Justin et Hailey Bieber se font un câlin à l’US Open et encouragent Coco Gauff – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Justin Bieber29 ans, et sa femme Hailey Bieber, 26 ans, avait l’air tellement amoureux et heureux lors de leur dernière sortie. La chanteuse et mannequin a assisté à l’US Open au stade Arthur Ashe de New York vendredi soir et s’est blottie tout en encourageant un professionnel du tennis. Coco Gauff, 19 ans, qui a fini par remporter son match du troisième tour. Ils ont été photographiés vêtus de tenues décontractées et funky alors qu’ils étaient assis sur leurs sièges et souriaient en applaudissant plusieurs fois.

La tenue de Justin comprenait une veste en cuir noire sur un haut blanc, un jean et des baskets blanches, bleues et jaunes. Il portait également une casquette de baseball noire à pois blancs et des lunettes de soleil à monture rose. Hailey avait fière allure dans une tenue blanche sans manches sous sa propre veste en cuir noir, et avait les cheveux détachés et séparés au milieu.

Au cours de leur PDA, Justin et Hailey ont également vu Coco affronter Élise Mertens au troisième tour du tournoi du grand chelem féminin. Elle a ensuite battu Elise en trois sets – 3-6 6-3 6-0, et a même crédité Justin et Hailey pour avoir inspiré sa victoire après le premier set.

« J’ai définitivement vu qui était là. Je me suis dit : « Je ne peux pas perdre devant Justin Bieber ». Je n’ai pas perdu un match après avoir vu ça », a-t-elle déclaré. ESPNselon TMZ. «J’ai vraiment été frappé par Justin Bieber. Et puis Hailey arrive aussi. Je suppose que c’était une petite soirée en amoureux pour eux, ce qui est vraiment cool.

La dernière apparition de Justin et Hailey à l’US Open intervient moins d’une semaine après que le premier ait montré son soutien à la seconde pour la sortie de son nouveau traitement pour les lèvres aux peptides Strawberry Glaze. Il a partagé une publication Instagram avec des photos d’eux interagissant avec des employés d’un magasin de beignets Krispy Kreme et l’a légendée avec « 😍😍😍bébé fille avec le @rhode@krispykreme FRAISE GLAZEEE. »