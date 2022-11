Justin Fields brille, mais les Bears de Chicago échouent contre les Dolphins de Miami – Shaw Local

CHICAGO – Justin Fields a couru pour un record de 178 verges en saison régulière dans la NFL, mais les Bears ont finalement échoué dans une défaite de 35-32 contre les Dolphins de Miami dimanche à Soldier Field. Voici ce que vous devez savoir :

Trois moments qui ont compté

1. Jeu de quatrième et balle : Au quatrième et 10e avec 1:29 à jouer, Fields a trouvé Equanimeous St. Brown ouvert au-delà du premier essai, mais le large a laissé tomber une passe qui l’a frappé directement dans les mains. Cela est venu un jeu après que le receveur nouvellement acquis Chase Claypool n’ait pas pu proposer une longue passe dans laquelle deux défenseurs auraient facilement pu être signalés pour interférence de passe.

2. Ouf: Avec 2:50 restants au quatrième quart et une avance de trois points, les Dolphins ont presque eu ce qui aurait effectivement constitué une troisième conversion décisive sur une passe profonde à Jaylen Waddle, mais le demi de coin Jaylon Johnson a récupéré juste à temps. pour écraser la passe et forcer un botté de dégagement. Cela a au moins donné une chance à Fields et à l’attaque.

3. Allumez les jets : Fields s’est échappé pour un superbe touché de 61 verges pour réduire l’avance des Dolphins à 28-25 avec 11:20 à faire au troisième quart. Les luttes de début de saison de Fields semblent soudainement être un lointain souvenir.

Trois choses qui ont fonctionné

1. QB1 : Fields, encore une fois, poursuit sa tendance à la hausse lors de sa deuxième saison. Sa capacité de précipitation et son caractère insaisissable continuent d’être mortels. Et ça se rejoint dans le jeu des passes avec Darnell Mooney et Cole Kmet qui trouvent plus de succès et Claypool entre déjà dans le mélange. Fields a terminé avec 123 verges par la passe, 178 verges au sol et quatre touchés au total.

2. Faites quelques arrêts : La défense des Bears a eu du mal dans l’ensemble dimanche, mais elle a forcé une paire de revirements sur des entraînements consécutifs à Miami en seconde période. Sur le deuxième, où les Dolphins ont eu une passe incomplète en profondeur dans le territoire des Bears, les Dolphins ont dû brûler deux temps morts. Cela a gardé les Bears dans le match, car ils ont ensuite forcé un autre botté de dégagement pour mettre en place la finition frénétique.

3. Flèche pointant vers le haut : À la mi-temps, l’attaque des Bears était de 6 en 8 au troisième essai, de 2 en 3 dans la zone rouge et a finalement terminé 10 en 16 et 3 en 4, respectivement. Le premier trois et retrait est venu avec 4:40 à faire au troisième quart, et les Bears ont marqué au moins 20 points pour la quatrième fois cette saison et 30 points pour la deuxième fois.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. Contenant du Tua : La défense des Bears avait peu de réponses pour contenir le QB de Miami Tua Tagovailoa jusqu’au quatrième quart. Tagovailoa a maintenu une note de passeur parfaite avec 11:20 à jouer au troisième quart. Les Dolphins ont marqué des touchés sur 4 des 9 entraînements offensifs. La défense des Bears, par coïncidence, n’a eu que deux coups sûrs QB, pas de sacs ni de plats à emporter.

2. Pas d’arrêt Guépard : Récepteur large Dolphins Tyreek Hill est évidemment l’un des receveurs les plus explosifs de la ligue dans l’espace et il n’a eu aucun mal à le trouver dans le secondaire des Bears. Hill a eu trois réceptions pour 67 verges et un touché à la mi-temps pour dépasser les 1 000 verges cette saison et a terminé avec sept réceptions pour 143 verges.

3. Equipe Punt : Avec 8:25 à faire en première mi-temps, le parieur des Bears Trenton Gill a bloqué un botté de dégagement et est revenu pour un touché de 25 verges par la sécurité des Dolphins Andrew Van Ginkel pour une avance de 21-10 des Dolphins. La défense des Bears a déjà du mal à garder ses adversaires hors du tableau de bord, alors l’erreur d’une équipe spéciale a aggravé les problèmes.

Et après?

Les Bears affronteront les Lions de Détroit dimanche au Soldier Field. Le coup d’envoi est à midi.