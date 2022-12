Justin Fields établit le record de course QB des Bears en une seule saison lors d’une défaite contre les Eagles – Shaw Local

CHICAGO– Justin Fields a survécu à une blessure au quatrième quart dimanche, mais son retour n’a pas suffi dans une défaite 25-20 contre les Eagles de Philadelphie à Soldier Field. Voici ce que vous devez savoir :

Trois moments qui ont compté

1. Retiens ta respiration: Avec 7:05 à faire au quatrième quart, Fields s’est précipité pour 18 verges, mais a été secoué. Fields a quitté le match et Nathan Peterman. Fields a ensuite été vu marchant vers les vestiaires avec une légère lim mais est sorti du tunnel en courant avec 4:20 à jouer et est revenu au match.

2. Se sentir bien : Le score de 1 mètre du QB des Eagles Jalen Hurts, ainsi que la conversion en deux points qui a suivi, ont donné aux Eagles une avance de 25-13 avec quatre minutes à jouer, mais Fields, à son retour, a trouvé Byron Pringle tout seul pour un touché de 35 mètres. avec 2:43 restants pour garder les Bears en vie à 25-20. Les Bears ont eu leurs problèmes dimanche, mais Fields a de nouveau fait preuve d’optimisme face à un adversaire de qualité.

3. Un moment effrayant : Le joueur de ligne Teven Jenkins a été expulsé du terrain au premier quart après avoir subi une blessure au cou. Chaque coéquipier s’est blotti autour de Jenkins pendant que les entraîneurs travaillaient. Il est difficile de voir un joueur potentiellement gravement blessé, mais surtout pour un jeune comme Jenkins, qui a déjà combattu sa juste part d’adversité.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Et, pour son tour suivant : Après avoir été limogé et affronté un deuxième et 27 avec 7:39 à faire au deuxième quart, Fields, d’une manière ou d’une autre, s’est esquivé d’un sac et s’est précipité sur 39 verges.

David Montgomery a ensuite eu une course de 9 verges pour le touché pour donner aux Bears une avance de 6-3. Fields a terminé avec 95 verges au sol, établissant le record de précipitation des Bears en une saison pour un quart-arrière – précédemment détenu par Bobby Douglas avec 968 verges au sol en 1972. Les 95 verges ont également mis Fields exactement à 1 000 pour la saison, rejoignant Michael Vick (2006 ) et Lamar Jackson (2019 et 2020) comme les seuls QB à se précipiter pour 1 000 verges en une saison.

2. Île Johnson : Cornerback Jaylon Johnson, en particulier, a été assez impressionnant en limitant Eagles WR AJ Brown. Johnson a eu une rupture de passe sur une occasion de touché en première mi-temps et a eu une autre rupture sur un quatrième et un 6 au troisième quart. Le seul véritable défaut a été un achèvement de 68 verges à la fin du quatrième quart pour préparer l’éventuel TD décisif des Eagles.

3. Plats à emporter :La ligne défensive continue de stagner, mais le secondaire intercepte Hurts à deux reprises en première mi-temps. Le joueur de ligne défensif Mike Pennel a ensuite forcé un échappé sur un achèvement de Hurts au troisième quart pour le troisième plat à emporter de la défense.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. En état de siège Fields a été limogé cinq fois en première mi-temps et six au total. Malgré toute la magie, il ne peut pas tout échapper. Ce n’était pas une journée particulièrement forte à l’intérieur de la ligne des Bears, principalement en raison de la perte de Jenkins au début.

2. À court d’occasions : Débutant Velus Jones Jr. a eu son troisième échappé de la saison à un moment critique avec les Bears menés par quatre avec 5:51 à faire au troisième quart. Jones a été dans et hors de la formation et cela n’aidera pas son cas pour plus de clichés.

3. Ce qui se passe?: Botteur Cairo Santos était proche de l’automatique sur deux saisons, mais il a raté son cinquième point supplémentaire de la saison sur le score précipité de Montgomery au deuxième quart. Il n’en a raté que deux au cours des deux saisons précédentes. Les kickers rencontrent des difficultés, mais ce n’est généralement pas sur des points supplémentaires.

Et après?

Les Bears accueillent les Buffalo Bills samedi au Soldier Field pour un coup d’envoi à midi.