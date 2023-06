Justin Fields, Kadarius Toney et Nakobe Dean sont les meilleurs candidats pour 2023

Malgré les meilleurs efforts des entraîneurs et des dépisteurs pour garder leurs secrets en interne tout au long de l’intersaison, le buzz circule rapidement dans la ligue sur laquelle les joueurs ont le potentiel de devenir des stars en 2023.

Ces « bunnies hype » ont peut-être montré un potentiel de gros jeu dans une action limitée au cours des saisons précédentes, mais une solide performance hors saison les a positionnés pour faire un bond majeur cette année.

Bien qu’il soit important de garder en perspective des performances exceptionnelles dans les OTA et les minicamps, poursuivre sur la lancée de la saison régulière jusqu’à l’intersaison suivante pourrait aider un jeune joueur à passer d’un niveau à l’autre en tant que meneur de jeu.

La saison dernière, nous avons entendu Tyreek Hill faire l’éloge de Tua Tagovailoa tout au long de l’intersaison alors que Hill prédisait l’émergence du jeune quart-arrière. L’évaluation du All-Pro était certainement sur la cible alors que Tagovailoa a mené la NFL en termes de notes de passeur (105,5) et de verges par tentative (8,9) dans une campagne en petits groupes qui a catapulté les Dolphins en séries éliminatoires.

Avec une poignée de candidats en petits groupes prêts à faire des sauts similaires en 2023, j’ai pensé que c’était le moment idéal pour publier ma liste de « bunnies hype » en fonction du buzz entourant leur potentiel cette saison à venir. Après avoir pris le temps de passer quelques appels et de revoir quelques enregistrements de match, voici les meilleurs joueurs à surveiller cette saison :

Champs de JustinQB, Ours de Chicago

Après avoir presque brisé la marque de précipitation d’une seule saison pour les quarts de la NFL la saison dernière, Fields est sur le point de rejoindre les rangs de l’élite en tant que quart-arrière ultime à double menace de la ligue. Les Bears ont entouré le pro de troisième année avec un WR1 légitime (DJ Moore) pour compléter un corps de passeurs qui comprend également la taille (Chase Claypool et Cole Kmet) et la vitesse (Darnell Mooney). Alors que l’équipe améliore la ligne offensive avec des vétérans (Nate Davis) et un premier choix de repêchage (Darnell Wright), Fields devrait éblouir les défenseurs en tant que menace dynamique de passe-passe sur le périmètre.

Kadarius ToneyWR, Chefs de Kansas City

Tous les yeux sont rivés sur Toney alors que le pro de quatrième année tente enfin d’accéder au rôle de receveur large n ° 1. Toney a taquiné le monde du football avec ses talents de meneur de jeu électrique avec des compétences de course explosives, mais les Chiefs pensent qu’il a le potentiel pour combler le vide créé par le départ de Tyreek Hill. Bien qu’il soit difficile d’imaginer que quelqu’un remplace les jeux splash régulièrement livrés par Hill, l’opportunité de servir de receveur principal pour une infraction mettant en vedette Patrick Mahomes et dirigée par Andy Reid pourrait entraîner des chiffres ridicules pour Toney.

Rachel WhiteRB, Boucaniers de Tampa Bay

Bien qu’il ait joué pour la pire attaque précipitée de la NFL en 2022, White est un candidat solide après une solide campagne de recrue jonchée d’éclairs impressionnants. Le dos de 6 pieds et 214 livres est un « slasher » avec une vision, une frappe et une puissance exceptionnelles qui excelle à courir entre les tacles et à attraper des balles sur le périmètre. Alors que le nouveau coordinateur offensif Dave Canales installe une version de l’attaque Sean McVay qui a fait de Todd Gurley le joueur offensif de l’année 2019 de la NFL, White pourrait devenir le point central d’une offensive des Buccaneers qui est plus centrée sur le retour en arrière en 2023.

Mason ColeC, Steelers de Pittsburgh

Après avoir rebondi dans la ligue pendant les premières saisons de sa carrière, Cole a semblé trouver une maison en tant que pivot de départ avec les Steelers. Le vétéran a renforcé l’une des plus grandes faiblesses de l’attaque tout en dépassant les attentes en tant que technicien décousu avec un QI élevé et de superbes compétences en communication. Alors que Cole devient plus à l’aise de jouer avec ses voisins exceptionnels (Isaac Seumalo et James Daniels), le trio intérieur de Pittsburgh pourrait déclencher une attaque qui tourmente les adversaires avec une approche équilibrée, mêlant physique et finesse au point d’attaque.

Jaelan PhillipsBord, Dauphins de Miami

Le choix de premier tour de 2020 pourrait devenir un nom familier d’ici la fin de la saison pour avoir affiché des chiffres ridicules en tant que passeur désigné dans le plan de Vic Fangio. Phillips a fait preuve de compétences impressionnantes en tant qu’artiste de sac au cours de ses deux premières saisons (15,5 sacs et 41 coups sûrs du quart-arrière), mais sa production devrait augmenter en jouant aux côtés de Bradley Chubb dans un système conçu pour créer des opportunités individuelles pour les passeurs sur les bords. . Avec le rusé Fangio utilisant des déguisements pré-snap et des pressions simulées pour confondre les quarts-arrière, Phillips & Co. pourrait afficher des totaux de sacs impressionnants cette saison.

Déommodore LenoirCB, 49ers de San Francisco

L’ancien choix de cinquième tour émerge tranquillement comme l’un des meilleurs coins de verrouillage de la ligue. Les instincts, la conscience et la flexibilité de position de Lenoir (coin intérieur et extérieur) combinés à son comportement granuleux facilitent son placement dans le rôle de CB1 sur une défense qui place régulièrement ses coins sur une île. Le pro de troisième année a prospéré dans ces circonstances en 2022, comme en témoignent ses notes de passeur en séries éliminatoires autorisées de 20,8, 39,3 et 39,6, par PFF. Tout en ajoutant également une paire de choix en séries éliminatoires après une solide saison régulière (une interception, cinq ruptures de passes, un touché abandonné lorsqu’il est ciblé), Lenoir est sur le point de devenir un nom familier en 2023.

Nakobe DeanKG, Aigles de Philadelphie

Le pro de deuxième année prend la relève en tant que joueur « point vert » pour une défense chargée de talents de première ligne. En tant que communicateur désigné et chef de la défense, Dean doit orchestrer le chaos sur la ligne de mêlée tout en suivant le porteur de ballon en tant que défenseur « à flux libre ». Prêt à remplir la feuille de statistiques en tant que machine à plaquer derrière un front défensif monstrueux, le jeune secondeur des Eagles pourrait devenir une star sur une défense qui submerge les adversaires avec vitesse, rapidité et puissance.

Kerby JosephS, Lions de Détroit

Pour le fan occasionnel, Joseph est le défenseur aux doigts collants qui a mis fin à la carrière d’Aaron Rodgers à Green Bay, mais des observateurs avisés vantent tranquillement la sécurité des Lions en tant que joueur d’impact émergent sur une défense remaniée. Joseph a réussi quatre passes en 14 départs en tant que recrue, affichant des instincts, une conscience et des compétences de balle exceptionnels en tant que joueur du milieu profond. Après que Joseph ait fait sa marque contre le quadruple MVP (trois interceptions contre Rodgers en 2022), le reste de la ligue devrait être en alerte lorsqu’il vise le milieu du terrain contre les Lions et leur sécurité hors pair émergente.

Bucky Brooks est analyste NFL pour FOX Sports. Il décompose également le jeu pour NFL Network et en tant que co-animateur du podcast « Moving the Sticks ». Suivez-le sur Twitter @BuckyBrooks.

