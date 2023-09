Justin Fields dit qu’il a été mal cité. Nous déballons tout ce que le QB des Bears a dit mercredi

Carmen Vitali Journaliste NFC Nord

Les Bears de Chicago sont en désordre, et c’est un euphémisme.

Les problèmes de l’organisation vont de la déconnexion entre le quart-arrière et ses entraîneurs, aux blessures, en passant par les circonstances entourant la démission de leur coordonnateur défensif.

Tout cela s’est passé le même jour (mercredi 20 septembre 🙂

1. Le quart-arrière Justin Fields s’est adressé aux journalistes à deux reprises, revenant une deuxième fois sur ses déclarations précédentes tout en réprimandant les médias pour l’avoir « sorti de son contexte » lors de sa conférence de presse.

2. Les Bears ont annoncé que leur plaqueur gauche, Braxton Jones, passerait en IR en raison d’une blessure au cou.

3. Le coordonnateur défensif Alan Williams a démissionné après six jours d’absence de l’équipe.

4. Les Bears ont publié un rapport d’entraînement dans lequel deux partants étaient répertoriés comme non-participants ; la sécurité Eddie Jackson et le centre par intérim Lucas Patrick.

Nous allons commencer par Fields. Alors que les Bears ont un bilan de 0-2 et se dirigent vers Kansas City pour affronter les Chiefs ce week-end, Fields a été, comme on pouvait s’y attendre, interrogé sur la performance de l’équipe ainsi que sur la sienne. Fields a répondu qu’il n’avait pas joué son jeu sur le terrain depuis deux semaines qui l’ont vu réaliser 40 sur 66 pour 427 verges, deux touchés et trois interceptions cumulées. L’offensive des Bears a été un désastre et personne n’en a porté la responsabilité.

Fields a déclaré aux journalistes qu’il avait joué au « robotique » dans des jeux et qu’il réfléchissait trop.

« Mon objectif cette semaine est juste de dire ‘F it’ et d’aller jouer au football comme je sais jouer au football », a déclaré Fields. « Cela implique de penser moins et d’aller là-bas et de jouer selon mon instinct plutôt que d’avoir autant d’informations dans ma tête, de données dans ma tête. Aller littéralement là-bas et jouer au football. Revenir à c’est un jeu et c’est tout. C’est à ce moment-là que je joue de mon mieux, quand je joue librement et que je suis moi-même, donc je vais, disons, en quelque sorte laisser tomber tout ce que je devrais faire, ceci et cela, empocher des trucs. je vais y aller et être moi. «

On lui a ensuite demandé quelle en était la cause, et voici sa réponse complète :

« Vous savez, cela pourrait être un entraînement, je pense. En fin de compte, ils font leur travail quand ils me donnent ce que je dois regarder, des trucs comme ça, mais en fin de compte, je ne peux pas être J’y pense quand le match arrive. Je me prépare tout au long de la semaine et quand le match arrive, il est temps de jouer librement à ce moment-là. Penser moins et jouer plus.

Par souci de contexte, voici le reste de ce que Fields a dit sur la façon dont il a été coaché :

« Je ne pense pas qu’il y ait trop de voix d’entraîneur, mais je pense simplement que lorsque vous recevez beaucoup d’informations à un moment donné et que vous essayez de penser à ces informations lorsque vous jouez, ce n’est pas le cas. laissez-vous jouer comme vous-même. Vous essayez de traiter tellement d’informations là où elles se trouvent, si je simplifiais les choses dans mon esprit, j’aurais fait ça. J’ai vu quelques pièces dimanche, si je jouais comme mon ancien nous-mêmes, nous aurions eu un jeu positif. Il y aurait eu plus de troisième essai [conversions]. Je pense que ce qui est le plus important pour moi, c’est de jouer au jeu comme je sais comment jouer et comme j’ai joué toute ma vie. C’est ce que je dois recommencer à faire. »

Le sentiment qui en découlait était que Fields était « surcoaché ​​» et ne recevait pas les outils nécessaires pour jouer son jeu à sa manière. C’était une réponse réfléchie qui semblait honnête et reflétait ce qu’il ressentait vraiment.

Fields est un athlète incroyable. C’est ainsi que Chicago a géré toute sorte d’offensive la saison dernière. Mais cette année était censée être une question d’équilibre pour Fields : savoir quand décoller et jouer au football de jardin tout en étant capable d’exécuter l’offensive dans laquelle il évolue. De toute évidence, il y a une déconnexion qui l’empêche de jouer aussi bien qu’il le souhaiterait – et peut-être empêcher les entraîneurs d’organiser le match qu’ils aimeraient également.

« Personne ne prendra quoi que ce soit de personnel », a déclaré Fields. « Les entraîneurs disent que nous devons mieux jouer, que je dois mieux jouer, je ne prends pas cela personnellement parce que je pense que tout le monde ici sait que je dois mieux jouer, moi y compris. Ils ne le prendront pas personnellement si nous, en tant que joueurs, allons vers eux et leur disons : « Je n’ai pas aimé cet appel ». Ils doivent être meilleurs. Nous sommes tous des hommes adultes dans le bâtiment et nous pouvons tous l’accepter. Il s’agit de travailler les uns avec les autres, de s’améliorer mutuellement, de se tenir mutuellement responsables et de travailler vers le même objectif. En fait, oui, je pense que tout le monde peut faire mieux ici, y compris moi-même. »

Après que tout cela ait été diffusé sur Internet, Fields a senti qu’il était sorti de son contexte en rejetant la faute sur le personnel d’entraîneur pour son mauvais jeu. Le personnel des communications des Bears a ensuite rassemblé les journalistes dans le vestiaire presque vide et a annoncé que Fields avait plus à dire. Il a poursuivi en disant ceci :

« Le travail de vos gars consiste à obtenir des clics, donc c’est comme si vous preniez ma citation hors de son contexte, lorsque vous disiez simplement que si vous décrivez le tableau de l’intérieur vers l’extérieur, vous essayez tous de nous diviser en tant qu’équipe. Je ne blâmerai rien sur les entraîneurs. Je ne blâmerai jamais rien sur les entraîneurs, je ne blâmerai jamais quoi que ce soit sur mes coéquipiers. Je prendrai tout – quoi qu’il arrive dans un match – j’accepterai tout le blâme. Je ne Peu importe si c’est une passe échappée, cela aurait dû être une passe. Mettez-la sur moi. Vous n’entendrez jamais rien au point que je blâmerais quelqu’un d’autre dans cette organisation, mes coéquipiers, vous n’entendrez jamais ça. Je veux juste clarifiez cela. Sachez simplement que je dois mieux jouer. C’est tout. À bout portant. C’est ce que cela aurait dû être en premier lieu. J’essayais de vous donner plus de détails parce que je vous remercie d’avoir fait ce que vous avez fait. faire. J’ai essayé de vous donner les informations que vous souhaitez pour le travail de vos gars. Je vais le faire à l’avenir, mais je vous demande de publier la citation en entier. Ne la coupez pas en mots et en morceaux qui donner l’impression que je dis quelque chose que je ne dis pas. »

Le directeur général Ryan Poles s’est ensuite adressé aux médias jeudi pour réitérer son soutien à Fields et donner un aperçu de la situation et de la sous-performance dans son ensemble.

« En ce qui concerne Justin, je ne peux pas être plus clair que cela : personne dans tout notre bâtiment, aucun de nos entraîneurs, ne voit Justin comme un pointeur du doigt », a déclaré Poles. « Il s’est toujours approprié tout ce qui se passe sur le terrain. Il le prend de front, travaille, il travaille, il baisse la tête. Il travaille avec ses coéquipiers, il travaille avec ses entraîneurs, pour trouver des solutions… Tout le monde essaie pour comprendre ce qui se passe, à mon avis, vous avez un jeune quarterback qui essaie de le comprendre. Vous avez un gars qui n’a pas eu le début le plus propre de sa carrière. L’année dernière, avec la liste, il a fallu mettre l’équipe sur le dos, faire des choses incroyables sur le plan athlétique. Maintenant, il a du talent autour de lui, et doit déterminer et équilibrer quand faire ces choses cool sur le plan athlétique, quand s’appuyer sur les autres, et c’est parfois un endroit gris où vivre. … Et cela prend du temps, cela prend du temps sur la tâche, pour qu’il passe à l’étape suivante. Et tout le monde est à bord pour l’aider à atteindre cet endroit pour qu’il réussisse.

Pendant ce temps, l’équipe a annoncé que le coordinateur défensif Alan Williams avait présenté sa démission. La déclaration complète de l’équipe était la suivante :

« Alan Williams a présenté sa démission en tant que coordinateur défensif de l’équipe cet après-midi. »

Il a été envoyé par email. Une déclaration papier de Williams a ensuite été distribuée aux membres des médias présents à Halas Hall. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Un avocat représentant Williams a ensuite publié cette déclaration pour corroborer le raisonnement de William dans sa déclaration de démission.

« Compte tenu des fausses rumeurs et de ce qui semble circuler sur les réseaux sociaux, je veux juste mettre les choses au clair : l’entraîneur Williams a des problèmes de santé et des problèmes familiaux auxquels il est confronté et il a pensé que c’était le bon moment pour faire un pas. revenir et régler ces problèmes. Il a un immense respect pour l’organisation des Bears et il a simplement pensé que c’était le moment de gérer ce problème de santé et ses affaires personnelles.

Les Polonais n’ont pas donné plus d’informations sur la situation jeudi, déclarant : « Je n’ai pas beaucoup de détails à ajouter. L’attaque de Halas Hall est complètement fausse. Je ne sais pas d’où cela vient. Nous avons travaillé avec Kevin (Warren) et George (McCaskey) et tous nos dirigeants pour s’assurer que nous gérions cela de la bonne manière, et tout s’est terminé hier. »

Alors que l’histoire de Williams se déroulait, le plaqueur gauche Braxton Jones a été placé sur la réserve des blessés pour une blessure au cou. L’entraîneur-chef Matt Eberflus n’a pas exclu que la blessure soit un problème à long terme ou qu’elle puisse mettre fin à la saison.

Jones ratera au moins quatre matchs en raison de sa désignation IR. On ne sait pas encore qui sera appelé pour le remplacer. Eberflus a mentionné le plaqueur Larry Borom comme une possibilité, mais a également mentionné qu’il y a eu des discussions sur le déplacement du plaqueur droit recrue Darnell Wright vers le plaqueur gauche, bien que cela ne semble pas être leur premier choix.

Les Bears de Chicago se rendront à Kansas City pour affronter les champions en titre à Arrowhead ce dimanche.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et La sonnerie. Il est un Marins fan vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il adore un bon premier pitch à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_.