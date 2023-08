Justin Fields continue de faire des comparaisons avec Jalen Hurts, mais sont-elles valables ?

Le quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields, fait partie des appelants vedettes potentiels de la NFL, mais le joueur de troisième année pourrait-il réellement suivre un cheminement de carrière similaire à celui de la superstar des Eagles de Philadelphie, QB Jalen Hurts?

Un dirigeant de la NFL a récemment déclaré FanBuzz« Il n’y a aucune raison pour [Fields] ne peut pas être un Jalen Hurts du pauvre. » Une telle comparaison découle du fait que les deux joueurs sont parmi les meilleurs quarts-arrière du sport tout en affichant la capacité de frapper sur des balles profondes.

Hurts, qui a aidé les Eagles à atteindre le Super Bowl la saison dernière, a récolté en moyenne 772 verges au sol et 11,5 touchés au sol au cours de ses deux premières saisons complètes en tant que partant de l’équipe (2021-22). Pendant ce temps, Fields a couru pour 1 143 verges et huit touchés sur un record de la NFL de 7,1 verges par course la saison dernière.

Pourtant, LeSean McCoy a estimé que Fields n’était pas dans la catégorie de poids de Hurts dans l’édition de vendredi de « Speak ».

« Ils ne sont pas dans le même stade », a déclaré McCoy. « Jalen Hurts a la capacité d’emmener son équipe au Super Bowl. Il a presque remporté le titre de MVP. Justin Fields n’a même jamais lancé sur 300 mètres dans un match. … Ne les comparez pas. »

Les blessés ont totalisé 3 701 verges par la passe, 22 touchés par la passe, six interceptions et une cote de passeur de 101,5 tout en complétant 66,5 % de ses passes la saison dernière. Il a suivi cela sans une seule interception en séries éliminatoires. Bien qu’il ait finalement perdu contre les Chiefs de Kansas City au Super Bowl, Hurts a terminé le match pour le titre avec 304 verges par la passe et quatre touchés combinés (trois au sol et un par la passe). Il a également obtenu une prolongation de 255 millions de dollars des Eagles cette intersaison qui le maintiendra avec l’équipe jusqu’en 2028.

Quant à la production de Fields dans les airs la saison dernière, il a totalisé 2 242 verges par la passe avec 17 touchés par la passe et 11 interceptions. Il a complété 60,4% de ses passes et avait une cote de passeur de 85,2.

James Jones n’était pas non plus d’accord avec le fait que Fields soit comparé à Hurts – mais pour une raison bien différente. Selon Jones, Fields est plus talentueux que Hurts.

« C’est irrespectueux envers Justin Fields », a déclaré Jones à propos de la comparaison. « Nous parlons de talent de bras – son talent de bras est meilleur que celui de Jalen Hurts. Il est plus rapide, plus explosif. Sa capacité de course est meilleure que celle de Jalen Hurts. Il n’a pas AJ Brown. Il n’a pas DeVonta Smith. Il n’a pas J’ai Dallas Goedert, il n’a pas cette ligne offensive devant lui, il n’a pas eu Miles Sanders l’année dernière.

« Justin Fields au poste de quart-arrière est plus un talent que Jalen Hurts … mais il n’a pas cette équipe autour de lui pour avoir le succès de l’équipe. »

Justin Fields est-il un « Jalen Hurts du pauvre » ?

Les Eagles étaient une machine bien huilée à tous les niveaux la saison dernière, avec une moyenne de 389,1 verges au total et 28,1 points (les deux troisièmes de la NFL) par match. Défensivement, ils ont cédé 301,5 verges (deuxième) et 20,2 points (huitième) par match. D’un autre côté, les Bears n’ont récolté en moyenne que 130,5 verges par la passe (dernier) et ont cédé 27,2 points (dernier) par match. Ils ont perdu leurs 10 derniers matchs et ont terminé la saison 3-14.

Chicago a renforcé sa liste en attaque pendant l’intersaison, ajoutant le receveur large DJ Moore, l’ailier serré Robert Tonyan et le tacle Darnell Wright – le choix n ° 10 au total lors du repêchage de la NFL 2023 – parmi d’autres joueurs. Fields devrait donc avoir plus de talent autour de lui cette saison. Ses statistiques refléteront-elles cela?

