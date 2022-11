Justin Fields excite une fois de plus, mais les Bears tombent aux mains des Lions – Shaw Local

CHICAGO – Comment Justin Fields réagirait-il ?

C’était la grande question après que le QB des Bears ait lancé une horrible interception au quatrième quart qui a été retournée pour un touché et a permis aux Lions de Detroit d’égaliser le match de dimanche à 24-24 à Soldier Field.

Avant cela, Fields avait lui-même une journée solide, donnant aux Bears une avance de 24-10 en lançant une paire de passes TD au troisième quart à Cole Kmet.

Mais cette interception était de toutes sortes de laide – un retournement de désespoir qui a navigué au-dessus de la tête de Kmet. Lions CB Jeff Okudah a attrapé le ballon et a parcouru 21 mètres dans la zone des buts avec 10:38 à jouer.

L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, ne doutait pas que Fields répliquerait.

Et c’est exactement ce qui s’est passé lorsque Fields a simulé un transfert sur le troisième et le deuxième de sa propre ligne de 33 mètres, a jailli à travers un trou sur la ligne et a fait irruption dans le secondaire.

Une foule de Lions ont couru à leur poursuite, mais n’ont pas pu retrouver leur proie. Soixante-sept verges plus tard, Fields avait donné aux Bears une avance de 30-24.

“Ce que vous comprenez à propos de ce jeune homme, c’est que c’est un combattant”, a déclaré Eberflus. “Il a la capacité – et vous l’avez vu au cours de cette année – de se réinitialiser. …

«Et puis bien sûr, troisième et (2) – boum – le voilà. C’est juste lui. C’est un combattant de bout en bout. »

La course à bascule du stade aurait probablement dû être le TKO.

Mais nous avons déjà vu ce film – et les Bears ne sont pas Rocky.

Les Lions ensanglantés (3-6) se sont levés du tapis et l’ont emporté 31-30, en grande partie grâce à un entraînement de huit jeux et 92 verges qui s’est terminé par une course de TD de 1 verge par Jamaal Williams avec 2:24 à faire.

Fields a eu une dernière chance, mais il a été limogé lors des deuxième et quatrième essais pour mettre fin au suspense.

“Le fait qu’il continue à faire ce qu’il fait… c’est incroyable”, a déclaré la sécurité Eddie Jackson. “C’est un spectacle à voir – juste pour voir sa croissance en tant que leader, en tant que joueur (et) mettre cette chose sur son dos. …

«Cela me ronge à l’intérieur (que) nous n’aidons tout simplement pas – surtout moi-même. Je veux aller là-bas et faire chaque jeu si je le peux. Nous devons être meilleurs sur ‘D’, mec.

C’est vrai, mais nous comprenons tous que la défense joue en désavantage numérique. Cette unité a en fait bien joué à certains moments, avec Jack Sanborn obtenant deux sacs et enregistrant un record de 12 plaqués, Joe Thomas brisant deux passes et Nicholas Morrow enregistrant trois plaqués pour perte.

Le plus gros échec de la défense est survenu lorsque Detroit a affronté le troisième et le 8e de ses 42 avec 3:14 à faire. Le coordinateur Alan Williams a appelé à un blitz, mais personne n’a atteint Jared Goff et le QB des Lions a frappé Tom Kennedy pour 44 verges.

“Je dois jouer plus vite”, a déclaré Jackson.

Pour la troisième fois consécutive à Soldier Field, Fields a eu le ballon dans les deux dernières minutes avec une chance d’égaliser le match ou de mener les Bears (3-7) à la victoire. Il est maintenant 0 pour 3, ce que WR Darnell Mooney ne peut pas croire.

“En pratique, je vous le dis, nous le tuons”, a déclaré Mooney à propos de l’exercice de deux minutes. « C’est littéralement sans effort. Je ne sais pas ce qui se passe.

Une chose qui se passe est que Fields continue de réécrire le livre des records de la NFL. Ses 549 verges au sol au cours des cinq derniers matchs sont plus que n’importe quel QB au cours de cette période à l’époque du Super Bowl. C’est un spectacle effrayant en plein champ, ce qui devrait exciter toute la ville de Chicago pour l’avenir.

Il est difficile de noter sa maturation en tant que passeur car ses récepteurs ordinaires changent chaque semaine. Contre les Lions, Eberflus a utilisé Mooney, Equanimeous St. Brown, Chase Claypool, Byron Pringle et Dante Pettis.

N’Keal Harry et la recrue Velus Jones Jr. étaient inactifs.

Fields a complété 12 passes sur 20 pour 167 verges, dont 50 lorsque Kmet s’est retrouvé grand ouvert à la fin du troisième quart.

Fields a juré d’apprendre du coûteux pick-6, le qualifiant de “jeu stupide”.

“Je peux vous assurer que cela n’arrivera jamais pour le reste de ma carrière”, a ajouté Fields. “Juste un écran, D-end l’a reniflé. (J’ai) essayé de le déplacer un peu et j’ai essayé de le faire flotter vers Cole. Je viens de le renverser.

Fields est venu sur le podium avec un bandage à l’oreille et nous a dit qu’il avait été coupé lors du dernier sac des Lions.

“J’ai très mal”, a déclaré Fields. “Juste mes jambes sont un peu douloureuses.”

Le reste de l’équipe souffrait également parce que – reconstruire ou non – ça craint de perdre.

Sur la route, cependant, Eberflus pense qu’ils iront tous mieux pendant des jours comme celui-ci.

“Je vais vous dire ce qu’ils obtiennent – c’est la persévérance. Détermination », a déclaré Eberflus. « C’est ce qu’ils obtiendront. Tout le monde va regarder ça et dire, ‘Hé, tu as perdu six des sept.’ …

« Eh bien, ayons des habitudes gagnantes. Assurez-vous d’avoir des habitudes gagnantes chaque jour… ce qu’ils font. Ils s’entraînent dur, ils font ce qu’il faut. …

«Ils doivent avoir les yeux tournés vers l’avenir … et passer au prochain match. Cela finira par se fissurer – si nous continuons à avoir des habitudes gagnantes et à faire les choses de la bonne manière et à exécuter dans les moments critiques – cela se fissurera.

