Justin Fields est-il le QB de Shane Waldron ? – NBC Sports Chicago

Les Bears ont fait mardi leur premier grand pas dans une intersaison déterminante pour la franchise lorsqu’ils ont officiellement annoncé Shane Waldron comme leur nouveau coordinateur offensif.

À Waldron, les ours ont un joueur brillant et créatif avec de profondes racines dans l’arbre Shanahan. Waldron a passé les trois dernières saisons en tant que coordinateur offensif des Seahawks de Seattle. Il arrive à Chicago avec une expérience de jeu, un historique de maximisation de son personnel et une capacité avérée à composer des jeux explosifs.

L’arrivée de Waldron ne fait pas pencher la main des Bears quant à leur décision imminente de quart-arrière, mais Waldron jouera un rôle important en gardant Justin Fields ou en repêchant Caleb Williams.

Avec un nouveau OC en place, voici notre Insider Mock Draft version 1.1. Il ne couvre toujours que les trois premiers tours, mais comporte quelques légères modifications par rapport à la version 1.0.

TOUR 1 (n°1 au classement général) : Caleb Williams, QB, USC

Je pourrais proposer un échange massif qui permettrait aux Bears de récupérer Fields, mais cela ne correspondrait pas à la façon dont les vents soufflent très tôt. Ce serait une perte de temps pour tout le monde.

J’ai du mal à voir aucun de mes projets simulés ne commencer par Williams. Fields s’est amélioré en tant que passeur, mais pas suffisamment pour justifier le transfert d’un quart-arrière dont tout le monde dans la NFL rêve depuis qu’il a fait irruption sur la scène en tant qu’étudiant de première année à Oklahoma.

“C’est un talent générationnel”, a déclaré un éclaireur de la NFC à NBC Sports Chicago. “Ils ne les font pas aimer. Ce que Caleb Williams peut faire, cela n’arrive probablement qu’une fois tous les 20 ou 30 ans. Si vous avez la chance de détenir ce billet de loterie, vous n’y abandonnez pas. “

Le vainqueur du trophée Heisman 2022 a accumulé 120 touchés au total en trois saisons. Sa magie hors calendrier rappelle à certains Patrick Mahomes, notamment l’ancien entraîneur-chef de Texas Tech et actuel analyste de l’USC, Kliff Kingsbury. Il possède une excellente vision de terrain, une excellente précision et un talent de bras pour lancer des pièces de monnaie dans des fenêtres étroites.

Il est trop bon et son plafond est trop haut pour le laisser passer.

Tour 1 (n°9 au classement général) : Rome Odunze, WR, Washington

Les Bears ont pris Odunze lors de ma première simulation, et l’embauche de Waldron me fait pencher encore plus fort dans la conviction que le directeur général Ryan Poles obtiendra de son nouveau OC (et probablement de son nouveau QB) un meneur de jeu d’élite au début du repêchage.

Odunze augmentera probablement à mesure que le processus préliminaire se poursuit. Je ne serais pas surpris si les Chargers de Los Angeles ou les Giants de New York l’attrapaient à cinq ou six heures.

Mais pour l’instant, je m’en tiens à Odunze ici.

Le produit de Washington est un coureur d’élite qui domine les arrières défensifs au point de rattrapage. C’est un receveur physique qui utilise bien son cadre dans des situations 50-50 et qui a la vitesse et l’insaisissabilité nécessaires pour accumuler des verges après une capture.

“Je sais que tout le monde est amoureux de [Marvin Harrison Jr.], mais je pense qu’il y a de bonnes raisons de faire en sorte qu’Odunze soit le meilleur receveur de cette classe », a déclaré un éclaireur de l’AFC à NBC Sports Chicago. “Je pense qu’avec sa taille, sa vitesse, sa fluidité, son explosivité et son physique, il constitue un package complet.”

COMMERCE!

Les ours reçoivent : choix de deuxième ronde 2024 (n°52), choix de troisième ronde 2024 (n°84), choix de quatrième ronde 2025

Les Steelers reçoivent : Justin Fields, Choix de cinquième ronde 2024

Après avoir repêché Williams, les Bears trouvent un prétendant pour Fields. Les Steelers viennent de terminer une saison au cours de laquelle ils ont atteint les séries éliminatoires malgré une attaque épouvantable avec une production limitée des quarts Kenny Pickett, Mitchell Trubisky et Mason Rudolph.

Les Steelers obtiennent une réponse potentielle à long terme à leur problème de quart-arrière, et les Bears obtiennent le capital indispensable du deuxième jour. (Cela aurait été bien que les Steelers en envoient un premier pour s’excuser pour le braquage de Chase Claypool, mais pas de dés là-bas.)

Tour 2 (n°52) : Chris Braswell, EDGE, Alabama

Bralen Trice de Washington serait la perspective idéale à opposer à Montez Sweat, mais lui et Chop Robinson seront probablement partis à ce stade.

Mais ce n’est pas grave.

Les Bears recrutent Braswell, qui a moins de battage médiatique mais pourrait finir par être un meilleur pro que son coéquipier Dallas Turner.

Braswell est un passeur explosif doté d’une grande puissance et d’un grand physique. Le produit de l’Alabama a un moteur qui ne s’arrête jamais, et sa course de taureaux sera une arme lors de la première journée de la NFL.

Braswell n’a pas la longueur idéale d’un rusher de bord dominant, mais il devrait être très productif face à Sweat.

Selon Pro Football Focus, Braswell a réalisé 33 courses précipitées, 13 sacs, 10 coups sûrs et un taux de victoires de 18,2 % la saison dernière.

Cela fera l’affaire.

TOUR 3 (N°75) : Sedrick Van Pran, IOL, Géorgie

Il sera intéressant de voir comment les meilleurs centres se comporteront lors de la deuxième journée du repêchage.

Van Pran est en tête de liste, avec Jackson Powers Johnson de l’Oregon, Zach Frazier de Virginie-Occidentale et Graham Barton de Duke (un plaqueur qui pourrait se déplacer dans la NFL).

Je pense que Powers Johnson augmentera à l’approche du repêchage et quittera le tableau au début du deuxième tour. Frazier et Van Pran devraient également participer au Jour 2, mais le troisième tour semble être un endroit plus probable pour eux de sortir du tableau.

Les Bears adoreront l’athlétisme, la rapidité latérale, le QI footballistique élevé et la force de Van Pran.

L’attaque précipitée sur une large zone de Waldron correspond parfaitement à la ligne offensive que les Bears ont commencé à construire pour Luke Getsy, et Van Pran correspond au moule du type de joueur de ligne dont ils ont besoin au milieu.

L’athlétisme de Van Pran est remarquable dans le jeu de course. Il a un premier pas rapide qui lui permet d’aider en équipe double ou d’accéder au deuxième niveau.

En passe pro, la force et le QI de Van Pran brillent vraiment. Il fait un excellent travail de gestion et de transmission des rebondissements et des cascades (quelque chose que les Bears ont été horribles la saison dernière), et sa force lui permet d’arrêter la pénétration dans l’écart A.

Le centre était un gros problème pour les Bears en 2023. Une fois le plaqueur droit, le garde droit et le garde gauche résolus, les Bears terminent l’intérieur de leur ligne offensive reconstruite avec Van Pran, ce qui attire tous les regards vers le plaqueur gauche et l’avenir de Braxton Jones. .

Round 3 (n°84) : Johnny Wilson, WR, État de Floride

Les Bears terminent leurs deux premières journées en donnant à Waldron un gros récepteur pour compléter son arsenal.

L’ajout de Wilson à Moore et Odunze donne aux Bears une menace de saut de 6 pieds 7 pouces avec une polyvalence d’alignement et un grand rayon de capture.

Wilson sait très bien utiliser sa taille et son cadre pour monter et attaquer le ballon sur des routes verticales. Il a une bonne vitesse et peut être difficile à aborder dans un espace ouvert en raison de sa taille.

Le produit de l’État de Floride a parfois montré une incapacité à se séparer, ce qui l’a rendu dépendant du ballon 50/50. Il a également eu quelques problèmes de chutes au cours de sa carrière.

Les Bears ont échangé contre Chase Claypool parce qu’ils voulaient un receveur de grande taille dont la taille et le physique seraient une arme au troisième essai et dans la zone rouge. Claypool s’est éteint, mais les Bears peuvent combler ce trou avec Wilson et préparer Williams et Waldron au succès en 2024.

