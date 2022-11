Justin Fields recommence – et les Bears aident leur créneau de repêchage – Shaw Local

Justin Fields est de retour.

Le quart-arrière des Bears continue de courir. Jusqu’à ce que les adversaires s’adaptent et trouvent un moyen de le ralentir, il n’y a aucune raison de changer d’approche.

Fields a couru pour 147 verges supplémentaires et deux touchés, une semaine après avoir totalisé 178 verges et un touché. Il est devenu le premier joueur des Bears à parcourir au moins 147 verges en deux matchs consécutifs depuis Walter Payton en 1984.

Voici quelles autres statistiques étranges et loufoques ont rendu cette semaine unique.

En savoir plus sur la journée de Fields : Fields est le premier quart-arrière des Bears avec des matchs consécutifs de 100 verges au sol. Il est le premier joueur des Bears, quelle que soit sa position, à se précipiter sur 100 verges lors de matchs consécutifs depuis que Jordan Howard l’a fait lors des semaines 16 et 17 à la fin de la saison 2016.

Fields a parcouru 325 verges au cours des deux derniers matchs. C’est le plus grand nombre de tous les temps par un quart-arrière de la NFL en deux matchs. Il a battu les 268 verges combinées de Lamar Jackson lors de matchs consécutifs en octobre 2019. Au cours des cinq derniers matchs, Fields a parcouru 555 verges, le plus par un quart-arrière en cinq matchs à l’époque du Super Bowl.

[ Bear Down, Nerd Up: Analyzing Justin Fields’ chances to beat Lamar Jackson’s QB rushing record ]

Les 749 verges au sol de Fields cette saison se rapprochent du record d’équipe de Bobby Douglass pour un QB de 968 verges. À ce rythme, Fields pourrait y arriver en deux ou trois matchs. En seulement 10 matchs, les 749 verges de Fields sont déjà les 15e plus jamais réalisées par un quart-arrière de la NFL en une saison. Comme je l’ai noté la semaine dernière, il a une chance de battre le record de QB d’une seule saison de Lamar Jackson de 1 206 à partir de 2019. Ces chances n’ont fait qu’augmenter maintenant.

Il y a une semaine, Fields avait trois des 20 courses les plus rapides d’un porteur de ballon dans la NFL au cours de la semaine 9, par statistiques de nouvelle génération. Au cours de la semaine 10, il s’est classé deux fois dans le top 20, atteignant 20,41 milles à l’heure sur sa course de 28 verges au début du match. Il a touché 20,15 milles à l’heure lors de sa course de touché de 67 verges.

Fields a touché 20 milles à l’heure sur sept courses cette saison. Tous les autres quarts-arrière de la NFL se sont combinés pour neuf courses de 20 miles par heure.

Justin Fields a atteint une vitesse de pointe de 20,15 mph lors de sa course TD de 67 verges, sa 7e portée de plus de 20 mph cette saison (la plupart en NFL). Tous les autres quarts-arrière ont combiné pour 9 courses dépassant 20 mph cette saison.#DETvsCHI | #DaBears pic.twitter.com/l1oZCIcdeE – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 13 novembre 2022

Selon STATS, Fields est le premier quart-arrière de l’histoire de la NFL avec des passes de touché de 60 verges ou plus lors de matchs consécutifs.

Selon les statistiques de la prochaine génération, Fields a totalisé 245 verges au sol et trois touchés sur des courses conçues au cours des quatre derniers matchs. Ses 132 verges sur 10 courses conçues dimanche ont été les plus élevées par un QB depuis que Next Gen Stats a commencé à suivre les données des joueurs en 2016.

Lors de son premier touché du match, qui s’est déroulé dans un brouillage, Fields a évité les passeurs à gauche et à droite et a totalisé 34,2 verges parcourues sur un score de touché de 1 verge. C’était le plus long qu’un joueur ait parcouru sur une course de touché de 1 mètre depuis 2016, selon Next Gen Stats.

Justin Fields a parcouru 34,2 verges du snap au score, la plus grande distance parcourue sur une course de TD de 1 yard depuis la semaine 15, 2016 (Blake Bortles, 35,4 verges à HOU). Fields mène actuellement la NFL avec 3 courses de scramble TD cette saison.#DETvsCHI | #DaBears pic.twitter.com/yy8pZssXaV – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 13 novembre 2022

Implications provisoires : La défaite de dimanche a été une grande déception pour les Bears, mais une victoire majeure pour la position de repêchage des Bears. À 3-7, ils sont actuellement dans le mix pour un choix parmi les cinq premiers. Si la saison se terminait aujourd’hui, ils sélectionneraient la sixième place au classement général, selon Tankathon.com.

Les Bears font partie des quatre équipes assises à 3-7. Le premier bris d’égalité pour la position de repêchage est la force du calendrier. L’équipe avec le calendrier le plus faible reçoit le choix le plus élevé. La Caroline a une fiche de 3-7 mais a joué un calendrier plus faible que les autres équipes 3-7, donc elle détiendrait actuellement le troisième choix au total.

En raison d’affronter l’AFC Est, où les quatre équipes ont actuellement un record de victoires, et une NFC Est plus difficile que prévu, toutes les équipes NFC Nord ont une force de calendrier assez élevée. Si les Bears gagnaient dimanche et avaient une fiche de 4-6 en ce moment, ils sélectionneraient probablement le 14e au lieu du sixième.

Il y a, bien sûr, beaucoup de football à jouer. Beaucoup de choses peuvent changer en huit semaines.

Kmet marque deux fois : L’ailier rapproché Cole Kmet a marqué une paire de touchés, dont une bombe de 50 verges de Fields. Kmet a marqué cinq touchés au cours des trois derniers matchs, après n’avoir pas marqué du tout au cours de la saison 2021.

Avec cinq touchés, Kmet est maintenant à égalité au deuxième rang de la ligue parmi les bouts serrés de la NFL. Travis Kelce de Kansas City a huit touchés, tandis que Mark Andrews de Baltimore est à égalité avec Kmet avec cinq scores.

[ Chicago Bears TE Cole Kmet shines with 2 touchdowns in loss to Detroit ]

Passe rapide : En ce qui concerne la ruée vers les passes des Bears, les analyses confirment le test de la vue.

Le film indique que les Bears ne créent presque aucune pression sur les quarts adverses. Cela est particulièrement vrai depuis que l’équipe a échangé l’ailier défensif du Pro Bowl Robert Quinn.

Au cours des deux derniers matchs, pas un seul passeur de passes des Bears n’a égalé la moyenne de la ligue dans la mesure de «séparation moyenne par rapport au QB» de Next Gen Stats. Comme son nom l’indique, la métrique mesure la distance entre un lanceur de passes (en verges) et le quart-arrière au moment où le QB a lancé le ballon ou a été limogé.

L’ailier défensif Trevis Gipson a obtenu la meilleure note dans cette métrique au cours de ces deux matchs, avec une moyenne de 4,93 verges contre les Lions et une moyenne de 4,96 verges contre Miami. La moyenne de la ligue est de 4,53 verges. Aucun autre lanceur de passes des Bears n’a été à moins de cinq mètres dans l’un ou l’autre match. Les Bears jouaient sans débuter l’ailier défensif Al-Quadin Muhammad contre les Lions.

Le plaqueur défensif Justin Jones a été le deuxième meilleur lanceur de passes au cours de ces deux matchs, avec une moyenne de cinq verges dimanche et une moyenne de 5,49 verges contre Miami. Mais quand un tacle défensif est le deuxième meilleur lanceur de passes, cela en dit généralement plus sur le manque de talent sur le bord que sur le tacle au milieu.