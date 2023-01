Justin Fields révèle à quel point il sera impliqué dans les décisions concernant le personnel pendant l’intersaison

Les Bears de Chicago ont une intersaison chargée devant eux, et le quart-arrière de la franchise Justin Fields est sorti et a parlé de son implication dans les décisions à venir.

L’intersaison vient à peine de commencer pour les Bears de Chicago, et déjà, des questions surgissent à propos du quarterback Justin Fields. La franchise est dans une position unique avec le choix global n ° 1 et l’espace de plafond avec lequel travailler.

Après une saison perdante, les Bears tentent de trouver un moyen de se remettre en lice non seulement pour le NFC North, mais également pour un championnat. Le plan commence avec Fields, que la franchise a sécurisé pour le moment. Le reste de la liste est une question.

Lors de sa conférence de presse de sortie, Fields a été interrogé sur le rôle qu’il aurait, le cas échéant, en termes de constitution de la liste, et Fields, selon Courtney Cronin, a clairement indiqué où il en était.

Justin Fields a demandé s’il voulait être impliqué dans les décisions concernant le personnel pendant l’intersaison : “Je sais que Ryan (Polonais) a une grande compréhension de ce qui doit être fait ici, des trous que nous pourrions devoir combler et des trucs comme ça. Ce n’est pas mon travail pour contrôler tout cela. – Courtney Cronin (@CourtneyRCronin) 9 janvier 2023

“il a besoin de moi en termes de recrutement, je suis sûr que nous allons avoir cette conversation ici dans un moment. Donc, quoi qu’il fasse, je lui fais entièrement confiance. Son objectif est de former la meilleure équipe qu’il peut pour nous. Je sais qu’il va faire un excellent travail. – Courtney Cronin (@CourtneyRCronin) 9 janvier 2023

Justin Fields fait confiance au directeur général des Bears, Ryan Poles

Les commentaires de Justin Fields prouvent qu’il comprend que ce personnel et cette organisation croient en lui et s’engagent à faire les choses de la bonne manière. Ryan Pôles n’a pas fait grand-chose la saison dernière, mais un argument légitime peut être avancé en raison de l’incompétence de Ryan Pace.

Avec plus de 100 millions de dollars d’espace de plafond, les Bears ont les munitions pour sortir et payer le plus d’argent à l’agent libre qu’ils souhaitent acquérir pour leur liste. Cependant, les Polonais ont clairement indiqué qu’il souhaitait construire grâce au repêchage. Avec le choix global n ° 1 à sa disposition, il est possible que les Bears échangent ce choix pour obtenir plus de ressources.

Il est également possible que Chicago conserve le premier choix global et échange à la place ses autres sélections dans le repêchage pour en acquérir davantage pour construire cette équipe. Quoi qu’il en soit, les Bears sont en position de force pour aider Justin Fields. Il le sait et il est prêt à aider à sa manière pour que cette équipe s’améliore.