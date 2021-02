Justin Duggar épouse Claire Spivey 5 mois après l’annonce d’une cour

Josh Duggar (M. Anna Keller)

L’enfant aîné de Jim Bob et Michelle, Josh, est né le 3 mars 1988. Après avoir été scolarisé à la maison (comme les Duggars le feraient avec tous leurs enfants), il est également devenu un activiste conservateur, faisant campagne pour le Conseil de la famille. Il a démissionné après que d’anciens dossiers de police ont fait surface en 2015, révélant qu’il avait été accusé d’avoir agressé plusieurs filles, y compris ses sœurs. Jessa et Jill, quand il était adolescent.

Jessa a défendu avec ferveur son frère lors d’une séance avec Fox News en juin 2015, insistant sur le fait que les pires noms que les gens appelaient Josh étaient « tellement exagérés et un mensonge, vraiment. Je peux dire cela parce que j’étais l’une des victimes. «

Sa femme est également restée à ses côtés, y compris après qu’il ait admis être infidèle. Lorsqu’il s’est présenté dans un centre de traitement en 2016, ses parents l’ont qualifié de «première étape cruciale dans la guérison et la guérison».

Ils étaient parents de trois enfants – fille Mackynzie (8 octobre 2009) et fils Michael (15 juin 2011) et Marcus (2 juin 2013) – lorsque le scandale a éclaté et qu’Anna a donné naissance à leur quatrième enfant, Meredith, le 16 juillet 2015, le même jour que TLC a officiellement annulé 19 enfants. Leur cinquième enfant, fils Mason Garett, est née le 12 septembre 2017 et leur plus jeune fille Maryella Hope, est arrivé le 27 novembre 2019.

Anna, qui est apparue sur Comptant sur sans son mari, a fêté leur 12e anniversaire le 26 septembre, écrire sur Instagram, « Il y a 12 ans aujourd’hui, nous disions: » Oui! » Je suis si reconnaissant pour