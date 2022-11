Justin Fields et les Bears de Chicago échouent dans un autre trajet de deux minutes au quatrième quart – Shaw Local

ATLANTA – Justin Fields et l’attaque des Bears avaient le ballon avec 1:47 à jouer dans le match, traînant de trois points. Comme cela a été le thème au cours de cette saison, les Bears n’ont pas pu capitaliser en temps critique.

Lors du troisième jeu du disque, Fields a lancé une interception sur une passe inclinée destinée au porteur de ballon David Montgomery, ce qui a essentiellement mis fin au match. Les Falcons d’Atlanta ont remporté un premier essai en finale et ont manqué le temps lors d’une victoire de 27-24 dimanche au stade Mercedes-Benz.

Les Bears ont eu des occasions d’héroïsme en fin de match cette saison. Dans cinq des sept derniers matchs, dont dimanche, Fields avait le ballon entre les mains à la fin du quatrième quart avec une chance d’égaliser le match ou de prendre les devants. Pour la cinquième fois dans cette séquence, l’attaque n’a pas pu le faire.

Sur un troisième et un 5 à la propre ligne de 30 verges des Bears, Fields a lancé une passe en dessous pour Montgomery. Le lancer était un peu trop haut et a fini par basculer du bout des doigts de Montgomery et entre les mains de la sécurité des Falcons, Jaylinn Hawkins.

“Ouais, je viens de le renverser”, a déclaré Fields après le match.

Les Bears sont tombés à 3-8 cette saison et, avec une victoire des Lions, sont désormais seuls au bas de la NFC Nord. Ils ont perdu quatre matchs de suite et six de leurs sept derniers.

Pour ajouter une blessure à l’insulte, pour ainsi dire, Fields devait faire évaluer son épaule gauche pour une blessure après le match. Lors du premier jeu de l’entraînement final, il a atterri durement sur son épaule non lanceuse alors qu’il était plaqué près de la ligne de touche.

Fields, qui souffrait de crampes aux jambes pendant une grande partie du quatrième quart, a exécuté des courses conçues à la fois au premier et au deuxième essai pour ouvrir la possession.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré que lui et son personnel évalueraient les appels de jeu de fin de match lors du vol de retour et lundi matin.

“Nous devons juste opérer dans cette situation de deux minutes”, a déclaré Eberflus. « Nous devons exécuter dans ces situations. Nous devons garder nos yeux vers l’avant et exécuter.

Les Bears ont encore une fois compté sur Fields pour faire à peu près tout dimanche. Le QB de deuxième année s’est précipité pour 85 verges et un touché en 18 courses. Il a lancé pour 153 verges avec un touché et une interception sur une passe de 14 en 21.

L’attaque roulait encore une fois en première mi-temps, marquant à un moment donné 17 points sans réponse, mais n’a ensuite marqué qu’une seule fois en seconde mi-temps. À la suite d’une défaite contre les commandants de Washington en octobre, Fields a déclaré qu’il était fatigué d’apprendre que lui et les Bears étaient proches.

Eh bien, encore une fois, ils étaient proches, mais pas assez bons.

« Continuez à vous améliorer », a déclaré Fields dimanche. « Prenez chaque jour à part et continuez à travailler. Contrôlez ce que nous pouvons contrôler. C’est du passé maintenant. Continuez à préparer l’avenir. Continuez à vous améliorer. Je connais le caractère de nos entraîneurs, de notre équipe, et ils vont venir travailler et se préparer à travailler.

Le centre Sam Mustipher a déclaré que l’attaque reste extrêmement confiante lorsque Fields est dans le groupe. Mustipher a noté que Fields a beaucoup grandi en tant que leader cette saison, même si cela ne se traduit pas par des victoires.

“J’ai l’impression que nous aurions pu lui donner une poche plus propre”, a déclaré Mustipher à propos du dernier disque. «Il a un peu contourné le bord. Je dois juste le faire courir sur le terrain, s’assurer qu’il a beaucoup de temps et beaucoup d’espace pour intervenir et faire le lancer.

La ligne offensive a eu du mal à protéger les passes pendant une grande partie de la journée. Le garde droit partant Teven Jenkins, qui soigne une blessure à la hanche, s’est absenté pour la deuxième semaine consécutive. Jenkins s’est habillé pour le match, mais Eberflus a déclaré que l’équipe ne voulait l’utiliser qu’en cas d’urgence.

Les Falcons ont limogé Fields quatre fois et ont totalisé cinq coups sûrs QB. Fields a déclaré qu’il avait encore besoin d’en savoir plus sur son épaule de la part des médecins de l’équipe, mais que “la douleur en ce moment est assez intense”.