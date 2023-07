Justin Gaethje a une fois de plus suggéré que Conor McGregor utilise des stéroïdes, malgré le fait qu’il n’ait pas échoué à un test de dépistage de drogue.

« The Highlight » a remporté la meilleure victoire de sa carrière et l’ancien BMF de Jorge Masvidal [Baddest Motherf*****] ceinture lorsqu’il a assommé Dustin Poirier d’un coup de tête à l’UFC 291.

5 Gaethje a attrapé Poirier avec un énorme coup de tête Crédit : Getty

Après le combat, McGregor s’est tourné vers les médias sociaux et a exprimé son désir de sauter un combat contre Michael Chandler et d’affronter Gaethje à la place à son retour de sa mise à pied de deux ans pour blessure.

« Justin, je vais te gifler », a-t-il tweeté.

« Je suis le vrai bmf, il peut se battre pour des sous s’il veut mais je veux des esprits, j’appelle les coups, je suis dedans pour lancer des coups, f *** chandler, tu veux que ça l’appelle. »

Gaethje a été interrogé sur l’activité Twitter de McGregor lors de sa conférence de presse d’après-combat et a refusé d’exclure la possibilité de combattre la plus grande star du MMA.

« Je pense qu’il m’a refusé six fois », a-t-il déclaré.

« Habituellement, vous devez perdre pour le combattre, donc je ne sais pas ce qui se passe.

« Je ne sais pas, tu sais que je m’en fiche, je m’en fiche.

«Peu importe, je combats le MMA. J’aime combattre de grands combats et j’aime les choses excitantes – ça me semble assez excitant.

5 ‘The Highlight’ est le nouveau tenant du titre BMF Crédit : Getty

5 McGregor veut l’ajouter à sa collection Crédit : Zuffa LLC via Getty

Cependant, il a insisté sur le fait qu’un combat entre lui et McGregor n’aurait pas lieu à moins que l’ancien champion à double poids ne rejoigne l’USADA. [United States Anti-Doping Agency] et prouve qu’il est un athlète propre.

« Je ne vais pas combattre quelqu’un sous stéroïdes », a ajouté Gaethje.

« Je n’ai jamais pris de stéroïdes de ma vie, je n’en prendrai jamais. Eh bien, peut-être que quand je prendrai ma retraite, je pourrais. Je n’ai jamais pris de stéroïdes et je ne veux pas combattre quelqu’un qui triche.

« Je ne devrais probablement pas dire ça [because] Je veux le combat, mais c’est la vérité.

5 « Notorious » a sérieusement grossi pendant son absence du MMA Crédit : @thenotoriousmma – instagram

5 Gaethje ne pense pas que la superstar de l’UFC ait atteint son nouveau physique naturellement Crédit : Getty Images – Getty

Ce n’est pas la première fois que Gaethje suggère, sans aucune preuve, que McGregor utilise des substances améliorant les performances pendant son absence du pool de dépistage de drogues de l’UFC.

En octobre 2022, le concurrent léger a spéculé sur le fait que McGregor « prenait des stéroïdes » après qu’il a été révélé que « Mystic Mac » n’avait pas été soumis à un test de dépistage de drogue depuis qu’il s’était blessé en juillet 2021.

Poirier et Masvidal sont deux des autres principales stars de l’UFC qui ont fait des déclarations similaires à propos de McGregor qui n’a jamais été testé positif pour aucune substance interdite au cours de sa carrière de MMA.

On s’attend à ce qu’il se réinscrive bientôt auprès de l’agence de dépistage de drogues de l’UFC et soumette six mois d’échantillons avant de combattre Chandler, Gaethje ou quelqu’un d’autre lors de son combat de retour.