, sa détermination à revenir à 100 pour cent atténuera toute inquiétude concernant le gazon.

“Je ne veux pas avoir le moindre doute sur le fait que cela va revenir et continuer à persister tout au long de la saison”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression que c’est en quelque sorte l’objectif principal pour atteindre 100 pour cent.”