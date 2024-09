Justin et Hailey Bieber profitent d’une soirée sushi après avoir accueilli leur fils Jack

Soirée entre maman et papa.

Hailey et Justin Bieber sont sortis pour une soirée sushi à Malibu, en Californie, après avoir accueilli leur fils, Jack Blues Bieber, le mois dernier, selon les photos obtenu par E! News.

Les parents de la liste A ont été photographiés profitant d’un moment de qualité bien mérité au lieu très prisé des célébrités Nobu lundi.

Hailey et Justin Bieber, vus ci-dessus en juillet, ont passé une soirée en amoureux au Nobu à Malibu, en Californie, lundi. Instagram/Justin Bieber

Le couple, photographié ci-dessus en août, semblait de bonne humeur pour leur premier rendez-vous public depuis la naissance de leur fils, Jack. JustinBieber/Instagram

Le fondateur de Rhode, 27 ans, et le chanteur de « Peaches », 30 ans, étaient tout sourire en quittant le restaurant en bord de plage et en sautant dans leur Tesla Cybertruck.

Justin était au volant, tandis que sa femme se détendait sur le siège passager.

Pour cette sortie, Hailey était habillée d’un trench-coat en cuir, d’un pantalon noir et de talons noirs. Elle avait accessoirisé son look avec un sac à bandoulière noir et portait des lunettes de soleil ovales.

Le fondateur de Rhode et lauréat d’un Grammy, vu ici en juin, souriait en quittant le lieu incontournable des célébrités. Images GC

Ils ont annoncé l’arrivée de leur fils fin août. Justin Bieber/Instagram

La nouvelle maman portait ses cheveux tirés en arrière dans un style élégant maintenu par une pince à griffes.

Quant à l’interprète de « Baby », il a gardé un look décontracté avec un sweat à capuche gris ample, un jean, des lunettes de soleil et un chapeau fedora beige.

En août, les Bieber ont annoncé l’arrivée de leur fils via Instagram avec une photo de son petit pied.

Hailey et Justin, vus ici lors du renouvellement de leurs vœux, ont révélé qu’ils attendaient un enfant en mai. Hailey et Justin Bieber/Instagram

Le mannequin a dévoilé son ventre rond sur des photos de la cérémonie romantique du couple à Hawaï. Hailey et Justin Bieber/Instagram

« BIENVENUE À LA MAISON », a écrit Justin en légende du joli cliché.

Quelques jours plus tard, People a rapporté que le duo était « ravi » et que le lauréat d’un Grammy était « déjà un père formidable » pour son petit bout de chou.

«[Justin and Hailey are] « Nous sommes tous les deux ravis », a confié une source au média. « Le bébé est un véritable miracle. Il est adorable et se porte bien. Hailey se porte bien aussi. »

Hailey, vue ici avec Justin en juin, a également montré sa nouvelle bague en diamant de 1,5 million de dollars à l’époque. Images GC

Les nouveaux parents, vus ci-dessus en juin, se sont mariés en 2018. Actualités Vos célébrités / SplashNews.com

Bien que Justin et Hailey, qui se sont mariés en 2018, n’aient pas partagé de détails supplémentaires sur leur fils en ligne, le mannequin a récemment honoré son premier-né avec un bague « maman » en diamant d’Isa Grutman (1 980 $).

L’entrepreneuse en beauté a annoncé sa grossesse en mai en partageant des photos de sa cérémonie de renouvellement de vœux avec Justin à Hawaï.

À l’époque, Hailey rayonnait alors qu’elle montrait son ventre rond dans une robe blanche Saint Laurent associée à un voile et une nouvelle bague de 1,5 million de dollars offerte par son mari.