Justin Fields a jugé court sur le jeu clé de 4e et de but – Shaw Local

GREEN BAY, Wisconsin – Justin Fields croyait avoir marqué.

N’ayant besoin que de quelques centimètres pour marquer un touché, le quart-arrière des Bears a pris un coup de fusil de chasse et a couru droit devant vers la zone des buts. Il s’est faufilé brièvement à travers la ligne avant de rencontrer un mur de défenseurs des Packers.

Les Bears tiraient de l’arrière par 14 points avec un peu plus de huit minutes à jouer dans le match. Un touché les aurait ramenés à moins d’une possession d’Aaron Rodgers et des Packers. Au lieu de cela, la défense des Packers a projeté Fields en arrière.

Les arbitres ont jugé que Fields était en deçà de la ligne de but, mais le QB de deuxième année a cru qu’il avait franchi la ligne. L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a contesté le jeu, mais la décision sur le terrain a été maintenue. Il n’y avait pas suffisamment de preuves pour annuler l’appel sur le terrain.

“Cela change tout”, a déclaré Fields à propos d’un touché potentiel dans cette situation. “Je ne suis pas entré, alors tu dois passer à autre chose.”

Eberflus a déclaré que lui et son équipe pensaient qu’il y avait suffisamment de preuves pour annuler l’appel. À ce moment du match, ils n’avaient plus rien à perdre en contestant le jeu. Un renversement n’aurait pas nécessairement changé le résultat de la victoire des Packers sur les Bears, 27-10, à Lambeau Field, mais cela aurait rendu les huit dernières minutes beaucoup plus intéressantes.

Eberflus a déclaré que lui et le coordinateur offensif Luke Getsy aimaient cet appel de jeu – avec Fields dans le fusil de chasse à cinq mètres de la ligne de but – car cela donnait à l’attaque un avantage dans le jeu des nombres, en bloquant sagement.

“Souvent, ce que vous faites à cet égard, c’est que vous êtes plus nombreux que la boîte”, a déclaré Eberflus. “En utilisant votre QB en tant que coureur, vous avez un bloqueur supplémentaire, donc vous aimez vos numéros dans la boîte là-bas, c’est pourquoi nous l’avons appelé.”

Le porteur de ballon David Montgomery était le principal bloqueur de Fields et était juste là pour essayer de pousser le QB dans la zone des buts. Il avait aussi l’impression que les Bears marquaient sur le jeu.

“J’ai vu un touché”, a déclaré Montgomery. « J’étais juste à côté du ballon, mais je ne m’attendais pas à moins. Nous ne sommes pas à Soldier Field. Aucun avantage du terrain. Alors la prochaine fois, nous devons juste être sûrs de le pousser.

Problèmes offensifs : L’offensive des Bears a démarré sur les chapeaux de roue, parcourant 71 verges en sept jeux pour un touché lors de leur première possession. Le train a ensuite déraillé.

Les Bears ont lancé leurs trois prochaines possessions en première mi-temps, puis ont manqué le temps lors de leur dernier trajet avant la mi-temps. Le jeu de course s’est amélioré en seconde période, mais le jeu de passes était introuvable.

Fields a terminé sa journée 7 en 11 en passant pour 70 verges avec une interception. Trente de ces 70 mètres sont venus sur un scintillement de puces sur le lecteur d’ouverture. Le receveur Darnell Mooney a capté une passe mais a perdu quatre verges. L’ailier serré Cole Kmet n’a vu qu’une seule cible et n’a toujours pas capté de passe cette saison.

En première mi-temps, surtout, les Bears ont continué à reculer.

“Pénalités”, a déclaré Fields. “Faux départ. Quoi que ce soit, quoi que ce soit. Se tirer une balle dans le pied, on ne peut pas faire ça.

Eberflus n’était pas inquiet du manque de tentatives de passe de son attaque. Il a senti que le jeu de course roulait tard dans le match. Montgomery a terminé avec 122 verges en 15 courses.

“Vous devez avoir un équilibre”, a déclaré Eberflus. “Mec, la façon dont nous le gérons, tirez, nous le gérons très bien et nous étions toujours dans le jeu à ce moment-là, donc nous allions avec ce qui fonctionnait pour nous.”

Faire un tacle : On a beaucoup parlé de Rodgers attaquant le demi de coin recrue Kyler Gordon tout au long du match, mais Eberflus a estimé que le problème concernait davantage la communication entre sa défense dimanche.

Il a également spécifiquement souligné le mauvais tacle de la défense.

“Le tacle”, a déclaré Eberflus. « Nous devons faire un meilleur travail. Individuellement, regardez l’individu et la technique et décomposez ceux qu’ils ont bien réussis et ceux qu’ils n’ont pas réussis.

Eberflus a noté que la sécurité vétéran Eddie Jackson avait un bon match et a bien plaqué. Il a été l’un des rares points lumineux de la secondaire des Bears lors d’une soirée où Rodgers a lancé pour 234 verges et deux touchés.

“Mec, c’est frustrant”, a déclaré Jackson. « Ils ont fait du bon travail. C’est une bonne équipe. Beaucoup de ces choses étaient des blessures auto-infligées. On s’est tiré une balle dans le pied. »