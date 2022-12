Justin Fluger de Marengo – Shaw Local

Justin Fluger de Marengo a apprécié le soutien de ses coéquipiers et entraîneurs le 14 décembre à Kingston Lanes à Woodstock alors qu’il a résisté à une frappe d’un match parfait.

Fluger, qui avait un 288 la semaine précédente, a réalisé ce dont rêvent de nombreux quilleurs lorsqu’il a obtenu un 300 avec sa 12e frappe consécutive, devenant le premier quilleur masculin de l’histoire de l’école à enregistrer un match parfait dans une victoire de 3 367-3 155 sur Woodstock co- op.

Fluger a eu des matchs de 212, 300 et 202 pour une série de 714 matchs. Une seule autre joueuse de Marengo a réalisé une partie parfaite.

L’année dernière, Fluger était à une épingle de se qualifier pour le tournoi IHSA Boys Bowling State Tournament au St. Clair Bowl à O’Fallon. Il a été nommé quilleur de l’année par les entraîneurs de la Kishwaukee River Conference Boys.

Pour sa performance, Fluger a été élu athlète de la semaine du Northwest Herald par les lecteurs. Fluger a répondu à quelques questions de l’écrivain sportif Alex Kantecki sur son match de 300, la partie la plus difficile du bowling, ce qu’il fait pendant son temps libre et plus encore.

Que retenez-vous le plus de votre match 300 ?

Fluger : La détermination que j’avais au début du 10e cadre et tout le monde qui m’encourageait était tout simplement génial et signifiait beaucoup.

Avez-vous déjà joué à 300 ?

Fluger : Non. La semaine d’avant j’avais un 288 et l’année dernière j’avais un 298.

Quelle est la partie la plus difficile du bowling ?

Fluger : Cohérence. Trouver sa marque et répéter le même lancer.

Quelle est votre émission de télévision et votre film préférés ?

Fluger : “Rick et Morty”, “Kingpin” et “Billy Madison”.

Dans quel sport n’es-tu pas doué ?

Fluger : Le football.

Quels sont certains de vos passe-temps préférés?

Fluger : Bowling, basket-ball et jeu de catch. Surtout faire n’importe quel type d’activité qui implique de se déplacer.

Quel est votre bien le plus précieux ?

Fluger : Ma famille. Ou certaines des vieilles choses de mon père.

Quel est le travail de tes rêves?

Fluger : Être un quilleur professionnel ou un électricien.

Où aimeriez-vous le plus partir en vacances ?

Fluger : Hawaii.

Vous venez de gagner un million de dollars. Quelle est la première chose que vous achèteriez ?

Fluger : Honnêtement, j’achèterais probablement à ma mère une nouvelle maison ou une nouvelle voiture.