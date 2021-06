Justin Fields commencera la saison en tant que QB2 avec les Bears de Chicago, confirme l’entraîneur-chef Matt Nagy | Nouvelles de la NFL

Combien de temps Andy Dalton pourra-t-il résister à Justin Fields ? (PA)

L’entraîneur-chef Matt Nagy était resté ferme sur les intentions des Bears de Chicago de commencer la saison 2021 avec Andy Dalton comme quart partant contre la recrue Justin Fields.

Dans une interview sur The Cris Collinsworth Podcast, on a demandé à Nagy s’il y avait un « scénario possible » qui verrait Fields jouer le match d’ouverture contre les Rams de Los Angeles le 12 septembre.

« Non, » dit Nagy. « Je veux dire, Andy est notre partant. Et encore une fois, je ne peux rien prédire. Vous savez comment ça se passe : il y a tellement de choses qui peuvent arriver entre aujourd’hui et cette semaine 1. Mais Andy est notre partant et Justin est notre numéro 2 et nous allons nous en tenir à ce plan. »

Les Bears ont gagné neuf places au premier tour du repêchage de la NFL en avril pour sélectionner Fields hors de l’Ohio State au 11e rang au classement général.

Ils ont envoyé aux Giants de New York leur choix de première ronde (no 20), leur cinquième ronde (no 164) et leurs première et quatrième rondes 2022 pour faire le pas.

Fields était le quatrième quart-arrière pris dans le repêchage, tombant juste derrière Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars), Zach Wilson (New York Jets) et Trey Lance (San Francisco 49ers). Mais Chicago ne semble pas pressé de jouer à Fields.

Les Bears ont signé Dalton pour un contrat d’un an et 10 millions de dollars en agence libre, et le directeur général Ryan Pace a déclaré aux journalistes début avril que Dalton serait leur partant. C’était quatre semaines avant qu’ils n’échangent pour choisir Fields. Nick Foles reste également sur la liste.

Dalton a joué d’importants snaps pour les Cowboys de Dallas l’année dernière une fois que Dak Prescott a été battu pour l’année avec une cheville cassée. Il a commencé neuf matchs et a terminé l’année avec 2 170 verges, 14 touchés et huit interceptions, après avoir passé ses neuf premières saisons dans la NFL avec les Bengals de Cincinnati.

Nagy a passé du temps sur son apparition en podcast décrivant à quel point le personnel d’entraîneurs et le front office étaient heureux d’avoir réussi à décrocher Fields. Mais il a réitéré que Dalton serait toujours le n ° 1 pour commencer 2021.

« Pour nous, nous avons élaboré ce plan, et le plan est qu’Andy soit le partant », a déclaré Nagy. « Andy a joué 10 années formidables dans cette ligue et a eu beaucoup de succès. Et nous sommes ravis de pouvoir le faire venir ici et de faire ce que nous pensons qu’il peut faire, mais aussi d’enseigner à Justin comment jouer le quart-arrière – nous tous ensemble – et l’isoler afin qu’il puisse maximiser ses forces. «