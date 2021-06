Justin Duggar, 18 ans, et sa femme Claire, 20 ans, ont un « rendez-vous à la Texas » après l’arrestation de son frère Josh pour pédopornographie

COUNTING On La star Justin Duggar a profité d’un «rendez-vous à la Texas» avec sa femme, Claire, vendredi.

Les jeunes mariés étaient tout sourire, malgré le frère de Justin L’arrestation récente de Josh pour des accusations de pornographie juvénile.

Instagram/Claire Duggar

Justin Duggar et sa femme Claire ont eu un «rendez-vous à la Texas» vendredi[/caption]

Instagram/Claire Duggar

Le couple a passé une journée aux jardins aquatiques de Fort Worth au Texas[/caption]

Justin, 18 ans, a confirmé en avril que lui et Claire avaient quitté le complexe de ses parents en Arkansas pour un nouvelle maison au Texas.

Après avoir migré vers l’état d’étoile solitaire afin de se rapprocher des parents de Claire, les deux se sont installés et s’amusent avec leur nouvel environnement.

Vendredi, cela comprenait une soirée de rendez-vous dans les jardins aquatiques de Fort Worth.

Claire, 20 ans, a partagé des clichés d’eux blottis contre eux, souriants, alors qu’ils profitaient de leur temps ensemble pour visiter leur nouvelle maison.

Instagram/Claire Duggar

Claire a partagé quelques photos de leur sortie ensemble[/caption]

Justin et sa femme a posé devant un panneau pour les jardins d’eau, avec une chute d’eau se précipitant derrière eux, et son bras serrant ses épaules.

Dans un autre plan, le Duggar se tenait seul, les mains dans ses poches avant, cherchant la caméra alors que l’eau descendait derrière lui.

« Une soirée à la texane avec mon doux mari », a écrit Claire en légende de la galerie amusante.

Elle a taquiné le nouveau post Instagram sur son histoire et a ajouté: « Salut. »

Instagram

Justin a récemment confirmé qu’il avait quitté l’enceinte de l’Arkansas de ses parents Jim Bob et Michelle Duggar[/caption]

Instagram

Lui et sa femme ont décidé de déménager au Texas pour se rapprocher de sa famille[/caption]

La mère de Claire et la belle-famille de Justin, Hilary Spivey, ont commenté : « J’adore ça !! Vous avez l’air chérie !! Mignon petit couple occidental!”

Dans une conversation avec CCM, Justin a partagé: « Nous avons décidé de nous installer au Texas, un peu autour des parents de Claire dans leur ville natale. »

le Comptant sur les jeunes mariés ont également divulgué de nouvelles bizarreries qu’ils ont apprises les uns des autres, alors que la jeune épouse a exprimé son choc face à la routine matinale de son mari.

Instagram @hilaryspivey

Ils se sont mariés en février[/caption]

PA

Quelques mois plus tard, la famille Duggar de Justin a dû faire face à l’arrestation pédopornographique de son frère Josh[/caption]

Elle a déclaré: «Le matin, je devrai me lever et avoir un peu de temps pour me préparer et tout, et il peut se réveiller et dire:« Oh! Je suis censé être dehors dans dix minutes. Dois y aller!' »

Cependant, Justin a rétorqué : « Elle ne peut pas aller le matin sans une tasse de thé – du thé chaud. Elle doit toujours avoir son thé Earl Grey chaud et faire d’une certaine manière, ce que je comprends.

Justin et Claire se sont mariés en février, seulement trois petits mois après avoir déclaré leurs fiançailles.





Quelques mois après que la famille se soit réunie pour célébrer leur mariage, le frère de Justin, Josh, a été arrêté pour « possession de 65 images de pornographie juvénile, dont des tout-petits ».

Après avoir été libéré de prison, il a reçu l’ordre de résider dans une maison d’un tiers jusqu’à son procès le 6 juillet et aurait rester avec de bons amis de ses parents, Jim Bob et Michelle Dugger.

Josh a reçu l’ordre de ne pas interagir avec des mineurs à moins qu’il ne s’agisse de ses propres enfants et que sa femme, Anna, soit présente.