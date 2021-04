JUSTIN Dugger et sa nouvelle épouse Claire Spivey ont révélé qu’ils créaient une nouvelle «marque» après avoir montré leur logo en forme de cœur.

Les fans étaient ravis lorsque le joueur de 18 ans Comptant sur La star a noué le nœud avec Claire, 20 ans, en février après seulement quelques mois de courtine.

Instagram

Justin Duggar et sa nouvelle épouse Claire souhaitent créer leur propre « marque »[/caption]

Maintenant, il semble que les jeunes mariés souhaitent lancer leur propre entreprise en dévoilant leur logo.

S’adressant à Instagram, Claire frappée a révélé une forme de cœur sculptée dans un morceau de bois.

Le 2-26-21 était inscrit sur la malle, soit le jour de leur mariage.

Écrivant à côté du cliché sucré, Claire a écrit: «Au lieu d’allumer une bougie unitaire, Justin et moi avons décidé de marquer un morceau de bois ensemble.

Instagram

L’heureux couple a dévoilé ce joli logo en forme de cœur dans le cadre de leur nouvelle entreprise[/caption]

«Au début de notre relation, Justin a conçu ce joli cœur avec nos initiales à l’intérieur!

«Bien sûr, il semblait parfait que nous l’utilisions pour notre marque Au plaisir d’en trouver d’autres à l’avenir! »

Ce dernier sentiment vient comme les fans sont convaincus que le couple accueillera bientôt son premier enfant.

Le soleil a révélé en exclusivité comment le jeune couple s’était marié Texas en février, alors que la famille arrivait par avion pour assister à la cérémonie secrète avec des centaines d’invités.

Instagram / Justin Duggar

Les fans de Counting On ont hâte de savoir si Claire est enceinte[/caption]

Instagram

Le couple s’est marié au Texas en février après quelques mois de fréquentation[/caption]

Les rédacteurs ont commencé à commenter le temps qu’il faudrait avant que Justin et sa nouvelle épouse annoncent leur grossesse sur un «Duggars Snark» fil intitulé «Combien de temps jusqu’à [sic] Grossesse »samedi.

Le modérateur a écrit: «Nous savons tous que Claritin se marie si jeune pour qu’ils puissent avoir des rapports sexuels, mais après le mariage, à quelle vitesse pensez-vous qu’ils annonceront une grossesse? Je pense à 3-4 mois. »

«Joy était enceinte en moins de 4 jours, donc j’imagine la même chose pour Claritin [Claire and Justin]», A écrit un fan.

Un deuxième a commenté: «Je pense qu’ils ont prévu la dernière fois avant son anniversaire. Alors que Jill, Joy et Kendra ont planifié la date du mariage en fonction de leur cycle.

Instagram

Justin, ici avec ses parents Jim Bob et Michelle Duggar, a dit à sa famille qu’ils faisaient la cour en septembre[/caption]

Instagram

Le couple s’est fiancé en novembre[/caption]





«Elles seront enceintes dans environ 2,7 minutes», a plaisanté une troisième personne. «Ils annonceront 3 mois après le mariage, comme JoKen et Joy et pas plus tôt que cela pour que les gens ne pensent pas avoir eu des relations sexuelles avant le mariage.»

D’autres ont prédit qu ‘«ils feront l’annonce d’un bébé d’ici fin mai / début juin» lors de la discussion animée sur Reddit.

Justin et Claire, un ami de la famille, ont ravi les Duggars lors de leur première a révélé leur «fréquentation» en septembre avant de se fiancer deux mois plus tard.