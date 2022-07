Justin Fields n ° 1 – section locale de Shaw

Shaw Local compte à rebours les 25 ours les plus importants pour la saison 2022.

Qu’est-ce qui rend un joueur plus important qu’un autre ? C’est subjectif, bien sûr. Mais pour nos besoins, cela se résume à ceci : les Bears sont-ils moins bien lotis si ce joueur ne peut pas jouer ? Ce joueur a-t-il un potentiel inexploité ou une grandeur passée à la hauteur ? Son histoire sera-t-elle celle que les fans suivront de près cette saison ?

Par exemple, Justin Fields n’est peut-être pas le meilleur joueur des Bears en 2022 (ou peut-être qu’il le sera), mais il est certainement parmi les plus importants.

N ° 1 Justin Fields

Position: Stratège

Expérience NFL : Deuxième Saison

Classement de l’année dernière : Numéro 4

Regarder en arrière: Personne ne saura vraiment jamais combien de temps l’ancien entraîneur-chef des Bears, Matt Nagy, avait l’intention de garder Justin Fields sur le banc. Le grand plan de Nagy n’a jamais dépassé la semaine 2, lorsque le QB partant Andy Dalton s’est tordu le genou contre les Bengals et que Fields a dû jouer la seconde mi-temps. Fields a commencé la semaine suivante et Nagy l’a finalement nommé titulaire permanent.

11e choix au repêchage en 2021, Fields a été immédiatement désavantagé car il n’a vu pratiquement aucun représentant avec l’attaque de la première équipe pendant le camp d’entraînement. C’est facile à dire avec le recul, mais ce plan n’a clairement pas préparé Fields au moment où l’équipe avait besoin de lui. L’attaque a été l’une des pires attaques par passes de la NFL la saison dernière. Fields a terminé sa saison en complétant 58,9% de ses passes pour 1 870 verges avec sept touchés et 10 interceptions. Il a couru pour 420 verges et deux touchés, mais a échappé 12 fois et a accordé 36 sacs en 12 matchs. L’équipe est allée 2-8 dans ses 10 départs.

Avoir hâte de: Il n’y a pas de débat cette année – c’est l’offense de Fields. Il est clairement le meilleur quart-arrière de la liste. Il devrait voir presque tous les représentants de l’équipe première pendant le camp d’entraînement, comme il l’a fait ce printemps. Avec une nouvelle infraction à mettre en place, c’est essentiel. Le coordinateur offensif des Bears, Luke Getsy, apportera probablement avec lui bon nombre des concepts qu’il a appris dans ses rôles précédents avec les Packers. Cela pourrait signifier jouer sur les forces de Fields : rouler plus et utiliser ses jambes à son avantage.

Le plus grand saut pour les jeunes quarts de la NFL se situe généralement entre leur saison recrue et leur deuxième année. Si Fields fait un grand pas en avant, les Bears devraient se sentir beaucoup plus confiants quant à l’avenir. Pendant l’intersaison, on a beaucoup parlé du manque d’armes de l’équipe au receveur large, et ces critiques sont peut-être justes, mais c’est simplement un fait que les trois meilleurs leaders des Bears en matière de réceptions (Darnell Mooney, Cole Kmet et David Montgomery) reviennent tous en 2022. La continuité entre Fields et ces trois-là sera énorme.

Même si les Bears de 2022 ont du mal, ce qu’ils pourraient faire, cette saison peut toujours être un succès si Fields fait des progrès dans son jeu. S’il peut rester en bonne santé, protéger le football et lire les défenses un peu plus rapidement, l’attaque de passe des Bears devrait être bien améliorée. Si cette saison est un autre désastre et que l’équipe se retrouve avec un premier choix au repêchage, le directeur général Ryan Poles pourrait devoir examiner longuement et attentivement la position du quart-arrière.

