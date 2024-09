Justin Hawkins de The Darkness répond à la vidéo virale de Taylor Swift chantant « I Believe In A Thing Called Love »

Justin Hawkins de The Darkness a remercié Taylor Swift et son petit ami Travis Kelce après qu’une vidéo du couple chantant et dansant sur « I Believe In A Thing Called Love » soit devenue virale.

La sensation pop a été aperçue aux côtés de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City à l’US Open ce week-end, qui s’est déroulé au stade Arthur Ashe dans le Queens, à New York.

Le couple regardait la finale du simple messieurs du tournoi annuel de tennis depuis leur loge privée lorsqu’ils ont été filmés en train de chanter les paroles du tube de The Darkness de 2003.

Taylor et Travis croient en une chose appelée l’amour 🎵 pic.twitter.com/L1gjkO5MoI — Open de tennis des États-Unis (@usopen) 8 septembre 2024

Le leader de The Darkness a depuis visionné lui-même les images et a remercié le couple puissant pour leur démonstration enthousiaste.

Dans une publication sur TikTok hier (9 septembre), le musicien a commencé par se remémorer sa propre expérience lors de la tournée « Eras » avec sa fille à Zurich, partageant que « l’hospitalité qu’ils nous ont montrée était extraordinaire ».

« Ils nous ont installés dans une jolie zone VIP, j’avais Chris Rock d’un côté, Roger Federer de l’autre, et j’étais simplement papa de l’année », a-t-il poursuivi. « Et pour rendre les choses encore plus spectaculaires, Taylor Swift m’a envoyé une jolie lettre qui m’attendait dans la section VIP, me disant à quel point elle aimait la chanson ‘I Believe in a Thing Called Love’. »

L’artiste a ensuite plaisanté en disant qu’il était « le papa du siècle, car tout cela était une grande surprise ».

Hawkins a ensuite expliqué que les gens ont commencé à lui envoyer des vidéos du moment désormais viral de la chanteuse de « Fortnight » à l’US Open cette semaine, partageant que c’était « un moment vraiment réconfortant pour moi, et ma petite fille a hâte de le dire à ses amis à l’école ».

@mrjustinhawkins C’était une belle surprise de me réveiller avec une vidéo de @Taylor Swift et @Travis Kelce chantant « I believe in a Thing Called Love ». Merci les gars ! ♬ Son original – Justin Hawkins

« Merci Taylor, merci Travis, merci à tous ceux qui aiment le tennis, c’est un très bon début de journée. Bravo les gars. Bravo. »

Swift n’a jamais caché qu’elle était une grande fan du tube emblématique de The Darkness. En 2016, elle a été présentée dans un publicité pour Apple Musicdans laquelle elle faisait du play-back sur la chanson et dansait dans un bureau à domicile.

Parler à Panneau d’affichage À propos de la publicité, Hawkins a déclaré à l’époque : « Je ne pensais pas que nous pourrions devenir plus sexy, mais d’une manière ou d’une autre, Taylor a placé la barre plus haut ! Taylor Swift venait à beaucoup de nos concerts à l’époque. C’est bien de voir qu’elle n’a pas renoncé à ses racines ! Allez, allez, Swiftmeisteress ! »