Justin Fields débutera-t-il dimanche contre les Packers ? – Section locale de Shaw

Rien n’est garanti, mais il semble que Justin Fields reviendra après une semaine d’absence et quart-arrière des Bears contre les Packers à Soldier Field dimanche.

Fields (épaule) est passé d’un participant à l’entraînement limité mercredi à un participant à part entière jeudi. Il avait l’air de passer des passes zippées solides aux récepteurs pendant la période d’écoute des médias de 10 minutes, et il était toujours sur le terrain après la fin de l’entraînement vers 14 h 45.

“Il avait l’air vraiment bien”, a déclaré la recrue WR Velus Jones Jr. « Nous venons juste de finir de travailler un peu plus, mais je suis excité pour mon gars. C’est une bénédiction chaque dimanche où vous jouez car rien n’est garanti.

“J’ai hâte de revoir mon frère là-bas.”

Après l’entraînement des Bears vendredi, nous verrons si Fields porte une désignation (douteux, douteux, éliminé) sur le rapport de blessure.

Les Bears ont perdu 31-10 contre les Jets dimanche dernier, Trevor Siemian complétant 14 passes sur 25 pour 179 verges. Siemian (oblique) a été tenu hors de l’entraînement une deuxième journée consécutive jeudi. Si Siemian est absent dimanche, cela signifie que Nathan Peterman ou Tim Boyle affronteront les Packers si Fields ne peut pas y aller.

Peu importe quand Fields reviendra, il ne sera probablement pas à 100 %. Mais c’est à peu près le cas de tout le monde à ce stade.

“Qu’est-ce qu’il y a, Semaine 12?” dit Fields, qui était en fait à court d’une semaine. «Il y a (seulement) quelques personnes dans cette ligue qui sont à cent pour cent entre guillemets.

“Donc, je vais juste y aller et si je sens que je peux aider mon équipe à gagner … et mettre des points au tableau, alors je vais y aller et jouer.”

Fields a beaucoup appris en regardant Siemian diriger l’attaque contre les Jets. Il a particulièrement pris note du cinquième jeu de l’attaque, lorsque Siemian a rapidement parcouru ses progressions et a frappé un Darrynton Evans largement ouvert. Le demi offensif a parcouru 33 verges jusqu’au 9 des Jets.

“C’était l’un de mes jeux préférés du match”, a déclaré Fields.

Le coordinateur offensif Luke Getsy a déclaré: «Le receveur principal (de Siemian) s’est rattrapé. (Il) n’a pas attendu le deuxième accroc pour tenir, tenir, tenir. (Il) a fait un accroc, il n’était pas là et il s’est rendu à son check-down et ça s’est transformé en explosif.

“Donc, tous ces moments sont importants que (Fields) peut recueillir de celui qui joue.”

Si Fields est présent, nous devrions garder un œil sur :

• Combien il utilise ses jambes au lieu de son bras. Fields a 834 verges au sol, soit seulement 134 de moins que le record de Bobby Douglass pour un Bears QB. On pourrait penser que Getsy pourrait hésiter un peu à appeler trop de pistes conçues.

Pourtant, la menace est toujours là et cela ne fera qu’aider l’attaque.

“Cet élément de course est énorme”, a déclaré TE Cole Kmet. «Cela amène notre jeu de course complet en attaque et vous pouvez vraiment l’utiliser dans ce sens. Ensuite, évidemment, sa capacité à créer (sur) des retours en arrière lorsqu’il sent une ouverture.

• Sur qui Fields s’appuiera dans le jeu des passes maintenant que Darnell Mooney est absent pour la saison. Kmet (15 attrapés, 177 verges, 4 touchés les quatre dernières semaines) semblerait être une évidence. Chase Claypool et Byron Pringle devraient également voir un rôle accru.

N’Keal Harry a eu le meilleur entraînement de la saison jeudi, selon l’entraîneur de WR Tyke Tolbert. Dante Pettis (maladie) a raté une deuxième journée d’entraînement consécutive, mettant son statut en doute.

“Je suis ravi de construire davantage cette connexion avec d’autres receveurs de l’équipe”, a déclaré Fields. “Ce sera amusant de découvrir ce que différents gars peuvent faire, car dans notre attaque, nous planifions généralement sur certains itinéraires ce que Darnell pourrait faire.”

Si Fields régresse et que Siemian reste absent, les Bears feraient probablement appel à Nathan Peterman. Choix de cinquième ronde par Buffalo en 2017, Peterman a débuté deux matchs avec les Bills en 2018.

Incroyablement, l’un était contre les Bears à Soldier Field. Il est allé 31 en 49 pour 188 verges avec trois interceptions dans une défaite de 41-9. Leonard Floyd a renvoyé l’un des INT sur 19 verges pour un touché pour donner aux Bears une avance de 21-0.

Il n’a lancé que cinq passes depuis.

