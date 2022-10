Justin Fields dit que passer des numéros « n’a pas d’importance » – Shaw Local

EAST RUTHERFORD, NJ – Dans ce qui devient une tendance, le quart-arrière des Bears Justin Fields a dû répondre à des questions dimanche après une autre performance frustrante de l’attaque des Bears.

Les Bears ont perdu contre les Giants de New York, 20-12, au MetLife Stadium du New Jersey. L’attaque n’a pas réussi à marquer un touché. Fields a réussi 11 passes sur 22 pour 174 verges sans touché ni interception.

Les 11 passes complétées et les 174 verges de Fields étaient les deux sommets de la saison, mais ne vont pas épater quiconque regarde la ligne de statistiques.

“Les chiffres n’ont pas d’importance, je ne pense pas, à mon avis”, a déclaré Fields. “Tant que nous gagnons, c’est tout ce qui compte.”

Le sentiment est juste, mais le problème est que les Bears n’ont pas gagné dimanche, et ils ont une fiche de 2-2 en quatre semaines. Fields a complété une passe de 56 verges au receveur Darnell Mooney au début du match, ce qui a certainement aidé sa ligne de statistiques, mais ce sont les luttes dans la zone rouge qui ont vraiment fait entrer les Bears. L’offensive a atteint la zone rouge trois fois dans le match de dimanche et n’a pas réussi à repartir avec un touché.

“Je pense que le jeu de course et le jeu de passe doivent être bons”, a déclaré Fields. «Nous avons juste besoin que tout le monde fasse son travail. Blocage, moi faisant les bons appels de protection, routes à la bonne profondeur. Tout.”

En quatre matchs, Fields a maintenant une moyenne de 117,5 verges par la passe par match. Il a lancé deux touchés et quatre interceptions cette saison.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus était simplement heureux de voir des progrès par rapport au jeu de passes, du moins à son avis.

“Je vois de la positivité là-bas dans le jeu des passes”, a déclaré Eberflus. “Je pense que nous avons relativement bien géré le ballon là-bas, mais je vois une progression pendant l’entraînement et j’ai vu des progrès aujourd’hui. C’est une défense qui [creates] beaucoup de pression, et nous avons quand même eu le ballon sur le terrain.

Fields a été limogé six fois dans le match.

Le botté de dégagement raté de Jones : Les Bears ont forcé un botté de dégagement avec un peu plus de deux minutes à jouer dans le match. Menés de huit points, ils allaient avoir le football à peu près au milieu de terrain avec un temps mort restant. Ils se sont donné une chance de créer l’égalité.

Jusqu’à ce qu’ils ne le fassent pas.

Le receveur recrue Velus Jones Jr. a raté le botté de dégagement et les Giants ont récupéré l’échappé. Jones faisait ses débuts dans la NFL dimanche. Le choix de repêchage de troisième ronde du Tennessee a été le principal joueur de retour des Bears dimanche. Il ne semblait pas jouer du tout en attaque.

Son échappé sur ce retour de botté tardif a pratiquement mis fin au match.

“Personne ne se sent aussi mal que Velus”, a déclaré Eberflus. « Nous allons rallier notre équipe autour de lui. Nous lui avons dit cela à la fin du match.

Jones a touché le ballon quatre fois, avec deux retours de coup de pied et deux retours de botté. Malheureusement, le échappé a éclipsé ses débuts.

“Vingt-quatre heures”, a déclaré Jones. « Nous sommes chez les pros maintenant. Ce n’est pas le collège. C’est un travail. Vous devez vous concentrer uniquement sur la semaine prochaine et la tâche à accomplir. C’est une longue saison.

Blessure aux cheveux blancs : Les Bears ont perdu le garde gauche partant Cody Whitehair à cause d’une blessure au genou droit en première mi-temps. Whitehair a quitté le jeu et n’est pas revenu. Il marchait seul lorsqu’il a quitté la ligne de touche de l’équipe.

Sans Whitehair, les Bears ont transféré le vétéran Lucas Patrick à la garde gauche et ont gardé le pro de deuxième année Teven Jenkins à la garde droite. Avant la blessure de Whitehair, Patrick et Jenkins se partageaient les représentants au garde droit. Patrick a commencé le match à la garde droite, mais Jenkins est entré en possession de la troisième possession. Après que Whitehair ait quitté le match, Patrick et Jenkins sont restés dans l’alignement.

Whitehair est le joueur de ligne le plus expérimenté de la liste des Bears. Le vétéran de 30 ans était un choix de deuxième ronde en 2016. Il était Pro Bowler en 2018.

S’il est absent pendant une longue période, ce sera un coup dur pour la ligne offensive.

Nouveau kick : Le botteur Cairo Santos a raté le match pour une raison personnelle. L’équipe a recruté le vétéran Michael Badgley samedi. Il a réussi ses quatre essais de placement dimanche, comptant pour les 12 points des Bears.

Pas mal pour un gars qui n’était pas dans une équipe il y a deux jours.

Badgley a déclaré qu’il avait reçu un appel tard jeudi soir indiquant que les Bears le voulaient pour un essai. Il a pris un vol depuis la Californie et a atterri à Chicago juste après minuit vendredi matin. Après quelques heures de sommeil, il s’est présenté à Halas Hall vendredi, prêt à concourir pour un emploi. Il a battu deux autres botteurs d’essai pour le poste.

“Ce sont les situations que vous voulez en quelque sorte se produire”, a déclaré Badgley. « C’est une de ces choses où vous vous présentez. Vous voulez gagner le travail et vous voulez pouvoir donner un coup de pied le dimanche.

Badgley, qui a grandi dans le New Jersey, a déclaré que ses parents étaient au match dimanche. Il a joué trois saisons avec les Chargers avant de partager son temps avec les Colts et les Titans la saison dernière. Il a brièvement signé avec Jacksonville en août mais n’a pas duré longtemps avec les Jaguars.

Depuis lors, il s’entraînait et donnait des coups de pied en Californie, attendant juste une chance.

“Vous devez toujours être prêt, vous ne savez jamais quand un appel va arriver”, a déclaré Badgley.