Justin Duggar, 18 ans, et Claire Spivey, 19 ans, confirment qu’ils sont maintenant mariés en couple au Texas

JUSTIN Duggar, 18 ans, et Claire Spivey, 19 ans, ont confirmé qu’ils étaient maintenant mariés.

Les jeunes mariés ont partagé l’heureuse nouvelle en publiant une photo de leur mariage au Texas sur Instagram.

À côté d’une photo de l’heureux couple posant à leur mariage, le jeune Comptant sur star a simplement légendé le annonce: « 2.26.21 💞 »

La nouvelle arrive peu de temps après Le soleil a rapporté que le couple était sur le point de se marier le vendredi.

Un initié a révélé que le ados ados, qui a initialement inscrit la date comme étant en avril sur leur registre en ligne, dirait «oui» lors d’une «cérémonie intérieure / extérieure» à Azle.

La petite ville est juste à l’ouest de Fort Worth, TX.

La source a ajouté que « personne ne sera obligé de porter un masque » lors du mariage et les invités seront libres de se mêler au lieu romantique malgré la pandémie mondiale.

Les sœurs aînées de Justin, Jana Duggar, a taquiné les fans en publiant une photo de son café en train de siroter un café au Magnolia Market à Waco après un vol depuis l’Arkansas.

Sans mentionner le mariage, Jana a sous-titré le claquement coloré: « Quatre de mes choses préférées, toutes en une journée: les voyages en voiture, le café, le soleil et @magnolia. »

En ce qui concerne le mariage, un initié a déclaré en exclusivité au Sun: « Justin et Claire voulaient se marier plus tôt et semblent avoir ébranlé tout le monde en disant aux fans que ce serait en avril. »

Ils ont poursuivi: «Ils ont gardé les détails super secrets, mais la cérémonie a en fait lieu vendredi à Azle, et tout le monde est ravi qu’ils prennent cet engagement les uns envers les autres.

«Malgré COVID, ils ont invité des centaines d’invités pour une cérémonie intérieure / extérieure et personne ne sera obligé de porter un masque, ce qui n’est pas surprenant compte tenu des récents événements familiaux.

«Ce sera une énorme affaire avec les parents de Justin, Jim Bob et Michelle, et les frères et sœurs déjà en ville se préparant pour le grand jour, même sa sœur Jinger et son mari Jeremy sont arrivés de Los Angeles.

La source a ajouté: « Tout le monde est ravi de pouvoir célébrer son mariage avec eux après une si mauvaise année, et il ne fait aucun doute qu’il y aura des nouvelles de bébé d’ici peu ».

Justin et Claire, un ami de la famille, ont ravi les Duggars lors de leur première a révélé leur « cour » en septembre.

Le 19 enfants et comptage alun a posé la question en novembre avec une bague de fiançailles en diamant carré, tandis que le couple a posé pour quelques photos et des gros plans de bague pour documenter le moment spécial.

Leur registre Amazon a déclaré que Justin et Claire avaient défini leur mariage pour le 16 avril 2021, bien que les fans aient spéculé que le mariage pourrait avoir lieu plus tôt.

Le registre comprenait des dizaines de cadeaux déjà achetés pour le jeune couple, notamment des ustensiles de cuisine, des verres à vin, des tapis de salle de bain, des cadres et des couvertures.