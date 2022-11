Justin Fields des Chicago Bears entre dans l’histoire contre les Dolphins de Miami – Shaw Local

CHICAGO – Certains d’entre nous ont douté de Justin Fields à partir du moment où les Bears l’ont repêché.

Ces doutes se sont poursuivis pendant une saison de recrue saccadée et se sont intensifiés au fur et à mesure que cette campagne commençait à se dérouler.

Il ne peut pas lire une défense. Il n’est pas assez précis. Il tient le ballon trop longtemps.

Eh bien, peut-être que des excuses s’imposent parce que Fields prend ces doutes et nous les enfonce dans la gorge.

Le dernier exemple est survenu dimanche à Soldier Field lorsque Fields a établi le record de la NFL en un seul match pour la plupart des verges au sol par un quart-arrière avec 178 lors d’une défaite 35-32 contre les Dolphins de Miami. Fields a éclipsé la marque précédente de 173, établie par Michael Vick en 2002.

Le record des Bears était de 127, établi par Bobby Douglass lors de la finale de la saison 1972 à Oakland.

“C’est fou. C’est fou », a déclaré l’ailier serré Cole Kmet, qui a eu 2 réceptions de touché.

“Il est incroyable”, a déclaré le garde Michael Schofield, qui a fait partie d’équipes avec Peyton Manning, Philip Rivers et Justin Herbert. “Certaines des courses qu’il faisait … il faisait tout ce qu’il pouvait pour s’assurer que nous étions en mesure de gagner.”

Même Dolphins WR Tyreek Hill est resté bouche bée.

“Je ne savais pas que Justin Fields était si rapide”, a déclaré Hill, qui a réussi sept attrapés pour 143 verges. “Mec est littéralement 4.3 [seconds in the 40-yard dash] et il est littéralement 6-[foot]-4. Juste être capable de le regarder à travers le terrain et ensuite [QB Tua Tagovailoa] de notre côté est spécial.

“C’était un super match aujourd’hui.”

En effet, c’était le cas. Et bien que les Bears (3-6) aient de nouveau échoué, il semble prudent de dire que Fields sera le quart-arrière des Bears pendant un certain temps.

Contrairement à l’année dernière, Fields est autorisé à utiliser toutes ses compétences sous la direction de l’entraîneur Matt Eberflus et du coordinateur offensif Luke Getsy. Il a parcouru 408 verges au cours des quatre derniers matchs seulement et pourrait menacer le record d’une saison de Lamar Jackson de 1 206 verges, établi il y a trois ans.

“Juste grâce à Dieu”, a déclaré Fields, dont le total de la saison au sol est de 604. “C’est grâce à lui. Pas vraiment moi. Il m’a béni avec ces cadeaux et juste heureux de les utiliser.

Maintenant, imaginez si le directeur général Ryan Poles peut ajouter des larges comme Hill et Jaylen Waddle.

Cette infraction serait carrément imparable.

C’était proche de cela contre les Dolphins alors que Fields menait cinq courses de plus de 60 verges et maintenait les Bears en vie malgré le fait que Miami ait pris les devants 21-10, 28-17 et 35-25.

Fields a récolté 53 verges en sept courses en première mi-temps, puis a plus que doublé ce total avec un incroyable sprint de 61 verges sur la ligne de touche qui a réduit l’avance de Miami à 28-25 avec 11:20 à jouer au troisième quart.

Après s’être avancé dans la poche, Fields a d’abord fait semblant de pomper alors qu’il s’approchait de la ligne de mêlée pour geler quelques défenseurs. Fields a ensuite explosé par le secondeur Elandon Roberts, a dépassé un Duke Riley plongeant, a facilement dépassé CB Keion Crossen et a utilisé un «bloc de bouclier» par le bon copain Darnell Mooney pour se déplacer autour de Jevon Holland.

Boom. Bedlam à Soldier Field.

“Sur cette course, c’était comme, ‘Holy cow'”, a déclaré Kmet. “Quand il est passé devant moi, c’était assez dingue. Je ne sais pas s’il y a quelqu’un d’autre dans la ligue qui peut le faire.

“Je veux dire vraiment. C’était assez spécial.

Schofield a accepté.

“Il est de loin le plus sportif [QB] J’ai joué avec c’est certain. Sa vitesse de pointe, ça me surprend encore à quel point il peut être rapide. C’est très amusant.”

Tagovailoa a mené un entraînement de 11 jeux et 75 verges pour mettre Miami en place 35-25, mais Fields a répondu en frappant Kmet sur une passe TD de 4 verges avec 11:42 restants pour porter le score à 35-32.

La défense des Bears, malmenée toute la journée par Tagovailoa, s’est finalement raidie en forçant une passe incomplète sur un quatrième tenu avec 7:50 à jouer. Lors du prochain entraînement de Miami, Jaylon Johnson a interrompu une passe sur une balle profonde destinée à Waddle.

À ce moment-là, les Bears ont pris le relais à leur propre 28 avec 2:38 restants, ayant besoin d’un placement pour nouer le score.

“Je pensais vraiment que ce dernier drive, nous allions marquer pour le gagner”, a déclaré Schofield. “Mais [stuff] arrive.”

Ce «truc» comprenait une profonde incomplétude pour le nouveau receveur Chase Claypool en troisième et 10e. Une pénalité pour interférence de passe aurait pu être appelée sur Crossen, mais aucun drapeau n’a été lancé. Une incomplétude à Equanimeous St. Brown lors du jeu suivant a mis fin aux chances des Bears.

En fin de compte, ce fut une défaite difficile pour l’équipe d’Eberflus.

Mais c’était aussi une journée pleine d’espoir pour l’avenir.

“Parlez de ténacité et de courage et de la capacité de préserver à travers beaucoup de choses différentes”, a déclaré Eberflus à propos de Fields. “De toute évidence, le début de la saison n’allait pas dans son sens, et maintenant, tout d’un coup, les trois derniers matchs, il a vraiment décollé.

“Nous sommes ravis de cela en tant que groupe … et pour les Bears de Chicago et pour la franchise.”