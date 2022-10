Justin Herbert des Chargers de Los Angeles salué pour son talent spécial au bras et ses progrès mentaux par son coéquipier Austin Ekeler | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le porteur de ballon des Los Angeles Chargers Austin Ekeler décrit comment le quart-arrière Justin Herbert a progressé de la deuxième à la troisième année dans la NFL et ce qui le rend différent du QB de longue date Philip Rivers

Justin Herbert a renforcé le talent destructeur des bras avec des progrès dans sa compréhension mentale de la NFL, déclare Austin Ekeler, coéquipier des Chargers de Los Angeles.

Le quart-arrière de troisième année a gravé son nom sur un siège à la table des jeunes appelants les plus accomplis de la ligue depuis son arrivée, déclenchant la dispute des séries éliminatoires des Chargers avec une suprématie aérienne étendue et un athlétisme de poche extérieure défiant les doutes pré-Draft, maintenant apparemment issu de la configuration de l’Oregon autour de lui opposée au mutant lui-même sous le centre.

Herbert entre dans la sixième semaine après avoir complété 133 des 200 passes pour 1 478 verges (deuxième de la ligue), 10 touchés (le cinquième plus) et seulement deux touchés avec la cinquième meilleure note de passeur de la ligue après la victoire de dimanche sur les Browns de Cleveland. Tout en soignant, un cartilage costal fracturé a été subi lors de la défaite de la deuxième semaine contre les Chiefs de Kansas City.

“Il apprend certainement davantage le jeu en ce qui concerne la compréhension du quart-arrière et la gestion de l’ensemble de l’attaque, mais en ce qui concerne ses compétences et ses capacités athlétiques, il essaie de rester cohérent”, a déclaré le porteur de ballon des Chargers Ekeler à Sky Sports.

“Il y a la partie mentale du jeu où je dirais qu’il a fait un bond, parce que maintenant il est dans la même infraction pour la première fois de sa carrière, il n’a jamais eu la même infraction consécutivement et finalement nous avons ça .

“Il n’est qu’en troisième année, ce qui est fou, on dirait qu’il existe depuis toujours à cause du nombre de gens qui parlent de lui. J’étais avec Philip Rivers qui était en 17e année, ce gars savait tout, il savait à quelle défense nous étions confrontés avant nous avons même mis le film parce qu’il savait qui était le coordinateur défensif et savait quelle défense ils allaient diriger.

“Cela prend du temps. Pour le mental, ça viendra, en ce qui concerne ce qu’il fait physiquement, il nous donne définitivement une chance de gagner des matchs et c’est à nous de profiter de lui.”

Contrairement au cachet que son ascension a justifié, un anti rah-rah effacé Herbert continue d’avancer imperturbable par le carnaval entourant son talent. Les blagues d’Ekeler d’une réaction très différente étaient au centre du même calibre de clameur.

“Il efface tout”, a déclaré Ekeler. “Je ne pourrais pas être le même! C’est sa personnalité. Il ne veut rien avoir à faire avec ça, si j’avais tout ça, je m’imprégnerais de tout comme” oui, parlons-en “, mais évidemment nous sommes toute notre personne individuelle.

“Nous avons tous des personnalités différentes et il n’aime pas vraiment s’engager et faire tout ce genre de choses. Il le fera, mais cela doit être à ses conditions à coup sûr et il n’en est qu’à sa troisième année, donc il est toujours à l’aise être dans la NFL, comprendre “qu’est-ce que je peux assumer, qu’est-ce que je ne peux pas”.

“Je suis sûr qu’au fur et à mesure que sa carrière progressera, il sera plus tolérant, mais peut-être pas !

“Je me souviens de Philip Rivers, 17 ans, ce type n’avait pas de réseaux sociaux, il ne parlait pas autant aux médias et il ne parlait que de sa vie de famille et de l’équipe.”

Les lancers générationnels sont devenus la norme. Après avoir réintégré le match des Chiefs dans une douleur visible, il avait trouvé la force de livrer un laser de 35 mètres à DeAndre Carter en quatrième et un au milieu d’un touché de 11 jeux qui a amené les Chargers à moins de trois dans les phases finales. Et à peine 10 jours plus tard, une NFL enchantée s’est levée et l’a regardé en crabe à droite de la poche au troisième des 16 avant d’appuyer sur la gâchette d’un seau de précision parfait de 54 verges à Jaylen Guyton contre les Jaguars de Jacksonville.

Guyton a bénéficié de l’absurdité d’Herbert la saison dernière lorsqu’il s’est accroché à une frappe de touché de 59 verges qui a divisé Logan Ryan et Xavier McKinney impuissants contre les Giants de New York.

“Il a le talent du bras pour placer le ballon là où il veut, ce que peu de quarts-arrière peuvent faire”, a poursuivi Ekeler. “Je parle des niveaux profonds du terrain, de 50 mètres jusqu’à la distance intermédiaire à courte. Nous avons définitivement un gars spécial et j’ai hâte d’être son copain de champ arrière pendant encore quelques années.

“Philip (Rivers) ne lançait pas cette chose à 50 mètres sur le terrain, s’il l’était, il a tout pris, alors qu’Herbert, il peut être déséquilibré et toujours lancer cette chose tout le long du terrain.

“Même certaines de ces voies à travers le milieu où il le lance à travers les défenseurs à l’entraînement, je me dis” mec, les gars, prenons un moment pour regarder ce lancer “et cela passe par le bout des doigts de tous ces défenseurs et wham droit sur le en profondeur.

“Il y a un talent spécial quand il s’agit de faire des lancers que d’autres quarts-arrières n’essaieront probablement pas de faire.”

Là où Rivers a amassé sa propre collection de conversations dignes d’un moulinet, Herbert est d’un comportement contrasté et subtil. Bien qu’Ekeler admette qu’il commence à voir le grand espoir des Chargers grandir dans sa voix comme l’un des hommes les plus dominants sur le terrain, en particulier s’il s’agit d’alerter son porteur de ballon des missions de ramassage de blitz.

« Bien sûr, je l’ai vu un peu plus absolument », a déclaré Ekeler. “C’est définitivement une amélioration là-bas et cela continuera à venir alors qu’il continue à mieux comprendre l’attaque.

“Je me souviens de Philip Rivers, il lançait une balle à l’entraînement et courait vers vous comme” J’ai besoin que tu te remettes pour que je puisse faire ceci ou cela “, il venait tout de suite et te disait ce qu’il avait besoin que tu fasses fais.

“Cela prend juste du temps, du confort et de savoir de quoi vous parlez.”

Ekeler a égalé Jonathan Taylor avec un record de 20 touchés au total la saison dernière et se retrouve avec cinq lors des deux derniers matchs alors que les Chargers continuent de se débrouiller sans le receveur vedette blessé Keenan Allen. Mike Williams s’est affirmé comme un omniprésent parmi les cibles de confiance d’Herbert, tandis que l’ajout d’agent libre Gerald Everett semble également se tailler un rôle clé dans l’attaque de Joe Lombardi.

Les contributions du personnel à la disposition d’Herbert seront déterminantes pour son développement, insiste Ekeler.

“Je pense que le saut de lui vient des joueurs qui l’entourent”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il nous met en position de gagner et maintenant c’est à nous d’en profiter et de faire bouger les choses.

“Il met le ballon dans des endroits où nous devons faire des jeux, mais si nous les laissons tomber, si nous sommes incohérents, si nous ne nous ouvrons pas, c’est sur nous. C’est sur nous en tant qu’équipe autour de lui.

“Le saut de lui va être de ses positions de compétence autour de lui.”

