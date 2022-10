Justin Fields et les Bears de Chicago surprennent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à la télévision nationale – Shaw Local

Justin Fields a mené cinq séries de buts consécutives et les Bears ont dominé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 33-14 devant un public de télévision nationale lundi soir. Voici ce que vous devez savoir :

Trois moments qui ont compté

1. Jeu de balle: Secondeur Roquan Smith a intercepté une passe inclinée du quart-arrière des Patriots Bailey Zappe avec 7:50 à faire au quatrième quart pour couronner un effort dominant. Le demi de coin Kyler Gordon a ensuite eu une autre interception en retard. Devant un public national, les Bears semblaient beaucoup plus prêts à jouer que l’équipe de l’entraîneur Bill Belichick – une phrase rare à taper.

2. Sur un rouleau: Avec 12:13 à faire au quatrième quart, le demi offensif David Montgomery a couronné une autre série de buts avec un touché de 1 verge pour porter le score à 33-14. Le touché était la cinquième possession offensive consécutive des Bears qui s’est soldée par des points après une interception de Fields.

3. Balancement d’élan : Le départ à chaud des Bears a été étouffé au milieu du deuxième quart avec les Patriots prenant les devants 14-10, mais Fields a répondu avec un touché de 25 verges au porteur de ballon Khalil Herbert avec moins de deux minutes à faire. La possession des Patriots qui a suivi, les Bears ont récupéré un échappé. Cela a finalement conduit à un panier du Caire Santos pour mener les Bears dans la mi-temps 20-14.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Effort de groupe : De l’entraîneur-chef Matt Eberflus, au plan de match du coordinateur offensif Luke Getsy, à Fields et à une défense qui a maintenu la Nouvelle-Angleterre à aucun point en seconde période et a forcé plusieurs revirements, nous devons accorder du crédit à tous. Une victoire à Foxboro n’était pas très probable, mais les Bears ont joué une gamme complète de football propre et méritaient de gagner. C’est une victoire de signature dans la première année d’Eberflus.

2. Improvisation : L’athlétisme et les bousculades de Fields ont empêché un certain nombre de commandes offensives de reculer ou de caler sur le troisième et le long. Getsy a également inséré un certain nombre de pistes conçues pour envoyer Fields dans l’espace. Bien que Fields ait encore une marge de progression évidente en tant que passeur, son instinct de brouillage et sa conscience en tant que coureur continuent d’être des atouts dans la colonne d’évaluation. Fields avait 83 verges au sol.

3. Conversions au tiers : À cinq minutes de la fin du troisième quart, Fields avait déjà converti à lui seul cinq troisièmes essais avec ses jambes ou sur une passe. Les Bears ont terminé 11 sur 17 dans la soirée. C’était clairement une lueur d’espoir pour une équipe qui a eu du mal à maintenir ses entraînements toute la saison.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. Lucas Patrick : Nous ne lui reprochons en aucun cas des blessures. La ligne offensive de départ nouvellement remaniée des Bears a obtenu environ 13 minutes d’action, il est donc difficile d’obtenir une évaluation correcte sur sans doute leur précieuse signature hors saison au centre lorsqu’il n’est pas sur le terrain. Après une blessure au pouce au camp d’entraînement, Patrick est entré et sorti de l’alignement à la garde. Lors de son premier départ des Bears au centre lundi, Patrick est finalement parti avec une blessure à l’orteil.

2. Venir : C’est vraiment du pinaillage, un sous-produit de tant de production et du score, mais les Bears voudront plus de looks pour N’Keal Harry. Harry, hors blessure, a réussi une prise pour 25 verges. C’est une connexion qu’ils voudront réchauffer à temps, mais encore une fois, c’est petit dans la grande portée de lundi soir.

3. Sécurité balle : Cela a été un sujet de préoccupation pour Fields toute la saison, et il a réussi quatre échappés dans la victoire. Aucun d’entre eux n’a été récupéré par la défense, mais c’est un domaine de jeu qui peut faire basculer un match à la va-vite. Encore une fois, il a peut-être joué son meilleur match de la saison dans l’ensemble, mais ces moments doivent être nettoyés.

Et après?

Les Bears restent sur la route et rendent visite aux Cowboys de Dallas à midi dimanche.