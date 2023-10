LAKE FOREST – Le plaqueur gauche des Bears Braxton Jones ne sortira pas de la réserve des blessés cette semaine avant le match de dimanche contre les Chargers de Los Angeles. L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a déclaré que Jones continuerait à s’entraîner la semaine prochaine.

De plus, les sécurités Jaquan Brisker et Eddie Jackson sont tous deux douteuses pour jouer lors du match de dimanche contre les Chargers de Los Angeles. Brisker souffre d’une maladie cette semaine et ne s’est pas entraîné. Jackson souffre toujours d’une blessure persistante au pied. Il a participé à part entière à l’entraînement de vendredi.

Eberflus a déclaré que Brisker était malade toute la semaine, mais qu’il était de retour dans le bâtiment vendredi. L’équipe espère qu’il va assez bien pour monter à bord de l’avion de l’équipe samedi.

Le quart-arrière Justin Fields (pouce), le garde droit Nate Davis (cheville) et le demi de coin Terell Smith (maladie) ont tous été exclus du match de dimanche.

Fields ratera son deuxième match consécutif en raison d’une luxation du pouce droit. Le remplaçant recrue Tyson Bagent devrait débuter à sa place.

Selon le rapport de blessure de l’équipe de vendredi, le joueur de ligne Dan Feeney (genou) est également incertain pour le match de dimanche. Le plaqueur droit Darnell Wright (épaule/orteil) ne détient aucune désignation de blessure et a participé à part entière à l’entraînement de vendredi. C’est une bonne nouvelle pour la ligne offensive des Bears.

Le porteur de ballon recrue Roschon Johnson a approuvé le protocole relatif aux commotions cérébrales et a déclaré cette semaine qu’il s’attend à jouer dimanche. Cela donnera un coup de pouce à la position de porteur de ballon. Johnson a raté les deux derniers matchs.

“Oui, je me sens à 100%”, a déclaré Johnson cette semaine. « J’avais un excellent personnel de formation et des médecins qui m’ont aidé tout au long de mon parcours. [concussion] processus protocolaire.