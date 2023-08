Ne vous attendez pas à voir Justin Herbert dans une émission Netflix de sitôt.

Le service de streaming a récemment publié la première saison de ses docuseries exclusives « Quarterback », qui offre un aperçu des QB Patrick Mahomes, Kirk Cousins ​​et Marcus Mariota tout au long de la saison 2022.

Compte tenu de l’accès aux coulisses, « Quarterback » est actuellement l’une des émissions les plus populaires de Netflix. Mais le signaleur vedette des Chargers de Los Angeles ne s’inscrira pas pour la saison deux, ni probablement pour aucune saison d’ailleurs.

« Je n’ai pas été approché », a déclaré Herbert à Colin Cowherd mercredi sur « The Herd », « mais je pense que je serais assez ennuyeux dans l’émission. Je ne fais pas grand-chose en dehors du football, donc la plupart des images seraient probablement juste des entraînements de football, des réunions et des trucs comme ça. Et nous avons en quelque sorte fait ça avec « Hard Knocks ». … Je n’ai pas grand-chose à faire en dehors du football, donc je ne suis peut-être pas le meilleur candidat pour ça. »

Cowherd a ensuite demandé à Herbert son opinion sur les médias, étant donné qu’il s’agit d’un joueur qui s’abstient généralement des feux de la rampe.

« Je ne veux tout simplement jamais être distrait », a déclaré Herbert. « Je veux que je me concentre sur le football comme la chose la plus importante. Quand je me réveille le matin, c’est: » D’accord, comment puis-je être un meilleur quart-arrière, un meilleur coéquipier, une meilleure personne? Et si vous écoutez trop ce qui se passe dans les médias, dans les émissions de télévision ou dans les talk-shows, je pense que vous perdez cette concentration et que vous pouvez vous laisser influencer d’une manière ou d’une autre.

« Je ne pense tout simplement pas que ce soit mieux pour moi d’écouter, et j’ai fait de mon mieux pour rester à l’écart, me concentrer sur le football et être un bon coéquipier. »

Cette approche a bien fonctionné pour Herbert, qui a remporté le prix de la recrue offensive de l’année de la NFL en 2020, était un Pro Bowler en 2021 et a signé cet été un contrat de 262,5 millions de dollars sur cinq ans avec les Chargers.

Il n’est pas étonnant que les gens soient curieux de savoir s’il serait intéressé par une émission de télévision à accès illimité. Mais pour le moment, Herbert se contente de se concentrer sur le football.

