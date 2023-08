Justin Fields et les partants des Chicago Bears démarrent lentement lors de la pré-saison samedi – Shaw Local

CHICAGO – Justin Fields et les partants des Bears ont connu un début lent lors du match préparatoire de samedi après-midi contre les Bills de Buffalo. L’offensive de la première équipe a réalisé trois retraits consécutifs avant qu’un gros jeu du receveur DJ Moore n’aide l’offensive à se mettre à portée de panier lors de sa troisième possession.

En tout, Fields a joué 13 snaps. Lors de son dernier jeu, il a pris un gros coup sur une passe d’écran en fin de parcours. Fields est apparu rapidement après avoir tiré et semblait aller bien, mais malgré cela, les Bears l’ont retiré du match à mi-possession. Le quart de réserve Tyson Bagent est entré et a terminé le trajet.

Au total, Fields a réussi 2 passes sur 6 pour 51 verges par la passe. Il a également parcouru 16 verges en trois tentatives. Il jouait derrière une ligne offensive malmenée, qui ne comptait que deux titulaires réguliers. Le plaqueur gauche Braxton Jones et le garde gauche Cody Whitehair étaient les seuls habitués de l’alignement.

Larry Borom a joué le rôle de bloqueur droit, Ja’Tyre Carter a joué le rôle de garde droit et Doug Kramer a commencé le match au centre. Kramer est parti avec une blessure apparente et Dieter Eiselen l’a remplacé au centre.

Le plus gros jeu de la journée pour les partants des Bears a été un parcours de 40 verges de Fields à Moore. Tout comme il y a quelques semaines, Moore a transformé un lancer et un attrapé en un gros gain avec une solide course après l’attrapé.

La défense était également en désavantage numérique dans la formation de départ. Les sécurités Eddie Jackson et Jaquan Brisker n’ont pas joué samedi. Le quart-arrière Josh Allen et les Bills ont parcouru 72 verges pour un touché lors de leur première possession du match. Allen n’est pas revenu dans le match après le touché.