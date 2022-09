UN Marié au premier regard femme fait un aveu franc sur son éducation et BOSSIP vous donne un look exclusif.

Au cours de l’épisode de ce soir de #MAFS diffusé à 8/7 c sur Lifetimeles téléspectateurs verront Justin et Alexis discuter de la vulnérabilité après avoir atteint le cap des quatre semaines de mariage.

Dans le dernier épisode, les deux se sont disputés devant les autres couples lors d’un dîner de groupe extrêmement tendu. Alors que les autres couples #MAFS ont partagé leurs réflexions individuelles sur le mariage, Alexis a dit qu’elle ne voulait pas répondre à la question, de peur qu’elle ne dise quelque chose pour critiquer Justin.

Lorsque Justin l’a pressée de partager ses sentiments, une grosse explosion s’est ensuivie et des larmes ont coulé.

Maintenant, les deux essaient de résoudre leurs problèmes tout en discutant de la vulnérabilité avec un expert #MAFS.

Dans un clip exclusif, on voit Justin et Alexis rencontrer le Dr Pepper qui est là pour les conseiller sur la gestion de leurs émotions.

Puisqu’ils veulent travailler au renforcement de leur lien, le Dr Pepper leur demande ce qui pourrait les empêcher de choisir de rester mariés après le jour de la décision et Alexis parle de son éducation.

« Pour moi, la sensibilité équivaut à la vulnérabilité et ce n’est pas un endroit où j’aime habiter », dit Alexis. “[With] mta famille avec qui j’ai grandi femmes noires fortes et il y a juste quelques des choses que vous ne laissez pas les gens voir vous transpirez », ajoute-t-elle tout en notant qu’elle sait que c’est malsain.

“j’essaye de être plus vulnérable mais je n’ai jamais vu ma mère pleure dans ma vie donc c’est vraiment ce que j’ai vu grandir en haut. Et pour moi, c’est comme si je n’avais pas autre choix que d’être une femme forte et une une partie d’être fort était de ne pas être sensible, ce n’était pas être vulnérable », raconte Alexis qui avoue qu’elle ne veut parfois pas montrer toutes ses cartes.