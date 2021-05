Justin Hartley et Sofia Pernas font leurs débuts en couple sur le tapis rouge

La star de « This Is Us » Justin Hartley et sa petite amie Sofia Pernas ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple aux MTV Movie and TV Awards dimanche.

Le duo a foulé le tapis rouge devant le Hollywood Palladium à Los Angeles, sans tenter de déguiser les bagues assorties sur leurs doigts de mariage. Hartley avait l’air décontracté dans une veste en daim, Pernas, une actrice du drame d’aventure CBS « Blood & Treasure » portait une superbe robe corail.

Hartley, 43 ans, et Pernas, 31 ans, étaient co-stars du feuilleton CBS «The Young and the Restless». Les deux sont devenus officiels d’Instagram avec une publication de selfie du réveillon du Nouvel An.

« Dernières minutes de 2020 ici à LA. Apportez 2021! Bonne année! » Hartley a sous-titré le message, ainsi qu’une photo en noir et blanc des deux.

« Sayonara 2020, ça a été réel. Bonne année de notre repaire de quarantaine à la vôtre », a posté Pernas sur son Instagram, avec des emoji en forme de cœur.

En novembre 2019, Harley a demandé le divorce de sa deuxième femme, agent immobilier et star de « Selling Sunset » Chrishell Stause, 39 ans. Les deux étaient mariés pendant deux ans.

La fin de leur relation a été documentée lors de la troisième saison de « Selling Sunset » de Netflix.

« J’ai su tout de suite quand j’ai rencontré Justin qu’il allait être mon mari », a déclaré Stause dans un épisode. « Je savais, à tel point, que j’ai envoyé un texto à l’une de mes demoiselles d’honneur que je l’ai trouvé. »

Stause, qui était au centre de la troisième saison de l’émission, a découvert son divorce dans son cinquième épisode, intitulé « Bad News Travels Fast », lorsqu’elle a reçu un message texte de Hartley indiquant que les papiers de divorce avaient été déposés.

« Quarante-cinq minutes plus tard, le monde le savait » via le rapport TMZ, a déclaré Stause dans l’émission.

Stause a ensuite rejoint « Dancing With the Stars » en septembre.

«Je suis dans un endroit formidable», a-t-elle déclaré à l’époque. « C’est quelque chose que j’ai hâte de montrer, car ce n’était pas le cas lorsque je tournais ( » Sunset) il y a plusieurs mois. «

