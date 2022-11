Justin Fields brille à nouveau, mais les Bears de Chicago tombent, 31-30, face aux Lions de Detroit – Shaw Local

Justin Fields a de nouveau été magnifique sur le terrain, mais la défense des Bears a cédé des scores tardifs pour aigrir l’ambiance dimanche lors d’une défaite 31-30 contre les Lions de Detroit à Soldier Field. Voici ce que vous devez savoir :

Trois moments qui ont compté

1. Jeu de balle: En quatrième et huitième de la ligne des 32 verges des Bears, Fields a été limogé par Julian Okwara avec moins d’une minute à jouer pour sceller la victoire de Detroit. Ce fut une fin décevante pour un autre gros match de Fields, qui a failli échapper au sac au moins deux fois.

2. JF1 : Sur un troisième et 2 crucial, Fields s’est précipité pour un touché de 67 verges pour porter le score à 30-24 Bears avec 9:11 à faire. Cela a rapidement effacé les souvenirs du pick-six qu’il avait lancé quelques minutes auparavant. Cairo Santos a raté le point supplémentaire, son premier depuis la semaine 1, un point que les Bears poursuivraient toujours lors de leur dernier entraînement.

3. De retour dedans : Le porteur de ballon des Lions De’Andre Swift a réussi une course de touché de 9 verges pour porter le score à 24-17 Bears. Cela est venu après que l’interception du secondeur recrue Jack Sanborn a été anéantie en raison de la pénalité mains contre visage de Jaylon Johnson, qui, pour être honnête, était un appel discutable. Fields a ensuite lancé le choix six à Jeff Okudah lors de l’entraînement qui a suivi pour en faire 24-tout avec 10:29 à faire.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Passez une journée : Sanborn a fait son deuxième départ en carrière et a livré une beauté: le produit du lac de Zurich a eu deux sacs et un record d’équipe de 12 tacles combinés. Sanborn a également réussi une interception avant qu’un penalty ne l’efface.

2. Soupape de sécurité: Cole Kmet se solidifie en tant que couverture de sécurité constante pour Fields. Kmet a réussi deux touchés la semaine dernière et en a abattu deux autres en deuxième mi-temps dimanche. Associez la production à son blocage de course, et Kmet prend un virage après un début d’année lent. Kmet a terminé avec quatre attrapés pour 74 verges.

3. Exécutez le rocher : C’est un élément de base de cette équipe, mais l’offensive n ° 1 de la ligue a de nouveau dirigé le football efficacement. À la mi-temps, ils ont réussi 128 verges au sol et Fields en avait 69. Les Bears ont terminé avec 258 au total. Sur le premier score au sol de Fields de la journée, il est devenu le premier quart-arrière de l’ère moderne du Super Bowl à se précipiter pour un touché en quatre matchs consécutifs, selon Bears PR.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. Finition tachetée : Les Bears ont accordé 21 points au cours des 10 dernières minutes et ont renoncé à plusieurs grosses prises de distance au cours de cette période. Les Bears avaient plusieurs pistes et n’ont pas pu les conserver.

2. Pénalités, mec : Alors que la validité de certaines des pénalités infligées peut faire l’objet d’un débat, les Bears ont été marqués de neuf pénalités pour 86 verges. Ces erreurs gardent les équipes en difficulté dans les matchs. Les Lions ont encaissé ces jetons.

3. Je ne peux pas faire ça : Fields monte rapidement en tant que quart-arrière, mais malgré la navigation relativement fluide, son interception à Okudah est une erreur coûteuse qu’il n’aurait pas dû commettre. Il en est résulté un match nul à 24 partout alors qu’ils avaient une avance de 14 points à un moment donné.

Et après?

Les Bears rendent visite aux Falcons d’Atlanta dimanche. Le coup d’envoi est à midi.