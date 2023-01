Justin Fields siégera, Nathan Peterman entamera la finale des Bears de Chicago – Shaw Local

LAKE FOREST – Le quart-arrière des Bears Justin Fields participera à la finale de la saison dimanche contre les Vikings du Minnesota à Soldier Field. Matt Eberflus a annoncé mercredi que le quart-arrière remplaçant Nathan Peterman serait titulaire.

Fields s’est blessé à la hanche lors de la défaite du week-end dernier contre les Lions de Detroit. Il a reçu des soins médicaux sur la ligne de touche entre les entraînements, mais a joué le reste du match.

Eberflus a déclaré que la hanche de Fields restait douloureuse lorsqu’il est retourné à Halas Hall lundi. Fields a passé une IRM sur sa hanche, qui a révélé une entorse à la hanche. Eberflus a déclaré que la blessure n’est pas une préoccupation à long terme.

Peterman, 28 ans, a commencé quatre matchs dans sa carrière dans la NFL. Son plus récent début a eu lieu en novembre 2018 en tant que membre des Buffalo Bills. Il a commencé contre les Bears et a lancé trois interceptions dans le match.

Fields terminera sa saison à 63 mètres du record de course du quart-arrière de Lamar Jackson en 2019. Il terminera l’année avec 1 143 verges au sol et huit touchés en 160 courses. En tant que passeur, il a lancé pour 2 242 verges avec 17 touchés et 11 interceptions en 15 matchs.

Avec une défaite des Bears et une victoire des Texans de Houston contre les Colts d’Indianapolis ce week-end, les Bears gagneraient le premier choix au repêchage ce printemps.