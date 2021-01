La star de This Is Us, Justin Hartley, est devenue officielle sur Instagram avec sa nouvelle petite amie – un peu plus d’un an depuis qu’il a largué sa femme Chrishell Stause.

Le père d’un enfant de 43 ans sort avec l’actrice marocaine Sofia Pernas, 31 ans, et le couple a laissé entendre qu’ils se sont serrés ensemble pour endurer la pandémie de coronavirus en cours.

S’adressant à Instagram samedi, le couple a sonné le Nouvel An en partageant des selfies sur leurs comptes Instagram respectifs.

La star de This Is Us Justin et l’actrice Sofia de Blood & Treasure avaient l’air intelligente et heureuse dans les images respectives qu’ils ont téléchargées en ligne – Justin partageant une photo en noir et blanc de lui-même en costume et de Sofia en robe rayée.







(Image: Sofia Pernas / Instagram)



Alors que Sofia a partagé une photo de Justin portant un beau manteau et elle-même portant une veste à carreaux tout en posant dans le jardin sous la lune.

Il a légendé son message: «Dernières minutes de 2020 ici à Los Angeles. Amenez 2021! Bonne année! »

Alors qu’elle écrivait: «Sayonara 2020, ça a été réel. Bonne année de notre repaire de quarantaine à la vôtre. »







(Image: Instagram)



TMZ rapporte que le couple sort en secret «depuis un moment» et «laisse tomber des indices» ces dernières semaines, des fans aux yeux d’aigle remarquant qu’ils partageaient des mises à jour sur les réseaux sociaux à partir des mêmes endroits.

Pendant ce temps, Justin était auparavant marié à la star de Selling Sunset, Chrishell, 39 ans, qu’il a épousée en octobre 2017 après plus de trois ans de fréquentation.

Cependant, le couple a subi une scission très médiatisée en novembre 2019 – Justin ayant «aveuglé» Chrishell avec la demande de divorce, deux ans seulement après avoir échangé ses vœux.







(Image: Instagram)









(Image: Instagram)



Chris hell elle-même a retrouvé l’amour après être tombée amoureuse du danseur professionnel Keo Motsepe après s’être rencontrée sur le tournage de Dancing With The Stars en 2020 – lorsque Chrishell était candidate.

Chrishell et Keo sont eux-mêmes devenus « officiels d’Instagram » le mois dernier quand ils ont commencé à partager des clichés aimés d’eux-mêmes.

Le couple a ravi les fans à Noël en partageant des clichés festifs d’eux-mêmes portant des onsies assortis – et Chrishell ramenant Keo, 31 ans, à la maison pour rencontrer sa famille.