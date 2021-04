Justin Fields pourrait être un vol et un sauveur pour les Chicago Bears

Peut-être que Justin Fields fera oublier Patrick Mahomes aux fans des Chicago Bears qui souffrent.

Peut-être que le nouveau quart-arrière de l’État de l’Ohio – l’un des stupéfiants absolus du premier tour du repêchage de la NFL jeudi – se révélera être le sauveur qui permettra à l’entraîneur Matt Nagy et au directeur général Ryan Pace de conserver leur emploi pendant quelques années de plus.

Là encore, peut-être pas.

Vous savez comment cela se passe avec les quarts de premier tour. Le facteur hit-miss est comme 50-50.

Pourtant, quelqu’un a dû lancer les dés sur les Fields incroyablement talentueux, qui ont les compétences – comme 4,3 vitesse dans le tableau de bord de 40 mètres et une précision habile – qui pourraient faire de lui le vol du repêchage. Bien sûr, trois autres équipes qui ont choisi des quarts sont passés sur Fields, qui était soumis à tant de doutes sur sa préparation à la NFL alors que le jour du repêchage se profilait.

Laissez aux ours le soin de faire le déplacement – et de manière si agressive, aussi, d’échanger neuf emplacements au n ° 11 pour atteindre leur cible. Les félicitations sont-elles de mise? Les Bears, fondés en 1920, se sont-ils enfin donnés le catalyseur d’une infraction du 21e siècle?

C’est certainement l’espoir, surtout après l’avoir si mal raté en 2017, lorsque Pace a grimpé agressivement d’une place au n ° 2 du classement général (et s’est fait voler par le directeur général des 49ers de l’époque, John Lynch), rédigeant Mitchell Trubisky en passant Mahomes et quelques autres. quart-arrière nommé Deshaun Watson.

Alors oui, ils essaient de rattraper un important terrain perdu. Trubisky a évolué. Mahomes est le visage de la NFL avec des références MVP et Super Bowl. Watson, en attendant ses problèmes hors du terrain, a le talent pour toujours être une force.

Mais bon, c’est du passé. L’avenir est que les Bears – qui ont fait une pièce pour échanger contre Russell Wilson, puis ont signé Andy Dalton comme un palliatif – auraient peut-être décroché le meilleur quart-arrière de la NFC Nord … si, bien sûr, Aaron Rodgers obtient son souhait et quitte Green Bay.

La confiance du cerveau des Bears est déjà largement considérée comme un matériau brûlant, ce qui signifie au moins deux choses: Pace et Nagy pourraient même ne pas être là lorsque Fields est prêt à s’épanouir. Ou, malgré le fait d’avoir un vétéran dans le mélange à Dalton, ils pourraient être tentés de précipiter Fields tout en essayant de sauver leurs emplois.

Quoi qu’il en soit, cela ajoute une énorme pression pour Fields. Bien sûr, cela vient avec le territoire lorsque vous êtes quart-arrière, et Fields a déjà excellé sur les plus grandes scènes liées au fait d’être The Man at Ohio State.

Pourtant, le temps presse et la comparaison standard – l’enfant de Kansas City – continuera de s’améliorer.

Nagy, cependant, doit aimer cette opportunité. Il ne pouvait pas tout à fait développer Trubisky en une star, alors voici une refonte. Vous ne pouvez pas frapper les ours pour avoir essayé. Depuis ce verrouillage cérébral de 2017, ils ont balancé à plusieurs reprises pour couvrir cette gaffe. Ils ont signé Nick Foles. Poursuivit Wilson. Apporté Dalton. Et maintenant ceci.

Et si cela ne fonctionne pas, nous savons tous ce qui va suivre.