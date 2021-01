En octobre 2020, Chrishell n’a pas hésité à discuter de ce qu’elle ressentait à propos de son ex.

«J’ai le sentiment que n’importe qui aurait le cœur brisé de voir à quelle vitesse ou facilement vous êtes remplacé; bien sûr, cela va piquer», a-t-elle déclaré. Personnes. Elle a ajouté que c’était « douloureux » de les voir ensemble.

Malgré son chagrin, le Vendre Sunset star a expliqué qu’elle avait bon espoir de trouver quelqu’un de spécial.

« Cela fait presque un an, donc je suis ravi de revenir. Je suis un romantique sans espoir, donc je pense que cela peut encore arriver », a déclaré la personnalité de la télé-réalité. «Nous sommes en 2020, vous pourriez peut-être rencontrer votre personne via un DM Instagram. Je ne sais pas. Des choses plus folles se sont produites! «

Comme dit le proverbe, demandez et vous recevrez! En décembre, Chrishell a révélé qu’elle sortait avec Danser avec les étoiles pro Keo Motsepe. « Internet n’a absolument aucun froid », a-t-elle partagé sur Instagram avec une photo d’elle et de Keo. «Alors je suppose que tu as déjà vu ça, mais je vais juste laisser ça ici.

Bien que les choses n’aient pas fonctionné pour Justin et Chrishell, il semble qu’ils aient tous deux trouvé l’amour et soient prêts à affronter 2021.