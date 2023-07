Justin Fields: Je suis déjà l’un des 5 meilleurs QB de l’histoire de la NFL

S’il y a une chose que le quart-arrière des Chicago Bears Justin Fields peut faire, c’est diriger le football. En fait, le futur signaleur de troisième année pense qu’il fait déjà partie des quarts-arrière d’élite de l’histoire de la NFL.

Fields s’est inclus parmi les cinq meilleurs quarts-arrière de l’histoire de la ligue dans une interview avec CBS Sports lundi. Michael Vick, Cam Newton, Lamar Jackson et Steve Young étaient les quatre autres quarts du top cinq de Fields, mais il les a listés sans ordre particulier.

Fields a couru pour 1143 verges sur un record de la NFL de 7,1 verges par course en 15 matchs la saison dernière, juste en deçà du record de quart-arrière de Jackson en une saison de 1206 verges au sol en 2019 pour les Ravens de Baltimore. Avant Jackson, Vick détenait le record du quart-arrière au sol, enregistrant 1 039 verges en 2006 avec les Falcons d’Atlanta.

Vick est n ° 1 parmi les quarts de tous les temps au sol (6 109 verges), suivi de Newton (5 628) – qui a remporté le titre de MVP de la NFL 2015 avec les Panthers de la Caroline – au n ° 2. Pendant ce temps, Jackson, 26 ans, est cinquième en ladite catégorie avec 4 437 verges. Young – un membre du Temple de la renommée qui a remporté le Super Bowl XXIX sous le centre des 49ers de San Francisco – a couru pour 4 239 verges, bon pour le sixième de tous les temps parmi les quarts.

Quant au reste de son match, Fields a totalisé 2242 verges par la passe, 17 touchés par la passe, 11 interceptions et une note de passeur de 85,2 en 2022, tout en complétant 60,4% de ses passes.

Les Bears viennent de terminer une saison de 3-14 et ne sont que 5-20 dans les matchs que Fields a commencés. Cela dit, Chicago a renforcé son attaque cette intersaison, ajoutant le receveur large DJ Moore, l’ailier serré Robert Tonyan, le porteur de ballon D’Onta Foreman et les joueurs de ligne offensifs Nate Davis et Darnell Wright (NFL Draft).

Chicago a échangé pour sélectionner Fields avec le choix n ° 11 lors du repêchage de la NFL 2021 hors de l’État de l’Ohio.

