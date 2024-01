Justin Fields ou le premier choix ? Ce que l’arrivée de Shane Waldron signifie pour les Bears au QB

Après 10 saisons à Seattle, Russell Wilson n’était plus là. Dans le cadre d’un échange à succès, les Seahawks ont échangé leur quart-arrière aux Broncos de Denver le 16 mars 2022.

Le paysage de la NFL, en particulier celui de la NFC, a immédiatement changé.

Tout comme le travail de Shane Waldron en tant que coordinateur offensif des Seahawks.

Seattle avait embauché Waldron en partie parce que Wilson voulait qu’il soit son appelant. Wilson a joué un rôle actif dans la recherche du coordinateur offensif des Seahawks en 2021. Il a apprécié que Waldron connaisse l’offensive de Sean McVay qui avait pris le contrôle de la NFC West.

Mais au lieu de s’appuyer sur ce qui avait été établi avec Wilson après leur première saison ensemble, Waldron avait un nouveau défi : une compétition de quart-arrière entre Geno Smith et Drew Lock à dérouler pendant le camp d’entraînement et la pré-saison.

“Je pense vraiment juste au commandement général du poste – qui nous donne la meilleure chance de gagner des matchs à l’automne”, a déclaré Waldron en juin 2022.

C’est devenu Smith, qui était passé du 39e choix lors du repêchage de 2013 par les Jets de New York à celui de compagnon vétéran. Il a battu Lock, le 42e choix des Broncos qui faisait partie de l’échange Wilson.

La dernière saison de Smith en tant que titulaire était la saison 2014. Il avait une note de passeur de 77,5 cette saison-là. Et il avait une fiche de 12-19 dans les matchs qu’il a commencés au cours de ses cinq premières saisons.

“Il l’a bien mérité”, a déclaré l’entraîneur des Seahawks Pete Carroll aux journalistes à l’époque. “Il a gagné le poste.”

Ce qui suivit surprit tout le monde. Smith a non seulement remporté des matchs, mais a également gagné le respect dans toute la ligue en jouant comme l’un des meilleurs QB de la NFL. Il a mené la NFL en termes de pourcentage d’achèvement (69,8) cette saison-là et a établi des sommets en carrière en verges par la passe (4 282) et en passes de touché (30). Il s’est classé cinquième au classement des passeurs et septième au QBR. Et il a été élu pour son premier Pro Bowl.

Les perceptions ont changé dans la ligue. Dans l’édition 2023 de l’analyse annuelle des niveaux QB de Mike Sando – qui est basée sur les commentaires des directeurs généraux, des dirigeants et des entraîneurs de toute la ligue – Smith est passé du seul quart-arrière de niveau 5 de la saison 2021 à solidement au niveau 3 au n°1. 20. Smith a également été classé devant le quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields. Le saut de Smith a été le plus important réalisé dans l’analyse de l’année dernière et le troisième plus grand saut sur une seule année dans l’histoire du projet de niveaux de Sando.

“Personne n’aurait imaginé qu’il serait quart-arrière du Pro Bowl l’année dernière”, a déclaré un directeur général à Sando l’année dernière. « Certains gars font un saut. Il s’est solidifié en tant que titulaire légitime avec lequel vous pouvez gagner quelques matchs.

Smith n’a pas répété son succès cette saison. À l’instar des difficultés de Fields, de nombreuses raisons expliquent ce déclin. Les Seahawks ont eu des blessures et des problèmes sur leur ligne offensive. Et la vocation de Waldron a été remise en question.

Mais si vous évaluez les raisons pour lesquelles les Bears ont embauché Waldron comme prochain coordinateur offensif après avoir renvoyé Luke Getsy, la place de Waldron dans la relance de la carrière de Smith doit être la première.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour Fields, le cas échéant ?

Cela dépend de ce que vous voulez qu’il se passe. Si vous préférez que Fields revienne pour la saison 2024, alors l’histoire de Waldron avec Smith et un schéma similaire à celui de Getsy peuvent être utilisés comme raisons.

Si vous préférez que les Bears sélectionnent un quart-arrière, alors la préférence apparente de Waldron pour les lancers/lectures rapides et le jeu ponctuel peut être citée comme des raisons de passer à autre chose avec Caleb Willams de l’USC ou Drake Maye de Caroline du Nord.

L’arrivée de Waldron est trop au milieu pour pencher dans un sens ou dans l’autre. Le directeur général Ryan Poles le souhaite probablement ainsi. Il reste dans la position la plus puissante de tous les directeurs généraux cette intersaison. L’embauche de Kliff Kingsbury aurait été différente en raison des liens évidents avec Williams à l’USC. La même chose peut être dite à propos de Greg Roman et de son jeu de course QB, mais pour l’autre argument.

Il est trop tôt pour dire à quel point l’offensive des Bears sera différente avec Waldron, car personne ne peut dire avec certitude qui sera le quart-arrière.

Pour Waldron, la prochaine étape après avoir complété son équipe sera de jouer un rôle actif dans l’évaluation des deux saisons de Fields avec Getsy puis avec les rookies. Les Bears ont soigneusement exploré la classe des quarts-arrières au cours de cette saison. Il y aura beaucoup de choses avec lesquelles Waldron pourra se familiariser, de Williams à Maye en passant par Jayden Daniels de LSU, JJ McCarthy du Michigan et Michael Penix Jr de Washington.

Si vous êtes Polonais et entraîneur Matt Eberflus, vous aimez le fait que Waldron ait travaillé avec Carroll, qui a donné la priorité à la sécurité du ballon et à un bon jeu de course. Vous aimez que Waldron ait fait irruption dans la NFL avec les New England Patriots et Bill Belichick. Et vous aimez le fait qu’il ait trois ans d’expérience en matière de création de schémas et d’appels de jeu à utiliser comme point de référence lors de l’évaluation de tous les quarts-arrières.

Fields sera-t-il capable de faire ce que Smith a fait au cours des deux dernières saisons ? Ou Waldron cherche-t-il quelque chose de complètement différent ?

Les Bears recherchaient un coordinateur offensif innovant et adaptable. Waldron l’a démontré en allant de Wilson à Smith. Mais il était également sur le terrain pour ce que McVay a construit à Los Angeles pour les Rams à partir de 2017. Cela a commencé avec le changement de trajectoire de carrière du quart-arrière Jared Goff après une première année fragile sous l’ancien entraîneur Jeff Fisher en 2016.

Waldron a suivi McVay depuis Washington et a été l’entraîneur des ailiers rapprochés des Rams lors de sa première saison à Los Angeles. Waldron est devenu le coordinateur du jeu de passes des Rams l’année suivante en 2018. Cette saison reste statistiquement la meilleure année individuelle de Goff avec des sommets en carrière en verges par la passe, en passes de touché, en note de passeur et en QBR. Les Bears et le coordinateur défensif Vic Fangio ont trouvé des moyens de ralentir l’offensive de McVay lors d’une nuit froide à Chicago, mais les Rams ont quand même atteint le Super Bowl cette saison-là.

Waldron sait où les choses ont commencé à se détériorer entre McVay et Goff, le premier choix du repêchage de 2016, et comment cela a finalement conduit au départ de Goff et à l’arrivée de Matthew Stafford à Los Angeles.

Waldron a une bonne idée de ce qui a bien fonctionné pour Kirk Cousins ​​en 2016 puisqu’il est devenu quart-arrière du Pro Bowl pour la première fois à Washington avec McVay appelant à des jeux pour lui. Waldron était l’entraîneur du contrôle de la qualité offensive de McVay cette saison-là.

Et Waldron sait ce qui a bien fonctionné pour Wilson lors de sa 10e saison à Seattle, puis pour Smith lors de sa neuvième après du temps passé avec les Jets, les Giants et les Chargers. La contribution de Waldron à la décision du quart-arrière des Bears deviendra un facteur assez tôt.

“J’apprécie cette opportunité qui m’a été donnée par l’entraîneur Eberflus et Ryan Poles”, a déclaré Waldron dans un communiqué. “Nous avons hâte de travailler dans une franchise avec une histoire aussi riche et une base de fans passionnés.”

(Photo de Shane Waldron, à gauche, et Geno Smith : Steph Chambers / Getty Images)