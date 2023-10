Justin Fields et DJ Moore dominent alors que les Bears remportent leur premier match en 2023

Carmen Vitali Journaliste NFC Nord

Il y a eu des câlins d’ours, des visages d’exaltation et d’énormes soupirs de soulagement le long de la ligne de touche des Chicago Bears jeudi soir. Il restait encore près de trois minutes à jouer, mais le receveur large DJ Moore venait de capter une courte passe sur la ligne de touche opposée et l’a emmenée sur 56 mètres jusqu’à la zone des buts pour donner aux Bears une avance de trois scores, mettant pratiquement le match de côté.

Chicago a battu son record de franchise de 14 défaites consécutives de manière convaincante lors du Thursday Night Football, battant les Commanders de Washington 40-20 pour éviter son premier départ 0-5 depuis 1997.

« Pour être honnête avec vous, c’est un sentiment auquel vous ne voulez pas mettre fin », a déclaré le quart-arrière Justin Fields après le match. « Nous allons simplement prendre ce sentiment et, espérons-le, revenir la semaine prochaine et avoir le même sentiment après le match. C’est un sentiment que vous voulez avoir après chaque match et un sentiment que nous n’avons pas eu depuis longtemps. C’était bien d’être présent avec tout le monde dans le vestiaire.

C’est le plus grand nombre de points que Chicago a marqués sous la direction de l’entraîneur-chef Matt Eberflus et du coordinateur offensif Luke Getsy.

Moore a établi un sommet en carrière avec 230 verges et a ajouté trois touchés. Selon les statistiques de la prochaine génération, cela représente 141 verges sur réception au-dessus des attentes, ce qui est le plus élevé depuis 2018. Les 230 verges de Moore étaient également les deuxièmes plus élevées jamais enregistrées par un receveur des Bears. Fields a une note de passeur parfaite en lançant à Moore cette saison. Il a complété 27 des 34 tentatives de passes vers Moore pour 531 verges et cinq touchés jusqu’à présent.

Il y avait encore de l’inquiétude après une mi-temps qui a vu Fields lancer trois touchés et donner aux Bears une avance de 27-3. Après tout, Fields a réussi trois passes de touché et une note de passeur parfaite dans la première moitié du match de la semaine dernière contre les Broncos de Denver. En fait, c’est la première fois qu’un quart-arrière lance trois passes de touché en première mi-temps lors de matchs consécutifs dans l’histoire des Bears. Josh Allen est le seul autre quart-arrière cette année à avoir lancé trois touchés en une seule mi-temps et il ne l’a fait qu’une seule fois.

Les 307 verges offensives des Bears en première mi-temps représentaient également leur record dans la première moitié d’un match sur la route depuis 1989. C’était la première fois que les Bears menaient par 14 points ou plus à la mi-temps lors de matchs consécutifs depuis Semaines 10 et 11 de 2018.

L’offensive a repris là où elle s’était arrêtée à Soldier Field la semaine dernière. Il y avait plus d’action de jeu, des courses plus conçues pour Fields, des décisions plus rapides. La ligne offensive, ramenant Teven Jenkins (dans une certaine mesure), s’est avérée être un catalyseur, même avec le centre Lucas Patrick quittant le match avec une commotion cérébrale après la possession du troisième Bears. Fields a trouvé Moore sur le terrain et dans les zones courtes et intermédiaires. Il lançait la balle là où seul Moore pouvait la récupérer.

Les Bears ont même appelé trois quarts-arrière distincts au quatrième essai, cette fois en fait avec leur quart-arrière de 6 pieds 3 pouces et 230 livres, et les ont tous trois convertis.

Le coordinateur offensif Luke Getsy a même semblé appâter Washington à un moment donné. Les Bears ont eu un énorme succès en exécutant le ballon avec Khalil Herbert en première mi-temps, ce qui a aidé à mettre en place les courses conçues ci-dessus pour Fields lui-même. Même lorsque Herbert et le porteur de ballon Travis Homer sont tombés en seconde période, Getsy a réussi à s’adapter et les Bears ont tenu le coup, semblant grandir ensemble en temps réel.

« J’avais l’impression que nous avions grandi, personnellement, moi et sa relation », a déclaré Fields de Getsy. « Je suis très proche de lui et de sa famille. Je pense qu’au cours des dernières semaines, nous avons trouvé une identité dans notre attaque. C’est toujours bien de l’avoir. Une fois que vous avez cela et que vous avez les gars qui entrent. rythme chaque match, ça décolle à partir de là. J’espère que nous pourrons maintenir cet élan et le poursuivre jusqu’à la fin de la saison.

Alors que la semaine dernière ressemblait davantage à un hasard, surtout compte tenu du fait que les Bears ont cédé une avance de plusieurs scores, Chicago en a conservé une partie et a fait preuve de cohérence dans ce match, ce qui est encourageant. Ils commencent à établir quelque chose de plus durable. Ce n’était pas un pas en avant et deux pas en arrière. Cette fois, les Bears ont pris une avance de trois points et l’ont conservée. Ils ont joué quatre quarts de football pour peut-être la première fois cette saison.

L’offensive développe une identité en même temps que la défense trouve la sienne. Chicago avait le taux de pression le plus bas de toutes les équipes entrant dans le match et ce n’était pas particulièrement serré. La défense n’a pas pu conserver l’avance des Bears au cours de la semaine 4. Mais au cours de la semaine 5, ils l’ont fait, et c’était grâce à une augmentation de la pression de plusieurs niveaux de la défense.

Le demi de coin Greg Stroman Jr. a enregistré un sac alors qu’il arrivait en criant dans le champ arrière complètement débloqué lors d’un corner blitz. Le secondeur TJ Edwards a enregistré son premier sack en tant qu’ours. Chicago a finalement été limogé par un joueur de ligne intérieure à Rasheem Green. Yannick Ngakoue a obtenu son deuxième sack pour Chicago.

Et le jour où la franchise a perdu l’une de ses icônes les plus appréciées en la personne de Dick Butkus, la défense a pris vie d’une manière que le Maestro of Mayhem aurait été fier de voir. Ils ont plus que doublé leur total de sacs de la saison. Au début du match, les Bears n’en avaient enregistré que deux. À la fin de la soirée, Chicago avait limogé le quart-arrière de Washington, Sam Howell, à cinq reprises, comme si Butkus lui-même était sur le terrain avec eux.

« Nous avons joué pour lui ce soir, donc celui-ci est pour lui ce soir », a déclaré Fields à propos du regretté Dick Butkus. « Je suis content d’avoir eu le doublage. »

Il en va de même pour le reste de Chicago.

Carmen Vitali couvre la NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et participante au défilé de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .