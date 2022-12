Justin Fields bat le record de précipitation des Bears QB dans une défaite de 25-20 contre les Eagles – Shaw Local

Justin Fields a gravé son nom dans le livre des records des Bears de Chicago dimanche, devenant le premier quart-arrière de l’histoire de la franchise à courir 1 000 verges en une saison.

Il n’est également que le troisième QB de l’histoire à accomplir cet exploit, rejoignant Lamar Jackson (2019, 2020) et Michael Vick (2006).

“Des trucs assez spéciaux”, a déclaré l’ailier serré Cole Kmet.

Mais est-ce quelque chose que Fields prévoit de faire en 2023 ?

Et 2024 ?

Et pour la suite de sa carrière ?

“Non, monsieur”, a déclaré Fields sur le podium d’après-match après la victoire 25-20 des Eagles à Soldier Field. “Je ne prévois pas de courir 1 000 mètres chaque année.”

Ce commentaire a suscité de vifs rires de la part des journalistes, mais c’est une remarque entêtante d’un joueur de deuxième année qui sait qu’un jeu de passes considérablement amélioré est la clé du succès à long terme.

Jetez un coup d’œil aux Eagles pour une preuve rapide et facile.

Leur QB, Jalen Hurts, est également très rapide, mais il a également la chance d’avoir deux receveurs de premier ordre. AJ Brown (9 attrapés pour 181 verges) et DeVonta Smith (5-126) ont combiné pour 14 réceptions pour 307 verges dimanche.

Cela représentait tous les verges par la passe de Hurts sauf huit.

Fields, quant à lui, était déjà sans Darnell Mooney et Chase Claypool, puis a perdu Equanimeous St. Brown (commotion cérébrale) au cinquième jeu de mêlée.

Fields a fait tout ce qu’il pouvait pour garder les Bears en vie, parcourant 81 verges en première mi-temps et terminant avec 95 en 15 courses. Il a battu le record de 50 ans de Bobby Douglass pour la plupart des verges au sol par un QB des Bears sur une course de 39 verges en surbrillance sur les deuxième et 27 au deuxième quart.

« Je ne serais pas ici sans Dieu ; Je ne serais pas ici sans mes coéquipiers et mes entraîneurs », a déclaré Fields. « Ils me poussent tous les jours. …

“Bien sûr, c’est un grand honneur (de courir 1 000 verges), mais c’est vraiment grâce à ces gars-là.”

Dit son coéquipier Dante Pettis: «Surtout en pré-saison, j’ai vu à quel point il était rapide et je me suis dit: ‘Merde, OK. Ce type peut courir un peu. Donc ça ne m’étonne pas vraiment. Mais certaines des pièces sont comme, ‘Whoa!’ »

Bien sûr, l’un d’eux était cette course de 39 verges – un jeu qui aurait dû être un sac, mais Fields a en quelque sorte échappé aux griffes de Haason Reddick en esquivant le tacle.

Puis c’est parti pour les courses.

Fields est passé de la ligne des 50 verges à la 30 en un clin d’œil, a rendu LB TJ Edwards stupide avec un juke, puis a utilisé un bloc solide de Velus Jones Jr. avant de sortir des limites à la ligne des 9 verges.

Fields ne savait pas que le jeu était terminé, cependant, et il a continué à courir jusqu’à la zone des buts.

“Ce garçon est gentil”, a déclaré l’ailier défensif des Eagles Brandon Graham. “Tout ce que nous avons vu au cinéma, nous le savions déjà. …

“Il m’a eu plusieurs fois. Mec, j’avais juste l’impression qu’il te sautait si vite. Je le respecte. Il est en place et à venir, c’est sûr.

Le cornerback Darius Slay l’a résumé plus succinctement en disant: “C’est un moment fort à coup sûr.”

Les Bears ont traîné toute la journée, tenant les Eagles sans but au premier quart, puis prenant une avance de 6-3 sur une course de 9 verges de David Montgomery. Ils ont finalement pris du retard 17-6, mais ont grimpé à 17-13 lorsque Montgomery a de nouveau marqué, cette fois sur une réception de 10 mètres.

Les Eagles ont pris une avance de 25-13 sur une course de 1 mètre de Hurts avec 4:25 à jouer. Fields, qui a été contraint de partir en raison de crampes lors du trajet précédent, est revenu et a lancé une passe de TD de 35 verges à un Byron Pringle grand ouvert avec 2:52 à jouer.

Les Eagles ont récupéré le coup de pied en jeu qui a suivi, ont décroché un premier essai et ont manqué le temps pour passer à un meilleur 13-1 de la NFL.

Les victoires et les défaites n’ont plus beaucoup d’importance pour les Bears maintenant. Après tout, ils ont une fiche de 3-11 au total et en ont perdu sept de suite.

C’est maintenant que chaque joueur doit se fixer une sorte d’objectifs individuels, grands ou petits.

Pour Fields, c’est facile: courez pour 207 verges de plus pour battre le record d’une saison de Jackson pour la plupart des verges au sol par un QB dans l’histoire de la NFL.

Ça sonne bien ?

“Je veux dire que je suis déjà profondément dans cette année, alors autant essayer d’aller chercher ce record”, a déclaré Fields. “Trois matchs à jouer ? Soixante-dix mètres par match. Nous verrons donc ce qui se passe.

