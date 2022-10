Justin Fields progresse-t-il ? L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, le croit – Shaw Local

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, commence à voir quelque chose que tout entraîneur veut au poste de quart-arrière : le confort.

Le quart-arrière Justin Fields a déclaré après la défaite de dimanche contre les Vikings qu’il était devenu plus à l’aise avec la vitesse de jeu de la NFL. Eberflus a confirmé lundi au Halas Hall de Lake Forest que Fields et l’offensive montraient une croissance.

«Vous pouvez dire que Justin se sent à l’aise là où il se trouve actuellement dans l’attaque. Il prend le commandement », a déclaré Eberflus. “Je peux le voir à l’entraînement, et je l’ai vu au cours des deux dernières semaines, lui prenant le contrôle des profondeurs de route et parlant aux récepteurs, ‘Hé, je veux que vous le fassiez comme ça, courez comme ça.’ Quel que soit le détail, il est juste là dessus. Il a grandi de cette façon et c’est vraiment bien.

Fields a montré cette croissance dimanche après que les Bears aient pris du retard 21-3. Le QB de deuxième année a ramené son équipe pour prendre une avance de 22-21 avec 9:26 à faire dans le match avant que les Vikings ne marquent finalement le touché gagnant. Les Bears ont eu un dernier entraînement pour égaliser le match, mais le receveur Ihmir Smith-Marsette a tâtonné en essayant de gagner du terrain supplémentaire. Le chiffre d’affaires a essentiellement mis fin au match.

Les Bears avaient 187 verges d’attaque en seconde période après avoir terminé avec 99 au cours des deux premiers quarts. Fields a lancé pour 135 verges en seconde période après avoir totalisé 73 en première. Le coordinateur offensif Luke Getsy a qualifié son match le plus équilibré avec 24 tentatives de rush contre 21 passes.

« Je pense simplement qu’il se sent à l’aise dans l’attaque », a déclaré Eberflus à propos de Fields. “Je ne pense pas qu’il y ait une chose en particulier, je pense juste qu’il devient plus à l’aise, et je pense que les entraîneurs se sentent à l’aise avec lui au fur et à mesure du processus. …”

Le porteur de ballon David Montgomery est revenu à l’action dimanche après s’être blessé à la cheville et a vu la confiance se développer tout au long du match. Montgomery a déclaré que l’équipe devait commencer les matchs plus rapidement et faire des jeux pour gagner des matchs, mais en regardant Fields jouer, il est convaincu qu’ils commenceront à cliquer plus tôt que tard.

“J’aime la façon dont il joue et la façon dont il apporte son aura pour que tout le monde le suive et y croit”, a déclaré Montgomery. « La façon dont il joue posé, à quel point il est calme. Si votre quart-arrière sera calme dans des situations hostiles, je n’ai pas d’autre choix que d’être calme parce qu’il appelle les coups, donc s’il est là-bas calme et froid, je dois être de la même manière.

Intervention rapide : Les Bears ont ajusté le calendrier de cette semaine car ils jouent jeudi soir contre les Washington Commanders.

L’équipe a organisé une visite virtuelle lundi et le fera à nouveau mardi. Les Bears tiendront un entraînement en zone rouge avec des casques mercredi, puis tiendront des réunions et une visite guidée jeudi avant le match de ce soir-là.

Eberflus sait que la clé du succès jeudi devra être la préparation mentale car il n’y aura pas beaucoup d’entraînement physique.

“C’est beaucoup de soluces, de travail mental, c’est beaucoup d’études cinématographiques avec les joueurs et les entraîneurs, les joueurs seuls”, a déclaré Eberflus. “Il faut être préparé mentalement, car tu es déjà dans la préparation de 48 heures, donc ça devient très serré.”

N’Keal Harry activé : Les Bears ont activé le receveur large N’Keal Harry hors de la réserve blessée lundi.

L’équipe a désigné Harry pour revenir mercredi. Il a été blessé à la cheville lors du camp d’entraînement début août. Harry a commencé la saison régulière sur IR et a raté les cinq premiers matchs de la saison.

La blessure à la cheville d’Harry était assez grave. Cela a nécessité une intervention chirurgicale, qui a été effectuée le ou vers le 11 août. À l’époque, un rapport du réseau NFL indiquait que Harry avait besoin d’une chirurgie de la corde raide, qui utilise essentiellement un implant pour ancrer le tibia et le péroné ensemble.

Les Bears apprécient le receveur de 6 pieds 4 pouces et 225 livres, qui a été un choix de première ronde (32e au total) des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2019 et présente un type de cible différent pour Fields. Le directeur général des Bears, Ryan Poles, a échangé un choix de septième ronde de 2024 aux Patriots en échange de Harry.