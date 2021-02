COMPTER La star Justin Duggar, 18 ans, et sa fiancée Claire Spivey, 19 ans, exigent des cartes-cadeaux AirPods et Sephora dans leur registre de mariage bizarre.

The Sun a exclusivement obtenu le registre de mariage Amazon de Justin et Claire qui comprend des produits de divertissement et de style de vie au lieu d’articles de maison typiques.

Le registre, qui a une date du 16 avril 2021, comprend des cartes-cadeaux à Sephora pour 25 $, Chick-fil-A pour 50 $, The Cheesecake Factory pour 50 $, Olive Garden pour 25 $, Outback Steakhouse pour 50 $ et plus.

Le couple a également demandé des articles pour le divertissement et le plaisir, notamment des AirPods Apple à 119 $, des écouteurs sans fil Bose à 129 $, un Kindle 114,99 $, un haltère réglable FLYBIRD à 139,99 $, une barre d’entraînement du haut du corps en fer à 36,50 $, un appareil photo instantané à 66 $ et d’autres articles.

Justin et Claire ont cependant inclus des articles pour la maison, y compris une sorbetière Cuisinart pour 99,95 $, un aspirateur Black + Decker pour 59 $, un four grille-pain Black + Decker pour 89,99 $, un robot culinaire Hamilton Beach pour 44,99 $ et d’autres appareils.

Le couple fiancé a également demandé des articles de décoration intérieure allant d’un tapis de 122,62 $ à une table basse de 502,12 $.

Justin et Claire ont également un registre de mariage sur Zola, mais l’ont rendu privé.

On ne sait pas si la date de leur mariage a été fixée au 16 avril, car leur le registre avait à l’origine une date du 26 février.

Justin et Claire se sont fiancés en novembre, quelques mois après annonçant leur parade nuptiale sur l’émission de télé-réalité de la famille Comptant sur.

La mère de Claire, Hilary, a confirmé que le couple avait fixé une date pour se marier.

Quand un fan a demandé à Hilary si le couple avait choisi une date sur Instagram, elle a répondu: « Oui, ils l’ont fait! »

Les fans de Counting On ont soupçonné Justin a déménagé dans l’état de Lone Star après l’annonce, il a rejoint son église.

Le soleil a également rapporté Justin coté en bourse au Texas, Spivey Construction, que le père de Claire, Robert, a lancé en 2006, en tant qu’employeur pour un don de campagne, selon la Commission électorale fédérale.

Son métier est répertorié comme «secrétaire» de l’entreprise.

Mais la mère de Claire a déclaré à un adepte d’Instagram que son futur gendre ne vivait pas avec eux au Texas.

Justin remodèle également les maisons, car il récemment rénové une roulotte mobile de quatre chambres et deux salles de bain qu’il a acheté à son père Jim Bob pour seulement 1 $.

La maison est maintenant sur le marché pour 195 000 $.

Jim Bob et Michelle est récemment venu à la défense de Justin et Claire quand un abonné d’Instagram a déclaré qu’ils étaient trop jeunes pour se marier.

La page Instagram de Duggar Fam a répondu: «Jusqu’à présent, nos enfants se sont mariés entre 19 et 28 ans. Nous laissons toujours la décision de se marier à eux en tant qu’adultes.

« Nous sommes tellement reconnaissants pour chacun des époux pieux qu’ils ont choisis et nous sommes ravis d’encourager chacun d’eux sur la vie et l’amour !! »