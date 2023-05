Justin Fields et DJ Moore s’efforcent d’établir des relations alors que les Bears commencent les OTA – Shaw Local

LAKE FOREST – Le quart-arrière des Bears Justin Fields est prêt à établir des relations avec le talent offensif que l’organisation a acquis au cours de l’intersaison pour l’aider à devenir le quart-arrière que Fields croit pouvoir devenir.

Le directeur général Ryan Poles a acquis des joueurs talentueux pour entourer le quart-arrière de troisième année, et Fields a déclaré mardi qu’il était reconnaissant pour l’investissement et le soutien.

« C’est génial pour moi d’obtenir cette confiance du personnel d’entraîneurs », a déclaré Fields après la deuxième journée des activités d’entraînement organisées par l’équipe au Halas Hall.

« Nous communiquons tout le temps, nous nous faisons entièrement confiance. Rien qu’en les ayant derrière moi, ils savent le genre de leader que je suis pour mes coéquipiers. Ils savent à quel point je veux être formidable. Ils connaissent le travail que j’ai fait. C’est formidable de les avoir derrière mon dos.

Le plus grand mouvement des Bears au cours de l’intersaison est survenu lorsqu’ils ont échangé le choix n ° 1 au classement général aux Panthers de la Caroline contre de nombreux choix au repêchage et le receveur large DJ Moore. L’équipe a également signé le garde Nate Davis et a repêché le plaqueur offensif Darnell Wright avec le choix n ° 10 au total avec le receveur large Tyler Scott et le porteur de ballon Roschon Johnson au milieu du repêchage de 2023.

Fields a passé les premiers jours des OTA à essayer de se mettre sur la même longueur d’onde avec ses nouveaux coéquipiers, principalement Moore. Les deux se sont connectés pour une longue passe lors de l’entraînement de mardi et Fields a déclaré que travailler sur leur connexion était une priorité.

Moore a terminé la saison dernière avec un sommet en carrière de sept réceptions de touché et 888 verges avec la Caroline. Bien qu’il ait déclaré que la construction de sa relation avec Fields était un travail en cours, il voit le quart-arrière potentiel que Fields peut devenir.

« Il est à égalité pour être excellent pour la saison », a déclaré Moore.

Le receveur large des Bears de Chicago, DJ Moore, travaille sur le terrain lors des OTA mardi à Lake Forest. (Nam Y. Huh/AP)

Les deux ont consacré les deux premiers jours à se connaître. Il est de routine pour Fields et Moore de se rencontrer après la plupart des jeux pour passer en revue ce que l’autre voyait. En ce moment, en mai, il s’agit de déterminer le timing des lancers et leur jeu de jambes.

Mais il y a plus à construire une relation solide entre un quart-arrière et ses cibles offensives, selon Moore. Il a dit qu’il y avait eu des plaisanteries entre les jeux alors que les coéquipiers offensifs essayaient d’établir une relation qui fonctionne au-delà du terrain.

« C’est hors du terrain », a déclaré Moore. «Nous pouvons avoir la connexion sur le terrain, mais quand vous approfondissez, c’est la relation hors du terrain, comme la relation dans les vestiaires, même en dehors du travail. C’est ce que nous allons continuer à faire. »

L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a été impressionné par la vitesse de Moore, qui, espère-t-il, pourra compléter les capacités de Fields. Bien qu’il y ait encore trop de passes abandonnées au cours des premiers jours d’entraînement, il est encouragé par le fait que la nouvelle connexion offensive se développera.

« Vous devez voir une bonne exécution, qu’ils sont tous sur la même page », a déclaré Eberflus. « Vous pouvez juste ressentir cette répétition après répétition, c’est la cohérence de celle-ci. Ce n’est pas juste une fois, c’est à peu près à chaque fois.

Fields a déclaré que le receveur éloigné Chase Claypool a fait un grand saut depuis la fin de la saison dernière et qu’il a hâte de travailler avec le receveur éloigné Darnell Mooney à son retour d’une blessure à la cheville. Les quatre ont déjà été vus en train de construire une relation solide lorsqu’ils ont assisté à un match des Bulls pendant l’intersaison et ils continueront à y travailler pendant l’intersaison.

En ce qui concerne la pression ou toute discussion sur le contrat, Fields ne s’inquiète pas de tout cela. Il se concentre uniquement sur l’établissement de liens avec ses nouvelles cibles offensives.

« Chaque année est une grande année », a déclaré Fields. « Je n’ai vraiment rien à développer là-dessus, mais chaque année est une grande année et je suis ravi de le montrer. »

Prise de présence : Le demi de coin Jaylon Johnson, la sécurité Eddie Jackson et Davis n’étaient pas aux activités bénévoles mardi.

« Nous entraînerons les gars qui sont ici », a déclaré Eberflus. « C’est vraiment tout ce que je peux dire. »